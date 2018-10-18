В Приморье добавили зеленого

Олег Митволь составит конкуренцию Андрею Ищенко на региональных выборах

Олег Митволь пойдет на выборы главы Приморья от партии «Зеленые», чтобы «предложить людям какой-то выбор» и составить конкуренцию оппозиционному кандидату — коммунисту Андрею Ищенко. В КПРФ Митволя назвали спойлером

Олег Митволь (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

​Кандидат против Ищенко

О планах баллотироваться на пост главы Приморья на декабрьских выборах Олег Митволь, в прошлом заместитель главы Росприроднадзора и префект Северного административного округа Москвы, сам рассказал РБК.

«Выдвигаться буду от партии «Зеленые», сейчас готовим документы», — добавил он, отметив, что сейчас находится в Приморье и «на словах» достиг договоренности о сборе подписей 50 муниципальных депутатов, необходимых для прохождения муниципального фильтра. «Как известно, только в полете живут самолеты, а политики, как известно, должны заниматься выборами. Когда появляется такая возможность, ее упускать нельзя, хотя территория, собственно, не моя», — ответил он на вопрос, почему решил баллотироваться.

На вопрос, как он оценивает свои шансы на победу, Митволь сказал, что, «конечно, у [врио Приморья Олега] Кожемяко шансы на победу выше». «Проблемы [на выборах у меня] две: одна называется муниципальный фильтр, вторая — что я из Москвы», — пояснил он.

«Но в любом случае выборы для меня — это возможность общаться с людьми, возможность предложить им какой-то выбор», — заявил политик.

Выборы главы Приморского края назначены на 16 декабря. В сентябре в первом туре ни один из кандидатов не набрал нужного для победы числа голосов; во второй тур вышли врио губернатора Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко, но его итоги были отменены в связи с многочисленными нарушениями. После этого Ищенко ушел в отставку, главой региона был назначен Олег Кожемяко.

«Вечнозеленый» кандидат Олегу Митволю 52 года. Он родился в Москве, окончил Московский электротехнический институт связи. В 1990-х Митволь занимался бизнесом. В 1997 году возглавил совет директоров ОАО «Информационно-издательская группа «Новые известия». С июля 2009 по октябрь 2010 г. Митволь занимал пост префекта Северного административного округа Москвы. В 2004–2009 гг. — заместитель руководителя Росприроднадзора. В октябре 2009 года Митволь вел переговоры с «Яблоком» о вступлении в партию, однако они ни к чему не привели. Параллельно Митволь создал экологическое общественное движение «Зеленая альтернатива». Впоследствии он участвовал в выборах от разных экологических партий, однако безрезультатно: в частности, в 2009 году Митволь баллотировался на пост главы Одинцовского района Подмосковья, в 2012 году — в мэры города Химки, на выборах в Госдуму в 2016 году возглавлял список партии «Зеленые», но не прошел по итогам голосования.

«Самостоятельная партия»

Конференция регионального отделения партии «Зеленые» запланирована на 26 октября, говорит Митволь. «28 октября я надеюсь подать в приморский избирком документы на регистрацию кандидатом. После этого можно будет в присутствии нотариуса собирать подписи», — добавил он.

По мнению Митволя, на сегодня у избирателей Приморья выбор такой: Кожемяко или Андрей Ищенко, который, если бы не ошибки прежнего врио главы региона, «никогда бы не стал популярен». «Успех Ищенко был связан с протестным голосованием», — уверен Митволь. Он выразил сомнение, что Ищенко удастся повторно собрать подписи для прохождения муниципального фильтра. Он предположил, что прежде поддержавшие коммуниста муниципальные депутаты теперь этого не сделают.

Председатель приморского регионального отделения «Зеленых» Андрей Карпов сказал РБК, что ему о планах выдвинуть Митволя на выборы ничего не известно. «Если переговоры и ведутся, то я ни при чем», — пояснил он, порекомендовав обратиться в федеральное руководство партии.

Заместитель председателя «Зеленых» Сергей Панфилов подтвердил РБК, что партия запланировала проведение конференции на 26 октября и на ней будет принято решение о выдвижении кандидата на выборы главы Приморья. Это может быть Митволь, но есть и другие варианты, заявил Панфилов, не сообщив подробностей.

На вопрос, почему «Зеленые» решили выдвинуть кандидата на выборы в Приморье сейчас (перед сентябрьскими выборами партия не делала этого), Панфилов сказал, что сейчас оценивает шансы партии пройти муниципальный фильтр выше, чем на предыдущих выборах. На вопрос, обсуждала ли партия вопрос об участии в выборах в Приморье с представителями администрации президента, Панфилов ответил отрицательно. «Мы самостоятельная партия», — подчеркнул он.

Коммунисты против

В КПРФ решение Митволя участвовать в выборах охарактеризовали как решение стать спойлером.

«Выдвижение Митволя на выборы демонстрирует желание власти устроить [в Приморье] цирк, сделать видимость конкурентных выборов и сделать все возможное, чтобы на выборах я, реальный кандидат, не участвовал», — заявил РБК Андрей Ищенко. Он подчеркнул, что за шесть лет пребывания в приморской политике слышит фамилию Митволь во второй раз и даже не знает, как тот выглядит. «Когда он говорит о том, что что-то может сделать на благо жителей Приморского края, я это иначе как цирковое выступление не воспринимаю. Митволь для приморцев — это полный ноль», — добавил он.

Источник РБК, близкий к руководству Приморского края, утверждает, что инициатива выдвижения Митволя на губернаторских выборах принадлежит полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу. Митволь «будет критиковать Ищенко», считает собеседник РБК.

Ранее федеральный чиновник, имеющий отношение к кампании в Приморье, сказал РБК, что власти намерены допустить Ищенко до участия в новых выборах главы Приморья, в которых определенно будет участвовать Олег Кожемяко, однако «сделают все возможное, чтобы препятствовать ему со сбором подписей и прохождением муниципального фильтра». Во время прежней кампании Ищенко помогли пройти фильтр, на этот раз «хочешь сам — давай сам», добавил он. В случае если Ищенко не «срежется на муниципальном фильтре», избирателям дадут возможность выбрать среди других кандидатов из оппозиции, подчеркнул он, рекомендовав обратить внимание на активность Митволя в Приморье.