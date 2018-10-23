ЦБ ставит на паузу

Какие прогнозы по динамике ключевой ставки дают эксперты

ЦБ не будет повышать ключевую ставку на ближайшем заседании, а скорее всего, и до конца года, считают опрошенные РБК эксперты. Регулятор прибережет ужесточение денежно-кредитной политики для будущих рисков, в основном санкционных

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

После первого почти за четыре года сентябрьского повышения ключевой ставки Банк России на очередном заседании 26 октября сделает паузу в ужесточении денежно-кредитной политики, считают опрошенные РБК эксперты. Причем она может продлиться до конца года, если внешняя конъюнктура (в ноябре ожидаются новые американские санкции) существенно не повлияет на решения регулятора.

Заморозить до конца года

Ставка, установленная на уровне 7,5%, будет оставлена без изменений, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Рост инфляции, которая по итогам сентября достигла 3,4% в годовом выражении против 3,1% в августе, — фактор для ЦБ вполне ожидаемый. Если не произойдет серьезных изменений внешних условий, которые могут спровоцировать ослабление курса рубля и снижение цен на нефть, то регулятор может оставить ставку неизменной и до конца года, говорит Тихомиров. Ориентиром для ЦБ при принятии решений о ставке в 2019 году будет то, насколько сильный эффект на инфляцию в начале года окажут повышение НДС с 18 до 20% и планируемое увеличение тарифов ЖКХ. Заставить ЦБ вновь повысить ставку уже на январском заседании может уход инфляции выше 5%, предполагает эксперт.​

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что ЦБ сохранит ставку неизменной и 26 октября, и на декабрьском заседании. Темпы роста инфляции (0,1 п.п. в неделю) вполне щадящие — по итогам года она вполне может составить 3,8%, что соответствует нижней границе ожиданий Центробанка (к концу 2018 года ​ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 3,8–4,2%). Кроме того, сентябрьская статистика, зафиксировавшая спад в обрабатывающей промышленности, не говорит в пользу повышения ставки, отмечает Орлова. Единственный аргумент в пользу повышения — это пока не очень сильное укрепление валютного курса. Валютный рынок достаточно слабо отреагировал на отказ ЦБ от закупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, констатирует аналитик. После этого решения ЦБ рубль укрепился к доллару и евро, но до сих пор полностью не отыграл резкое августовское удешевление. В то же время наблюдающийся в настоящее время курс в интервале 65–66 руб. за доллар выглядит достаточно приемлемым, добавляет Орлова, отмечая, что повышением ключевой ставки вряд ли можно добиться эффекта, сопоставимого с эффектом от приостановки покупки валюты.

Несмотря на то что наиболее вероятный исход заседания 26 октября — сохранение ставки, сюрпризы исключать нельзя, говорит аналитик «БКС Брокер» Сергей Гайворонский. Ряд инструментов денежного рынка, например фьючерсы на ставку межбанковского кредитного рынка RUONIA, сигнализируют о повышении ставки на 50 б.п. к началу второго квартала 2019 года, указывает он. Впрочем, с прошлого заседания ЦБ волатильность рубля значительно снизилась, рынок ОФЗ стабилизировался, возобновились покупки бумаг нерезидентами по схеме carry trade, стала более устойчивой ситуация на развивающихся рынках в целом. А учитывая, что события, которые несут основные риски для инфляции (санкции и повышение НДС), еще впереди, регулятор, скорее всего, отложит повышение ставки на следующие заседания. Ближайший комментарий ЦБ будет, вероятно, выдержан в жесткой тональности — регулятор подтвердит готовность повысить ставку при реализации негативных сценариев, предполагает Гайворонский.

Что произошло после прошлого повышения ставки ЦБ 14 сентября впервые с декабря 2014 года повысил ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 7,5%. Это привело к повышению ставок по депозитам (их подняли Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Россельхозбанк и Газпромбанк), кредитам (Сбербанк повысил минимальные ставки потребкредитов на 1–2,2 п.п.) и ипотеке (в конце сентября о повышении ставки по кредитам на покупку жилья на вторичном рынке объявила госкорпорация «Дом.РФ», а 22 октября ставки по всей линейке продуктов увеличил Сбербанк на 0,4 п.п.).

Без ясных сигналов от ЦБ

«Мой совет аналитикам: старайтесь не столько вчитываться в слова предыдущих заявлений, сколько смотреть на объективную ситуацию и, понимая логику наших решений, формировать свое мнение относительно будущих наших действий», — заявила на прошлой неделе первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Исходя из заявлений регулятора в недели, предшествующие заседанию по ключевой ставке, можно было с уверенностью сделать вывод лишь о том, что ставка не снизится (как говорила Юдаева, это, мягко говоря, маловероятно).

Много факторов указывает на неизменность ключевой ставки, «но в принципе будем еще смотреть, какая будет информация насчет инфляционного давления, по поводу роста инфляционных ожиданий», — заявила Юдаева. Слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о ставке на прошлой неделе также не дали ясного сигнала. Набиуллина лишь сказала, что «рассматривается широкий круг факторов: тенденции в экономике, инфляции, инфляционных ожиданиях, на рынке труда». ЦБ также учтет будущий рост цен на бензин из-за увеличения акцизов.

«Сухие патроны» на случай санкций

Единственным из 26 опрошенных Reuters экономистов, который высказался в пользу повышения ставки 26 октября, стал начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин. Более того, по его прогнозу, регулятор и в декабре повысит ставку (аналитик опирается в своих расчетах на ожидаемый ЦБ рост инфляции выше 5,5% в течение 2019 года), то есть уже к концу года ставка достигнет 8%.

В сентябре в консенсус-прогнозе Reuters также был только один голос за повышение ключевой ставки. Однако теперь автор того прогноза, директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов, говорит о сохранении ставки и оценивает вероятность ее повышения как крайне низкую. «Центробанку лучше приберечь сухие патроны на случай обострения санкционной риторики после выборов в конгресс США и введения новых «химических санкций» (связанных с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери. — РБК) в конце ноября», — пишет аналитик в своем обзоре.

На конец 2018 года лишь пять из 21 участника консенсус-прогноза Bloomberg прогнозируют повышение ставки на 0,25 п.п., а один — ее снижение на такое же значение, большинство считает, что к началу следующего года ставка останется на уровне 7,5%.