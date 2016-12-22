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В ЛУКОЙЛе назвали кофе на заправках «высокомаржинальным баррелем»
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В ЛУКОЙЛе назвали кофе на заправках «высокомаржинальным баррелем»
Бизнес, 23 мар, 19:43
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В ЛУКОЙЛе назвали кофе на заправках «высокомаржинальным баррелем»

Кофе, который ЛУКОЙЛ продает на своих заправках, является «высокомаржинальным баррелем». Об этом заявил старший вице-президент по поставкам и продажам ЛУКОЙЛа Вадим Воробьев в ходе Дня инвестора в Лондоне, где компания представляет свою новую десятилетнюю стратегию, передает «Интерфакс».

«В сфере downstream (совокупность всех действий компании, связанных со сбытом и реализацией нефтегазовой продукции. — РБК) нашим высокормаржинальным баррелем является кофе, который мы продаем на наших АЗС», — сказал он. По словам Воробьева, выручка от продажи нетопливных продуктов в России покрывает операционные расходы АЗС ЛУКОЙЛа на 33%. Он добавил, что для России это высокий показатель, но для других стран — низкий. За рубежом, как отметил Воробьев, этот показатель достигает 100%.

ЛУКОЙЛ, по его словам, намерен к 2020 году довести этот показатель в России до 50%, а в 2027 году — до 80%. Он добавил, что компания планирует ввести в строй автоматизированные АЗС, позволяющие снизить эксплуатационные расходы, они особенно актуальны на небольших земельных участках. Воробьев также отметил, что ранее ЛУКОЙЛ продал часть заправок, однако «на сегодня сеть является сбалансированной».

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов отметил, что компания не ожидает роста спроса на моторное топливо, в связи с чем необходимо повышать маржинальность продаж.

В июле 2017 года в «Роснефти» сообщили, что компания за 2016 год заработала на продаже кофе 2,4 млрд руб., что составило 0,05% выручки. Представитель «Газпром нефти» рассказал, что от продажи кофе на заправках компания заработала 2,1 млрд руб., что составило 0,12% выручки.

Теги: кофе , ЛУКОЙЛ , АЗС
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