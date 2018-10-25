Прибыль стала гуще

Сколько сети АЗС зарабатывают на продаже кофе

«Роснефть» по итогам 2018 года рассчитывает заработать 4 млрд руб. на продаже кофе на АЗС — почти 1% от выручки розничной реализации топлива. План «Газпром нефти», у которой сеть в 2,5 раза меньше, — выручить 3 млрд руб.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Миллиарды на кофе

«Роснефть» рассчитывает получить около 4 млрд руб. выручки от продажи кофе на своих АЗС по итогам 2018 года. Это почти на 40% больше, чем в 2017 году. Об этом РБК рассказала вице-президент компании по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка Аврил Конрой. По ее словам, для этого компания планирует продать в год 45 млн чашек кофе.

4 млрд руб. — это почти 1% выручки «Роснефти» от розничной реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке в 2017 году (475 млрд руб., данные за 2018 год компания не раскрывает). Общая выручка компании по итогам прошлого года составила 6 трлн руб.

По словам Конрой, «Роснефть» активно развивает кафе при АЗС, причем как стандартного, так и небольшого формата: и для потребителей, которые находятся в 5 км от дома, и для дальнобойщиков, которые проезжают по 500 км. «Мы планируем сейчас переоборудовать кафе практически во всей нашей розничной сети. Это непростая задача, ведь «Роснефть» владеет крупнейшей сетью АЗС в стране — около 3 тыс. заправок», — добавила она. В ЛУКОЙЛе назвали кофе на заправках «высокомаржинальным баррелем» Бизнес Вторая по размеру нефтяная госкомпания «Газпром нефть» по итогам 2018 года планирует продать 29 млн чашек кофе на своей сети АЗС (в начале года насчитывала 1193 заправки) и получить более 3 млрд руб., сообщил РБК представитель сети АЗС «Газпром нефти». По итогам 2017 года компания получила от продажи кофе 2,7 млрд руб., приготовив более 27 млн чашек кофе.

Представитель крупнейшей частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ (его сеть насчитывает 2544 АЗС) не предоставил РБК прогнозы по продаже кофе в 2018 году. По итогам 2016 года на АЗС компании было реализовано более 20 млн чашек (еще более 10 млн чашек было предложено ​участникам программы поощрения клиентов), выручка превысила 2 млрд руб., сказал он. В 2017 году компания увеличила этот показатель на 30%, добавил собеседник РБК, то есть до 2,6 млрд руб.

Вице-президент «Роснефти»: «Наша мечта, чтобы продажа сопутствующих товаров покрывала затраты АЗС» — На российские автозаправках сейчас выгоднее продавать топливо или сопутствующие товары? — На розничном рынке России сегодня топливо дает больше выручки, чем сопутствующие товары. В западных странах это соотношение составляет 50 на 50. Российские сети в целом развиваются по тому же сценарию, и я уверена, что в ближайшие годы доля сопутствующих товаров в совокупной выручке сетей будет только увеличиваться. Что касается сети АЗС «Роснефти», то на первом этапе мы нацелены достичь доли 25% сопутствующих товаров на 75% топлива, и уже приближаемся к этому. А в будущем наша мечта, чтобы наш бизнес по продаже сопутствующих товаров полностью покрывал операционные затраты АЗС. — Что надо продать кроме топлива, чтобы это покрыло все затраты заправки? — То, что нужно людям. Причем быстро, потому что время стоит дорого. Когда я работала в BP, мы первые начали развивать предложение по «сопутке» на АЗС. Это было в конце 1990-х. Тогда все меня уверяли, что потребители не будут покупать на заправке сопутствующие товары, например, продукты. Но я шла как танк и была уверена: а почему бы и нет, если нормальный сервис и справедливые цены? И в итоге мы достигли цели: продажа сопутствующих товаров на заправках BP покрывала операционные затраты АЗС. И это не случайность. Мир вокруг нас меняется, меняются традиции потребления. Люди не хотят заезжать за разными продуктами в разные магазины, а хотят покупать все в одном месте. Потому что это удобно, это экономит время. Нетопливный ретейл на АЗС сейчас трансформируется, появляются новые форматы: где-то вводится расширенный ассортимент, приближенный к минимальному набору, который обычно покупается в супермаркете, а где-то создается кооперация с крупными ретейл-сетями. — Какую из этих стратегий выбрала «Роснефть»? — У нас есть стандартные АЗС с магазином, есть АЗС формата «киоск», есть трассовые станции, есть АЗС в составе многофункциональных комплексов. Мы разные, и мы — везде. При формировании предложения, конечно, мы должны исходить из месторасположения каждой АЗС, формата и проходимости. — Строите ли вы гостиницы при АЗС, в каких регионах? — У нас уже есть три небольших мотеля при АЗС в Краснодарском крае. Сейчас мы делаем проект многофункционального комплекса в Ленинградской области возле Коневского монастыря. В состав комплекса помимо автозаправочной станции с магазином и кафе войдут отель на 150 номеров, кемпинг, банный комплекс и речной вокзал. Еще один многофункциональный комплекс с отелем мы строим в Тверской области в рамках соглашения с «Автодором». Также на сегодняшний день у нас, как и у других компаний, в регионах есть гостиницы при заправках, где останавливаются водители-дальнобойщики. — Сколько заправок ТНК-BP, которую вы купили в 2013 году, уже перекрашены в цвета «Роснефти»? Когда завершится ребрендинг и во сколько обойдется? — В этом году будет перекрашено более 50% (около 300) АЗС ТНК. Будут полностью ребрендированы заправки в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Калуге, Белгороде и Карелии. Все заправки ТНК будут полностью перекрашены в цвета «Роснефти» в течение ближайших двух лет. — Предполагается ли расширение сети АЗС «Роснефти» за счет строительства новых станций или покупки существующих сетей? — Пока мы собираемся расширить сеть заправок BP («Роснефть» вслед за ТНК-BP управляет заправками британской компании в России. — РБК), внедряя новый формат компактных автозаправочных комплексов, первый из которых скоро откроется в Москве. Причем размеры заправки меньше, чем текущие форматы ВР в России, но по мировым меркам это абсолютно стандартная АЗС. Также мы смотрим на юг России с целью открытия таких АЗС. Что касается расширения сети «Роснефти», мы нацелены на удержание лидирующей позиции, при этом продолжая точечное развитие в приоритетных регионах и на федеральных трассах. Для рынка важно, чтобы сохранялась здоровая конкуренция. — С начала 2019 года вступит в силу закон о введении оборотных штрафов за недолив топлива на АЗС. Как вы контролируете процесс? — Для нас принципиально важно, чтобы каждый потребитель получил все, за что заплатил. У нас полная автоматизация в вопросе налива топлива, и такой проблемы просто не может быть.

