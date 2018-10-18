ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Премия РБК 2018
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,24 65,09 EUR Нал. 76,10 74,90 USD Бирж. 65,82 +0,32 EUR Бирж. 75,60 +0,31 USD ЦБ. 65,40 -0,13 EUR ЦБ. 75,65 -0,27 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6724,90 -19,00 IMOEX 2406,16 -0,22% RTSI 1152,04 -0,92% Brent 79,90 +0,18% DJIA 25706,68 -0,38% Nasdaq 7642,70 -0,03%
Роман Абрамович не сошелся в цене с биржей
Лента новостей
Новый губернатор Хабаровского края поручил продать правительственную яхту 09:40, Политика Гособлава: ФНС ведет охоту на компании со словом «Россия» в названии 09:34, Потребрынок  Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 09:29, РБК и Schneider Electric Аналитики назвали самые прибыльные профессии России 09:29, Финансы МИД заявил о невозможности проведения учений Киева и НАТО в Азовском море 09:22, Политика Власти Крыма опубликовали список погибших в керченском колледже 09:21, Общество В Иркутской области ввели режим ЧС из-за нефтяного пятна 09:09, Общество Сергей Морозов — РБК: «Не надо о ФСО судить по фильму «Телохранитель» 09:04, Политика Глава Астраханской области рассказал о работе адъютантом Путина 09:01, Политика «Ведомости» узнали о планах Сбербанка и ВТБ создать свою авиакомпанию 08:49, Бизнес Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 08:43, РБК и Сбербанк Опрос выявил отношение украинцев к русскому языку 08:18, Политика На полградуса ниже: как замедлить потепление климата за $2,4 трлн в год 08:16, Мнение В США построят новый сверхзвуковой самолет: как это скажется на акциях 08:09, Quote Цифровые кочевники: анонс свежего номера журнала РБК 08:06, Бизнес Абрамович решил не продавать долю в «Норникеле» на бирже 08:00, Бизнес Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в керченском колледже 07:48, Общество 6 правил путешествия с друзьями 07:37, РБК и Билайн Евтушенков и инвесторы из Китая купят производителя лекарства от варикоза 07:30, Бизнес Кремль начал искать замену губернатору Мурманской области 07:01, Политика «Коммерсантъ» сообщил о намерении ЛУКОЙЛа продать электростанции 06:57, Бизнес В Екатеринбурге экстренно сел лайнер из-за плохого самочувствия пассажира 06:57, Общество Военные США выразили уверенность в скором начале масштабной войны 06:12, Политика В США подтвердили гибель американца при падении Су-27 на Украине 05:27, Общество Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 05:06, РБК и Мираторг В Керчи выросло число жертв нападения в колледже 04:46, Общество Пятеро чешских военных пострадали при взрыве близ базы НАТО в Афганистане 04:44, Политика Автопроизводители попросили власти не помогать строить новые заводы 04:04, Бизнес
Роман Абрамович не сошелся в цене с биржей
Газета № 181 (2905) (1810) Бизнес, 08:00
0
Роман Абрамович не сошелся в цене с биржей
Crispian Investments отложила продажу своей доли «Норникеля»
Как стало известно РБК, Роман Абрамович, который не смог продать Владимиру Потанину и Олегу Дерипаске 4% «Норникеля» из-за решения Лондонского суда, решил не продавать этот пакет на бирже. Он хочет реализовать его на 30% дороже
Роман Абрамович (Фото: Reuters)

Абрамович остается в «Норникеле»

Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов не планируют продавать принадлежащие им акции «Норильского никеля» (6,3%) по текущей рыночной цене. Об этом РБК сообщил источник, близкий к одному из акционеров компании, и подтвердил бизнесмен, знакомый с их планами.

Абрамовича, Абрамова и Фролова в целом устраивает их пакет, перспективы новых санкций в отношении России их не пугают, утверждают собеседники РБК.

Абрамович с партнерами стали акционерами «Норникеля» в 2012 году, это положило конец многолетнему конфликту между UC Rusal Олега Дерипаски (сейчас владеет 27,8% «Норникеля») и «Интерросом» Владимира Потанина (32,1%). После этого основные совладельцы компании заключили акционерное соглашение на десять лет, гарантом выполнения которого стал Абрамович.

