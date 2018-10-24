В погоне за длинной Рублевкой

Начался суд над бандой налетчиков на элитные коттеджи в Подмосковье

В суде начался процесс по делу банды налетчиков, нападавшей на элитные коттеджи в Подмосковье. Среди потерпевших — свидетель по делу Захарченко, генерал ФСБ, авторитетный бизнесмен из Солнцево и сопредседатель «Деловой России»

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Мособлсуд во вторник, 23 октября, начал рассматривать уголовное дело о банде налетчиков, нападавших на элитные особняки в Подмосковье. Десять выходцев из Молдавии — Николай Греку (предполагаемый лидер) и Андриан Митрофан, Влад Мокану, Андрей Стич, Ион Крихан, Тудор Кэтрушка, Раду Кэлугэрян, а также двоюродные братья Раду и Сергей Ончу — обвиняются в бандитизме (ст. 209 УК), незаконном хранении оружия (ст. 222 УК) и вооруженных разбойных нападениях (ст. 162 УК).

По версии следствия, налетчики действовали на территории Подмосковья и Новой Москвы по меньшей мере с мая 2012 года по октябрь 2016-го. Вооруженные пистолетами преступники по ночам бесшумно проникали на заранее изученные объекты, связывали их обитателей и забирали все имеющиеся в доме ценности. Бандитов не останавливали ни близость объектов, охраняемых ФСО, ни возможные связи их жертв. В результате 15 разбойных нападений и нескольких краж, по которым сотрудникам Следственного департамента и Главного управления уголовного розыска МВД удалось собрать доказательства, они завладели деньгами и ценностями на сумму более 150 млн руб.

Среди потерпевших — семьи сопредседателя движения «Деловая Россия» Андрея Назарова, генерал-майора ФСБ и Героя России Умар-Паши Ханалиева, авторитетного предпринимателя из Солнцево Александра Аверина и ресторатора Мехди Дусс, свидетеля в деле полковника Дмитрия Захарченко.

Большинство обвиняемых, включая предполагаемого лидера Греку, свою вину отрицают. Им грозит до 15 лет лишения свободы.​

Коттедж главы «Деловой России»

Самым результативным для группировки, согласно материалам дела, стало нападение на дом семьи Андрея Назарова в деревне Бузланово Красногорского района: оно принесло им драгоценности на сумму более 47 млн руб. Преступление было совершено вечером 20 сентября 2015 года. Автомобили Honda Accord и Mazda-6 с преступниками приехали в район села Петрово-Дальнее Одинцовского района, которое расположено рядом с Бузланово. По пути к дому Назаровых налетчики из тайника забрали все необходимое для нападения. Затем, убедившись, что хозяева легли спать, они с помощью стремянок проникли на территорию дома Назаровых. Подойдя к дому, вскрыли окно и пробрались внутрь. Ночевавшим на втором этаже 25-летнему сыну Назарова Денису, его супруге, Андрею Назарову и его жене надели наручники, на головы — наволочки.

Затем главу семьи начали избивать монтировкой и ногами, требуя указать места расположения сейфов и вскрыть их. Назаров отдал хранившиеся в доме драгоценности. Позже врачи констатировали у него переломы ребер со смещением и повреждением легких, а также закрытые переломы поперечных отростков двух поясничных позвонков.

Добычей налетчиков стали женское кольцо с желтым бриллиантом в 12 карат стоимостью 5 млн руб., мужское кольцо c белым бриллиантом в 6 карат стоимостью 2 млн руб., а также кольца, кулоны и серьги из белого, розового и желтого золота с бриллиантами фирмы Chopard на 4,3 млн и украшения Tiffany, Cartier и др. на сумму более 4 млн руб. Преступникам достались также около 20 дорогих часов, включая мужские золотые Vacheron Constantin из коллекций Patrimony и Traditionelle Calibre, оцененные в 5 млн и 4 млн руб., платиновые Breguet за 4 млн руб., а также другие хронометры Vacheron Constantin, Breguet, Rolex, Hublot, Patek Philippe и др. стоимостью около 18 млн руб.

В 4:00 в спальне Назарова зазвонил будильник. Его жена объяснила налетчикам, что муж всегда рано встает и скоро за ним должен приехать водитель. Нападавшие спустили Назаровых в подвал и приковали их наручниками к трубе в котельной.

Андрей Назаров (Фото: Александр Полегенько / РИА Новости)

Солнцевский бизнесмен

Более 30 млн руб. составил официально зарегистрированный ущерб после налета на дом в Сколково в июне 2015 года. Он принадлежал солнцевскому авторитетному предпринимателю Александру Аверину (скончался в конце 2017 года).

