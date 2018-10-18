Позвали в дорогу

Четыре вопроса об обысках и задержаниях в правительстве Крыма

В правительстве Крыма прошли обыски, а в Москве задержали вице-премьера республики Виталия Нахлупина. В чем могут подозревать чиновника, насколько масштабными были задержания и чем это грозит главе Крыма, разбирался РБК

Виталий Нахлупин (Фото: Александр Полегенько / РИА Новости)

Дорожное дело. С чем связано задержание Нахлупина?

В среду, 17 октября, в Москве задержали Виталия Нахлупина, заместителя главы Крыма Сергея Аксенова. Власти Крыма уточнили, что Нахлупин задержан по обвинению в получении взятки (ст. 290 УК РФ). «Правоохранительным органам оказывается всесторонняя помощь для установления истины», — цитирует вице-премьера Крыма Игоря Михайличенко сайт администрации республики.

Источник РБК, близкий к руководству Крыма, связал задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров и попыткой перехватить контроль над компаниями — подрядчиками трассы «Таврида». «Нахлупин курировал дороги, материалы для дорожных работ, тендеры на объекты ФЦП, все средства, которые расходовались республикой», — уточнил источник РБК. Вице-премьер действительно курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог, подтвердил источник РБК в МВД.

Кроме того, утром в среду, 17 октября, прошли выемки документации в комитете конкурентной политики и в Службе автомобильных дорог Крыма, рассказал РБК источник в республиканском МВД. В пресс-службе УФСБ по Крыму на вопрос РБК о проведении обысков в ряде ведомств региона, а также о задержании Нахлупина сообщили, что не комментируют информацию. На момент публикации материала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко не ответила на звонки РБК.

Обыски на полуострове. К кому еще пришли силовики?

Глава Крыма, вернувшийся на полуостров после визита в Сирию, в своем аккаунте в Facebook подтвердил задержание своего заместителя и обыски в комитете дорожного хозяйства и конкурентной политики, а также в Службе автомобильных дорог, «Крымэнерго» и «Крымгазсети». По его словам, власти Крыма оказывают содействие правоохранительным органам и предоставляют все необходимые документы. «Мы заинтересованы в установлении истины. Уверен, что правоохранительные органы и суд во всем разберутся и установят степень вины (либо невиновность) каждого должностного лица», — написал Аксенов.

​Источник РБК в одной из инфраструктурных компаний отметил, что обыски с участием сотрудников ФСБ проходят в офисах Крымской железной дороги и Службы автодорог Крыма. «Все оцеплено ОМОНом», — сказал он. Представитель Службы автодорог не ответила на звонки РБК. Федеральный чиновник подтвердил РБК, что выемки документов прошли и в «Крымэнерго».

Системная работа направлена на очищение власти и бескомпромиссную борьбу и идет по инициативе руководства республики, заявил Аксенов​. Он пообещал, что выскажет свое мнение о задержании Нахлупина, после того как будут обнародованы конкретные факты. Публично заступаться за Нахлупина глава Крыма не будет, сказал РБК источник в его окружении.

Позже четыре источника РБК (близкие к силовым органам, руководству Крыма и Кремлю) сказали, что помимо Нахлупина было задержано около 20 крымских чиновников.

Самый богатый депутат из прошлого 52-летний Виталий Нахлупин — уроженец Макеевки Донецкой области Украины. ​Главред крымского издания «Примечания» Виктор Ядуха в разговоре с РБК охарактеризовал его как последнего видного представителя макеевско-донецкой команды Василия Джарты, земляка экс-президента Украины Виктора Януковича. Джарты в 2010–2012 годах возглавлял Совмин республики. В 2010 году Нахлупин избрался депутатом Верховного совета Крыма и в 2014-м, в отличие от многих выходцев из «донецкого клана», не покинул Крым, а продолжил политическую карьеру уже на российской территории. В 2016 году он получил пост вице-премьера, до этого возглавлял комитет Госсовета республики по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. В какой-то момент Аксенов вошел в конфликт с вице-премьером и теперь у него появился отличный повод избавиться от неприятной фигуры, считает главред «Примечаний». «И таким образом показать свою готовность жертвовать статусными членами правительства во имя борьбы с коррупцией, в которой Крым постоянно обвиняют», — прокомментировал Ядуха РБК. В 2015 году Нахлупин считался самым богатым крымским депутатом с доходом в 48,7 млн руб. За 2016 год, будучи вице-премьером Крыма, наоборот, декларировал минимальный доход среди всех заместителей Аксенова (1,9 млн руб.). В июле 2015 года Нахлупин раскритиковал заместителя руководителя Росавтодора Игоря Астахова, после того как тот обвинил минстрой республики в отсутствии доказательств о целевом назначении средств на сумму 368 млн из 582 млн руб. Нахлупин посоветовал федеральному чиновнику «не только смотреть выводы, но и знакомиться с внутренним наполнением». Он жаловался, что федеральные власти завышают стоимость работ, а Росавтодор затягивает сроки согласования платежей подрядчикам и не помогает республиканским чиновникам.

