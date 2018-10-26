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Газета
Достанут из «мусора»
Газета № 187 (2911) (2610) Экономика, 25 окт, 12:03
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Достанут из «мусора»
Moody's допустило повышение рейтинга России до инвестиционного в 2019 году
Если в ближайшее время санкции серьезно не усилятся, суверенный кредитный рейтинг России уже в 2019 году может стать инвестиционным, сообщили в Moody's — единственном агентстве, удерживающем рейтинг России на «мусорном» уровне
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Moody’s​ может повысить суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня уже в 2019 году, сообщила старший вице-президент международного рейтингового агентства Кристин Линдоу в ходе конференции Moody’s в Москве, передает корреспондент РБК.

«Если взять возможность повышения рейтинга России, положительные факторы сейчас преобладают, — сказала Линдоу в ответ на вопрос о перспективе повышения российского рейтинга. — Мы ждем, как себя проявит применение бюджетного правила, сейчас на финансово-экономический блок оказывается значительное давление, чтобы это правило было ослаблено более существенно, чем это уже было сделано».

«Если правительство сможет реализовать заявленные экономические меры, активизирует работу с частным сектором над решением социальных и инфраструктурных проблем, это может привести к существенному повышению прогноза роста экономики, что со временем может значительно улучшить инвестиционный климат, — отметила эксперт. — Мы считаем, что есть все предпосылки для повышения рейтинга до инвестиционной категории в течение следующего года при условии отсутствия сюрпризов, обусловленных санкциями, а также геополитической или внутриполитической обстановкой».

Большое значение имеют меры по повышению устойчивости к дополнительным санкциям, а также иные аспекты структурных реформ, в том числе относящиеся к решению проблемы хронического недоинвестирования экономики, добавила Линдоу.

К факторам, которые могут способствовать повышению рейтинга, аналитик отнесла повышение устойчивости к внешним шокам, дальнейшее увеличение бюджетных и валютных резервов, а также реализацию структурных реформ, которые снимут ограничения для экономического роста. К понижению рейтинга, по ее словам, могут привести ухудшение бюджетных показателей или внешней позиции, которые ограничивают возможности абсорбирования шоков, снижение кредитного потенциала банковской системы в условиях ограничения доступа к внешним рынкам капитала, обусловленного санкциями, а также возникновение геополитических или внутриполитических рисков, если жесткие санкции затруднят доступ к рынку капитала.

Moody's улучшило прогноз по кредитному рейтингу России до «стабильного»
Экономика

В последний раз Moody's анализировало рейтинг России в конце января. Тогда агентство улучшило свой прогноз относительно экономики страны со «стабильного» на «позитивный» на фоне того, как макроэкономика России справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями. Тем не менее рейтингу страны присвоили уровень Ва1, который согласно шкале агентства (.pdf) считается неинвестиционным (или «мусорным»).

Последнее из тройки

Сейчас Moody's — единственное из трех международных рейтинговых агентств, которое держит рейтинг России на «мусорном» уровне. В конце февраля Standard & Poor's повысило его до инвестиционного (BBB-) со стабильным прогнозом. А Fitch после кризиса 2014 года и не понижало рейтинг России (оно обновило его в августе, оставив на инвестиционном уровне BBB-). Российская экономика приспособилась к санкциям и ведет себя по отношению к ним устойчиво, оценивали аналитики Fitch в августе, когда на валютном рынке происходили сильные скачки курса рубля по отношению к бивалютной корзине. Гибкость обменного курса и снижение зависимости рубля от цен на нефть поддерживают способность страны снижать эффект от внешних потрясений, отметили они.

«Двух инвестиционных рейтингов России вполне достаточно, чтобы российский суверенный долг позволял большинству фондов в него инвестировать, поэтому третий рейтинг не принципиален, — говорит экономист Nordea Bank Татьяна Евдокимова. — Уровень рейтинга — это запаздывающий индикатор, поскольку российские кредитно-дефолтные свопы (CDS) достигли уровня страны с инвестиционным рейтингом уже очень давно, задолго до принятого в феврале решения S&P о присвоении России инвестиционного рейтинга, которое также можно считать запоздавшим относительно восприятия страны инвесторами». По словам Евдокимовой, тогда уже многие инвесторы зашли в российский долг, оценивая макропоказатели страны.

Решение Moody’s станет позитивным сигналом для рынка, но вряд ли приведет к существенному изменению поведения инвесторов, добавила экономист. Сейчас все смотрят на санкционную риторику, которая играет главную роль, заключила она.

Для правительства повышение рейтинга тоже уже не столь важно. «Если мы принимаем неверные решения в области макроэкономической политики, бюджетной политики и других сферах, рынок реагирует, не оглядываясь на комментарии рейтинговых агентств», — сказал на конференции Moody's замминистра финансов Владимир Колычев. Для властей это важнее, чем прогноз по рейтингу, добавил он.

Как сильно может упасть экономика из-за новых санкций США
Экономика

В настоящее время в американском конгрессе обсуждают новый пакет антироссийских санкций. По мнению экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), по итогам 2019 года ВВП России может упасть на 2,5%, а курс доллара составить 83 руб. Такое развитие событий заложено в пессимистичном сценарии их макропрогноза. В базовом прогнозе говорится, что экономика будет расти на 1,4%, средний курс американской валюты по отношению к российской составит 64 руб., а инфляция — 4,6%. Альтернативный прогноз менее оптимистичен — рост ВВП на скромные 0,7%, 73 руб. за доллар, и инфляция 5,7%.

Авторы: Анна Трунина, Олег Макаров.
Теги: кредитный рейтинг России , Moody's , суверенный рейтинг страны
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