Согласно обвинительному заключению, действуя по отработанной схеме, около 2:00 15 июня участники группы подъехали к повороту с Киевского шоссе на поселок Рассвет, пешком прошли до нужной улицы в Сколково, там перелезли через забор на территорию соседа Аверина, где подыскали стремянку — и с ее помощью преодолели забор вокруг дома предпринимателя. При помощи заранее приготовленных инструментов налетчики вскрыли одно из окон цокольного этажа, проникли на первый этаж и осмотрели комнаты. Не найдя там никого из жильцов, нападавшие поднялись на второй этаж. Там в одной из комнат обнаружили жену Аверина, которую нападавшие скрутили, потребовав выдачи ценностей. В это время Аверин смотрел телевизор в другой комнате; его также быстро скрутили: надели наручники и мешок на голову. От Аверина также потребовали указать местонахождение денег и ценностей. В итоге их выдала жена бизнесмена. Из дивана в кабинете налетчики забрали $60 тыс. и €6 тыс. Затем женщину привели к сейфу с ювелирными украшениями, и она назвала код. После этого Авериных спустили в арсенальную комнату, где приковали наручниками к опустошенным сейфам.

Из сейфа в гардеробной комнате налетчики забрали женские часы и ювелирные украшения на сумму более 22 млн руб., включая золотую подвеску в виде сердца с бриллиантом стоимостью 3 млн руб. Из сейфа в «арсенале» — мужские часы Patek Philippe из белого золота стоимостью 3 млн руб., Vacheron Constantin за 1,8 млн руб. и ювелирные украшения. Из ящика стола в кабинете на первом этаже — золотые часы Cartier.

Генерал ФСБ

В мае 2014 года банда выбрала объект в коттеджном поселке «Горки-2» возле президентской резиденции в Ново-Огарево. Это был дом отставного генерала ФСБ Умар-Паши Ханалиева. С помощью скрытно установленных портативных видеокамер несколько дней преступники изучали распорядок дня и меры безопасности на объекте.

К охраняемому поселку между резиденциями Владимира Путина и Дмитрия Медведева преступники подобрались глубокой ночью 16 мая. С помощью лестницы, хранившейся в тайнике, они проникли на территорию участка Ханалиева, надели перчатки и маски и примерно в 2:30 через открытую заднюю дверь проникли в дом. Жильцов приковали наручниками к трубам в ванной. В доме Ханалиевых налетчики взяли «Золотую Звезду» Героя России, сумки с наличными, несколько мужских и женских часов — в основном российского производства — и ювелирных украшений. Общая сумма ущерба составила 13,5 млн руб.

Свидетель миллиардов Захарченко

В июне 2015 года в Одинцовском районе преступники выбрали для нападения дом ресторатора и владельца компании La Marée Мехди Дусса в деревне Рождественно. В ночь с 1 на 2 июля восемь человек на двух автомобилях прибыли в жилой квартал «Новая Трехгорка» недалеко от Рождественно. Водители остались ждать в условленном месте, а шесть участников нападения, взяв с собой оружие, маски, сменную одежду и инструменты, подошли к участку Дусса. Они перелезли через забор, в беседке переоделись, проговорили план нападения и около 2:00 вскрыли одно из окон цокольного этажа.

В одной из спален они обнаружили спящего Дусса. Налетчики надели на него наручники, выволокли в прихожую и стали избивать. Ресторатор сразу согласился рассказать о местах хранения денег и ценностей. Далее Дусса волоком спустили на цокольный этаж дома, где пристегнули наручниками к деревянной лестнице.

Добычей налетчиков стали мужские золотые наручные часы Patek Philippe стоимостью €120 тыс. и женские золотые часы Rolex стоимостью 1,2 млн руб., женское кольцо из белого золота с бриллиантом стоимостью более 3 млн руб., а также наличные в сумме €28,5 тыс., $5,5 тыс. и 350 тыс. руб. Грабители прихватили также золотые запонки стоимостью более 120 тыс. руб. и наградной знак «Домодедовская таможня», золотую цепочку с кулоном из рубина, саблю, кинжал и нож. Не забыли они и ботинки из крокодиловой кожи, оцененные в 200 тыс. руб., чемодан Tumi и еще $4 тыс., которые нашлись в дорожной сумке.

Материальный ущерб составил почти 15 млн руб. Все нападение заняло полтора часа.

Живопись и пытки утюгом

В других нападениях добычей налетчиков, действовавших помимо Одинцовского и Красногорского районов в Нарофоминском и Раменском, а также в Новой Москве, становились ценности на меньшие суммы — в среднем по несколько миллионов рублей с дома.