Не первый раз. Кого еще задерживали из окружения Аксенова?

Это не первые уголовные дела против высокопоставленных чиновников республики после вхождения в состав России в 2014 году.

В июле 2015 года глава Крыма Сергей Аксенов распорядился создать специальную комиссию по защите прав чиновников «с целью недопущения дискредитации авторитета государственной власти». Перед этим он назвал «заказным» дело против министра промышленной политики республики Андрея Скрынника, задержанного по подозрению в мошенничестве. Через несколько дней Аксенов свое решение отменил, а Скрынник был отпущен под подписку о невыезде.

В феврале 2017 года, вскоре после отставки с поста заместителя главы Крыма, был задержан и обвинен во взятке Олег Казурин. Бывшего куратора ФЦП Крыма и Севастополя обвинили во взятке 27 млн руб. В июне 2018 года его приговорили к 11 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.

В конце мая 2018 года в Крыму задержали близкого к Аксенову экс-главу администрации Ялты Андрея Ростенко. Ему вменяли незаконное отчуждение земельного участка у санатория МВД. Аксенов, в свою очередь, обвинил сотрудников Следственного комитета в непрофессионализме, а уголовное дело назвал заказом против региональных органов власти. Ростенко также поддержали депутаты Госдумы от Крыма Андрей Козенко и Наталья Поклонская, а также сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков.

Позже чиновника выпустили из СИЗО, а вице-премьер Нахлупин выложил фото, на котором экс-мэр Ялты заседает в координационном региональном штабе по реализации крымской ФЦП.

Предвыборные риски. Как ситуация в Крыму может повлиять на главу республики​?

Аксенов, управляющий Крымом с момента присоединения к России, публично не объявлял о планах идти на второй срок, уточняя, что будет ориентироваться на пожелание российского президента. В октябрьском «Индексе избираемости глав субъектов Российской Федерации» политолога Константина Калачева шансы Аксенова на переизбрание в 2019 году оцениваются в 3 из 5 баллов. В рейтинге устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» эксперты «Минченко консалтинг» аргументами в пользу Аксенова называли его позиции в элитах, крупные инфраструктурные проекты в регионе, а минусами — региональные и федеральные конфликты, а также аресты и уголовные дела в Крыму.

Вопрос переизбрания Аксенова открыт, поскольку для начала он должен получить поддержку Кремля, указывает Калачев. «Насколько я знаю от крымских экспертов, он там не сильно популярен, но позиции вполне удовлетворительные. Дальше все зависит от отношения федерального центра. Аксенов избираем, но как политик не на подъеме», — рассуждает он. Калачев добавил, что у главы Крыма не просматриваются сильные конкуренты, но любой новый кандидат, которого поддержит в регионе Владимир Путин, будет «абсолютно избираем».

Вопросы к освоению федеральных денег командой Аксенова вместе с вопросами о мерах безопасности в стратегически важном регионе опускают позиции главы республики до минимума, полагает политконсультант Дмитрий Фетисов.

В то же время член Экспертно-консультативного совета при главе Крыма политолог Игорь Рябов уверен, что нападение на колледж в Керчи и задержание Нахлупина не приведут к смене руководства республики. Сам Аксенов был инициатором удаления из своей команды чиновников, заподозренных в коррупции, и Нахлупин не первый его заместитель, который, представляя те или иные группы влияния, попадает под следствие, указывает эксперт. «Крым является одновременно объектом наживы на крупных инфраструктурных проектах и политически важным регионом. Нахлупин задержан по обвинениям в потворстве теневым схемам, по сути — за то, чем занимались в Крыму украинские элиты до 2014 года. Его, как и других чиновников, предупреждали», — уверен Рябов.