Рубль ставят на стабильный курс

Аналитики JPMorgan оценили перспективы российской валюты

В ближайшие месяцы рубль будет опережать валюты других развивающихся стран — их ждет ослабление, а он закрепится на нынешнем уровне до конца марта, считает JPMorgan. Запас прочности российской валюты обусловлен недооцененностью

Фото: Neil Hall / Reuters

В ближайшие месяцы рубль будет стабильнее валют других развивающихся стран, таких как турецкая лира и южноафриканский ранд, которые ослабнут к доллару на 30 и 8% соответственно, следует из валютного прогноза аналитика JPMorgan Анежки Кристововой (есть у РБК). Банк дает нейтральную рекомендацию по рублю, ожидая, что российская валюта к концу марта будет торговаться вблизи 65,5 руб. за доллар. Приблизительно столько же она стоит и сейчас: в понедельник доллар торгуется примерно по 65,6 руб.

Запас прочности российской валюты обусловлен тем, что сейчас ее стоимость слабее справедливого курса, пишет экономист. Согласно используемой банком методике оценки поведенческого равновесного валютного курса (Behavioral Equilibrium Exchange Rate, BEER) недооцененность рубля составляет 8,3%. Если из модели исключить фактор закупок валюты в рамках бюджетного правила (Банк России приостановил их 9 августа), то исходя из актуальных нефтяных котировок недооцененность рубля составит 15,6%.

Ранее к похожим выводам пришел экономист Deutsche Bank Кристиан Витоска. Согласно его модели рубль стал третьим в топ-21 недооцененных валют. По мнению Deutsche Bank, поддержку ему оказывает группа факторов: высокая реальная ставка и валютные резервы, приостановка закупки валюты по бюджетному правилу и предстоящий рост корреляции с нефтью.

Рубль, ослабевший в августе и начале сентября на фоне новых санкционных рисков, в последний месяц относительно стабилен: тому способствовали повышение ключевой ставки ЦБ, отказ от закупок валюты и отсутствие негативных новостей о новых санкциях. В ноябре в США состоятся промежуточные выборы в конгресс, после которых законодатели вернутся к обсуждению новых санкций, в частности в отношении российского госдолга и госбанков.

Факторы прочности

Как говорится в обзоре JPMorgan, силу рублю в ближайшие месяцы будут придавать дорогая нефть (банк ждет повышения котировок Brent до $90 за баррель), приостановка покупок валюты Центробанком, а также устойчивые макроэкономические показатели страны. Сокращение числа участников рынка, делающих ставку на ослабление российской валюты, также должно помочь, уверена Кристовова.

Американские спекулятивные инвесторы (обычно это хедж-фонды) изменили свое отношение к рублю: впервые за месяц они преимущественно ставили на укрепление, а не ослабление. Чистая короткая позиция — разница между количеством ставок на ослабление (короткие позиции) и на укрепление (длинные позиции) — за неделю по 9 октября составила 2645 контрактов, выйдя из отрицательной зоны, где она находилась три предыдущие недели, показали данные Комиссии по фьючерсной торговле США (CFTC). «Быки» увеличили ставки на рост рубля на 72%, до 10 347 позиций. «Медведи» нарастили ставки на ослабление рубля на 26%, до 7702 позиций.

JPMorgan полагает, что рубль будет находиться на нынешних уровнях по меньшей мере до конца марта. В конце четвертого квартала этого и первого квартала следующего года доллар будет стоить порядка 65,5 руб., после чего укрепится до 66 и 67 руб. во втором и третьем кварталах соответственно. При этом банк предупреждает, что геополитические риски для России остаются значительными и непредсказуемыми.

Если средняя цена на нефть марки Brent останется выше $75 за баррель в четвертом квартале, то профицит текущего счета России может превысить $30 млрд, написал в обзоре главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Это потенциально хорошая новость для рубля в краткосрочной перспективе, считает он. При прочих равных условиях доллар имеет шанс вернуться в диапазон 60–65 руб. в четвертом квартале этого года, полагает аналитик.