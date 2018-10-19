Марина Ковтун сможет отдохнуть от травли

Кремль готовит замену губернатору Мурманской области

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун может покинуть свой пост. Ей уже начали искать замену, рассказали источники РБК. Возможная причина — внутриэлитные конфликты, которые стали бы помехой для переизбрания Ковтун

Марина Ковтун (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

О том, что губернатор Мурманской области Марина Ковтун может уйти в отставку, РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, и подтвердил собеседник, близкий к руководству региона. О скорой возможной замене главы Мурманской области знает еще один собеседник РБК, близкий к этому региону.

Официальное сообщение об отставке Ковтун ожидается в ближайшее время, утверждает один из источников РБК.

Причина, по которой губернатора Мурманской области могут отправить в отставку, — внутриэлитные конфликты, которые стали бы серьезной помехой для переизбрания Ковтун, поясняет третий источник, близкий к администрации президента. В этом смысле показателен пример бывшего губернатора Владимирской области Светланы Орловой, которая рассорилась с региональными элитами и в результате не только не получила от них поддержку во время кампании перед выборами в единый день голосования 9 сентября, но, напротив, встречала сопротивление, добавляет собеседник РБК.

История со вторыми турами губернаторских выборов сыграла против Ковтун, четырехлетний губернаторский срок которой истекает в следующем году, так же, как и против целого ряда других глав регионов, — Кремль не готов рисковать результатами кампаний, позволяя губернаторам, переизбрание которых неочевидно, баллотироваться на новый срок, резюмирует источник.

«Идет подбор кандидатуры [на пост врио губернатора Мурманской области], как только определятся [с заменой Ковтун], будет ротация», — говорит другой собеседник РБК, близкий к руководству региона.

У Ковтун сложились конфликтные отношения с региональными элитами на разных уровнях, рассказали РБК три собеседника, близких к руководству региона. По их словам, у губернатора «плохие отношения с бизнес-элитами, с силовиками, в частности с региональными управлениями ФСБ и прокуратуры, и даже с собственной командой».

На данный момент губернатор Мурманской области находится в отпуске, рассказал РБК собеседник в региональной администрации. Пресс-секретарь Ковтун Анна Булатова подтвердила РБК, что губернатор на отдыхе, однако подчеркнула, что с понедельника Ковтун намерена вернуться на работу. «Работа идет в штатном режиме. График [Ковтун] распланирован на несколько недель вперед. У нас информации о скорой отставке нет», — отметила она.

При этом в прошлом году в отношении ряда чиновников из команды Ковтун были возбуждены уголовные дела.

В июле 2017 года мурманское управление СКР сообщило о задержании замглавы аппарата правительства региона Эдуарда Никрашевского. Его задержали «в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для обеспечения нужд правительства Мурманской области», и обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК).

В октябре 2017 года оперативники центрального аппарата ФСБ задержали в Мурманске бывшего вице-губернатора Игоря Бабенко, контролировавшего работу аппарата областного правительства.

По версии следствия, Бабенко создал преступную схему, в рамках которой Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области заключало фиктивные контракты с подконтрольными подрядчиками, по которым выводились бюджетные деньги.

На «серьезное давление» со стороны правоохранительных органов» после ареста Бабенко жаловалась сама Ковтун.

«Я не могу расценивать эти действия иначе как политический заказ и травлю с целью дискредитировать действующую власть и вынудить меня покинуть пост главы региона. Этого не будет!» — заявила тогда глава региона.

Марина Ковтун занимает пост губернатора с апреля 2012 года, ее кандидатура была предложена президентом Дмитрием Медведевым и затем утверждена Мурманской облдумой. Поддержку главе Мурманской области оказывал экс-глава «Норникеля» Владимир Стржалковский, говорит собеседник в правительстве региона и подтверждает собеседник РБК в Госдуме. Ранее о поддержке Ковтун со стороны Стржалковского писал «Коммерсантъ».

Также, по словам двух собеседников издания в руководстве региона, Ковтун пользуется поддержкой со стороны патриарха Кирилла. Ковтун лично знакома с патриархом и находится у него «на хорошем счету», подтвердил РБК источник из окружения патриарха.

В 2014 году Ковтун подала в отставку и переизбралась на новый срок на досрочных выборах, набрав 64,7% голосов. Полномочия губернатора Мурманской области истекают осенью 2019 года.