Мечта «Роснефти»

Представители нефтяных компаний, опрошенных РБК, отмечают, что пока в России продажа топлива на АЗС приносит больше выручки, чем кофе и другие сопутствующие товары. «В развитых странах соотношение 50 на 50. На первом этапе мы нацелены сделать 25% продаж сопутствующих товаров на 75% топлива и уже приближаемся к этому», — сказала Конрой. По ее словам, «мечта» Роснефти» — сделать так, чтобы бизнес по продаже сопутствующих товаров полностью покрывал операционные затраты АЗС.

Выручка от реализации нетопливных товаров в России покрывает операционные расходы АЗС ЛУКОЙЛа на 33%, оценивал первый вице-президент ЛУКОЙЛа Вадим Воробьев на дне инвестора в марте 2018 года. «Для России это высокий показатель, но за рубежом он достигает 100%», — добавлял он. По словам топ-менеджера, ЛУКОЙЛ намерен к 2020 году довести этот показатель до 50%. Тогда же Воробьев назвал кофе «высокомаржинальным баррелем».

Директор по маркетингу компании «ИннТехТрейд» (продает топливные присадки и занимается маркетингом для АЗС) Александр Невзоров оценивает себестоимость приготовления чашки кофе в сумму от 8 до 40 руб. в зависимости от качества зерна и вида напитка, при этом ее стоимость для автомобилистов составляет в среднем 100–150 руб. «Из-за налогового маневра сегодня торговать кофе на АЗС выгоднее, чем нефтепродуктами: прибыль от продажи одной чашки кофе сопоставима с прибылью от продажи 10 л бензина. А на отдельных логистически выгодно расположенных АЗС продажа кофе приносит до 30% выручки всей заправки», — сказал он РБК. По оценке Невзорова, прибыль от реализации 45 млн чашек кофе на АЗС «Роснефти» могла бы составить минимум 2,25 млрд руб. в год.

Гендиректор компании «РусХОЛТС» (поставщик товаров и услуг для АЗС и ретейла) Александр Кузьмин оценивает себестоимость приготовления чашки кофе на заправке в среднем в 30–35 руб. При средней цене чашки для клиента в 100–130 руб. прибыль составляет 65–100 руб. с чашки. То есть прибыль «Роснефти» от продажи 45 млн чашек кофе на АЗС может достигнуть 2,9 млрд руб. Кофе активнее продается на АЗС с благоприятной локацией и в больших городах Центральной России, а в Сибири, где трафик топливных клиентов на заправках ниже, кофе покупают хуже, добавляет он.