Не всегда преступления сопровождались насилием и угрозами. В июле 2014 года Греку с сообщниками, согласно материалам дела, проникли в частный дом на территории поселения Внуковское и похитили десяток картин, в том числе пейзаж Семена Федорова, ученика Ивана Шишкина, стоимостью около 1,8 млн руб. и картину Константина Маковского «Русская барыня», оцененную в 3,5 млн руб. Добычей преступников также стал декоративный миниатюрный пистолет «Маузер» стоимостью 1 млн руб. Всего похищенное было оценено в сумму более 11,5 млн руб.

Но кражи для банды были исключением из правил — налетчики рассчитывали, что присутствие хозяев в домах во время преступления исключает включение сигнализации и других мер безопасности. С теми, кто отказывался подчиняться, налетчики вели себя максимально жестоко. В мае 2014 года в деревне Жевнево Истринского района они избили скованного по рукам и ногам хозяина дома, в ходе «допроса» плоскогубцами разорвали ухо. Его взрослого сына нападавшие избили гвоздодером и пытали утюгом. У потерпевшего оказались сломаны ребра, ожоги третьей степени занимали до 15% общей поверхности тела. При этом во время пыток налетчики угрожали жертве насилием в отношении его супруги и дочери, утверждает следствие. Однако в обвинении отмечается, что в реальности насилия к детям они никогда не применяли и старались даже не будить их, пока не закончат налет.

В целом уголовное дело банды Греку насчитывает более 80 томов, по нему допрошены десятки свидетелей и потерпевших. При этом не все жертвы попали в поле зрения правоохранительных органов, так как среди них были и те, кто не захотел обращаться в полицию и объяснять источники доходов.

​Гангстеры из казино

По версии следствия, 41-летний Греку задумал собрать команду для регулярных налетов на загородные дома в Подмосковье в 2009 году. Как утверждается в обвинительном заключении, он обладал «значительным преступным опытом», а также «необходимой материальной базой и авторитетом среди лиц, склонных к совершению преступлений». Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах писал, что первую судимость Греку получил еще несовершеннолетним у себя на родине, а позже стал фигурантом уголовных дел в Австрии, Румынии и ОАЭ.

Как утверждает следствие, костяк банды состоял из друзей и земляков Греку, выросшего в маленьком молдавском селе Бэлчана. В марте 2009 года в кишеневском казино Baby Hall Греку, согласно материалам дела, встретился с двумя знакомыми, уже проверенными в разбойных нападениях (оба они вместе с несколькими другими участниками банды объявлены в международный розыск), которых попросил подыскать людей, взяв на себя финансирование банды, приобретение оружия, транспорта и временного жилья. Земляков с российским гражданством налетчики использовали в качестве водителей, так как их документы в случае проверок ДПС вызывали меньше вопросов.

У каждого из членов группы была своя специализация. Андрей Стич отвечал за технологии: устанавливал скрытое видеонаблюдение, изучал объекты с помощью картографических сервисов, искал в домах жертв системы видеонаблюдения и выводил их из строя; Андриан Митрофан — за вскрытие замков, окон и дверей, а в случае необходимости и сейфов. Он также отбирал подходящие для налетов дома и подыскивал способы проникновения в них.

На вооружении группировки были американский револьвер Smith & Wesson и чешский пистолет типа CZ-27 с глушителем, а также сигнальный пистолет МР-371, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и нелегально приобретенные травматические пистолеты.

Обычно за объектами наблюдали несколько дней. ​По меньшей мере в одном эпизоде преступники использовали информацию о доме и его хозяевах от «неустановленных лиц», работавших в особняке в качестве прислуги, утверждает следствие. Во время нападений бандиты скрывали лица, меняли имена и голоса, имитируя акцент уроженцев Кавказа. Был у налетчиков и собственный язык жестов. Для каждого нападения они приобретали однообразные куртки и брюки в стиле милитари, от которых потом избавлялись. Специально приобретенные мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на третьих лиц, после преступлений также выбрасывались.

Участники банды «анализировали каждый совершенный ими разбой, учитывали допущенные ошибки, совершенствовали способы и методы своих преступных действий», утверждает обвинение.

В качестве временного жилья в Московском регионе они использовали съемную квартиру в Бутово и арендованный дом в поселке Баковка. В перерывах между налетами преступники поддерживали дружеские отношения, отмечали праздники и проводили досуг, совместно распоряжаясь награбленным, настаивает следствие. В России основные фигуранты дела появлялись в основном непосредственно перед налетами, а затем выезжали в Молдавию, Украину, Белоруссию и страны Евросоюза.

В январе 2017 года на совместной пресс-конференции представители МВД России и прокуратуры Молдавии ​рассказали, что в ходе обысков по местам жительства обвиняемых удалось найти коллекции марок и монет, золотые украшения, поддельные документы, оружие и записи, в которых велся учет похищенного и сбытого.