По этому соглашению Crispian Investments Абрамовича и Абрамова не должна была снижать свою долю до уровня менее 2,5% в течение пяти лет. Однако по истечении этого срока (в декабре 2017 года) Crispian решила продать большую часть своего пакета в «Норникеле» — 3,99 из 6,3%, получив предложение структуры Потанина по цене $234 за акцию, или $1,47 млрд за весь пакет (3,99%). UC Rusal оспорила сделку в Высоком суде Лондона и выиграла: в конце июня суд признал сделку недействительной, потому что изначально предложение о покупке сделала не сторонняя компания, а структура Потанина.

Еще до решения суда «Интеррос» успел купить у Абрамовича с партнерами 2,1% «Норникеля» за $770 млн (еще 1,9% собирался приобрести Дерипаска в случае проигрыша), но и эту сделку пришлось расторгнуть. После этого Crispian могла  продать свою долю в компании на бирже или третьей стороне (хотя у Потанина и Дерипаски сохраняется право преимущественного выкупа). О праве Crispian продать акции «Норникеля» на рынке ранее сообщал источник «Коммерсанта», замечая, что «вряд ли найдутся инвесторы, готовые платить такую премию».

Пока Абрамович с партнерами решили этого не делать, рассказывают собеседники РБК.

На закрытие торгов на Лондонской бирже 16 октября расписки «Норникеля» стоили $17,25 за штуку, а пакет 3,99% — $1,09 млрд. Источник, близкий к одному из акционеров «Норникеля», говорит, что Абрамович с партнерами заинтересованы в продаже пакета лишь по цене $22–23 за бумагу, или $1,39–1,45 млрд за такой пакет, то есть на 27–33% больше нынешней цены. Расписки компании достигали максимального уровня — $21 за штуку — только в феврале 2018 года, когда стало известно о намерении Потанина выкупить долю Абрамовича. До этого бумаги «Норникеля» достигали таких значений лишь в мае 2015 года.

Если бы Абрамович с партнерами вышли из состава акционеров «Норникеля», новым гарантом соблюдения мирового соглашения между Потаниным и Дерипаской стал бы экс-глава администрации президента Валентин Юмашев, писало агентство Bloomberg. «Когда у них (Абрамовича, Дерипаски и Потанина. — РБК) будут сложности, я попытаюсь им помочь [разрешить конфликт]», — говорил РБК сам Юмашев в феврале 2018 года. «У меня есть авторитет. Это не первый и, видимо, не последний раз, когда ко мне обращаются [с подобными просьбами]», — добавил он. По данным Forbes, именно Юмашев в 2012 году помог урегулировать акционерный конфликт в «Норникеле» в 2012 году и предложил Абрамовича в качестве арбитра.

Представители Millhouse Абрамовича и Invest AG Абрамова и Фролова отказались от комментариев.

​Санкции не страшны

Абрамович до последнего времени владел 50% Crispian (еще 50% у Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова), которой принадлежит 6,3% «Норникеля». Но в августе он продал 0,05% Crispian своему партнеру Давиду Давидовичу, снизив свою долю до 49,95%, писала газета «Коммерсантъ». Это было сделано для того, чтобы обезопасить инвестицию от возможных санкций в отношении Абрамовича (по американским законам если против бизнесмена вводятся санкции, то они касаются всех компаний, в которых он владеет 50% и выше), сообщало издание.

Рассмотрение нового американского санкционного пакета в отношении России запланировано на ноябрь, после выборов в конгресс, писал РБК. Новые санкции могут быть утверждены в конце 2018 года или начале 2019-го.

Потанин справится сам

До последнего времени основным претендентом на пакет Абрамовича в «Норникеле» был Владимир Потанин, который не скрывал своих планов нарастить долю в компании. Но «Интеррос» пока не решил, будет ли оспаривать вердикт Лондонского суда, чтобы выкупить часть пакета Crispian, сказал РБК представитель холдинга Потанина: сейчас юристы изучают мотивировочную часть вердикта.

Даже если «Интеррос» подаст апелляцию, вряд ли она изменит решение Лондонского суда, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Но Потанину и без этого никто не мешает постепенно увеличивать долю в «Норникеле», скупая бумаги понемногу на рынке, замечает он. На слушаниях в Высоком суде Лондона в мае Потанин рассказал, что купил на свободном рынке 1,5–1,6% акций «Норникеля» весной 2018 года.​

Авторы: Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко.
Теги: Роман Абрамович
Материалы по теме
Как Дерипаска выиграл суд у Потанина и Абрамовича Бизнес
Спор о 4%: как UC Rusal обвинила Потанина и Абрамовича в сговоре Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter