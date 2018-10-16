Таможенный отбор

Администрирование импортного НДС может быть передано ФНС

Минэкономразвития предлагает изменить схему уплаты НДС при импорте товаров в Россию и передать его сбор Налоговой службе. По оценке министерства, такая мера снизит давление на бизнес, но она вызвала возражения таможни

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Сбор налога на добавленную стоимость (НДС) с импортных товаров следует поэтапно передать от Федеральной таможенной службы (ФТС) Федеральной налоговой службе (ФНС). Такое предложение содержится в плане «Трансформация делового климата», который разработало Минэкономразвития совместно с экспертами и бизнесом.

«Трансформация делового климата» (ТДК) — это «новый механизм оперативного реагирования федеральных органов государственной власти на запросы бизнес-сообщества», который должен стать одним из ключевых инструментов правительства по созданию условий для экономического роста, следовало из «Основных направлений деятельности правительства до 2024 года».

РБК ознакомился с предложениями из ТДК. В случае прохождения инициативы по администрированию НДС импортеры смогут платить налог по итогам квартала, а не при прохождении таможенных процедур. Пока эта инициатива в перечне разногласий — это означает, что чиновники и бизнес еще окончательно не договорились по ней.

Предложение касается именно НДС — сбор ввозных пошлин, акцизных и таможенных сборов останется в ведении ФТС, передача их в ФНС не планируется, сообщил РБК федеральный чиновник. Реализация этого предложения обеспечит снижение давления на бизнес, «особенно в случаях незначительных и непреднамеренных ошибок и малозначительных нарушений», говорится в материалах министерства.

Минфин, ФНС и ФТС не ответили на запросы РБК.

Полномочия на 3 трлн руб. По оценке Минфина из проекта бюджета, в 2018 году доходы федерального бюджета от НДС при импорте составят 2,4 трлн руб. В дальнейшем они будут только расти и достигнут 2,9 трлн руб. в 2019 году, 3,1 трлн руб. — в 2020-м и 3,3 трлн руб. — в 2021-м. Это не намного меньше, чем поступления от НДС, связанного с внутренним производством: в 2018 году он прогнозируется на уровне 3,5 трлн руб., а к 2021 году ожидаемые доходы от сбора внутреннего НДС составят 4,6 трлн руб. Отчасти рост доходов связан с повышением ставки НДС. С 2019 года она составит 20% вместо нынешних 18%.

Плюс для бизнеса

Передача администрирования импортного НДС налоговикам, как говорится в материалах МЭР, поможет поэтапно внедрить сквозной контроль за импортируемыми товарами — прежде всего с применением блокчейна. Одновременно будет внедрена система комплексного таможенно-налогового контроля.

​Сейчас при ввозе товара из-за рубежа предприниматель платит НДС одновременно с таможенными платежами. Если товар не удалось продать в этом же квартале, то можно вернуть уплаченный налог. «Возмещение НДС — достаточно сложная процедура, которая длится больше трех месяцев. Налоговые органы часто затягивают процедуру. Если же платить НДС можно будет по итогам квартала, предпринимателю не придется замораживать средства в виде уплаты НДС на период, пока товар еще не реализован», — пояснил РБК руководитель таможенного брокера «Юнитрейд» Кирилл Дурнов. Минэкономразвития утверждает, что внедрение инициативы исключит у бизнеса мотивацию занижать стоимость импортируемых товаров из-за переноса основной доли платежей за товары (в виде НДС) на период налоговой отчетности.

Корректировка поможет избежать двойного налогообложения, отмечается в материалах Минэкономразвития. ФТС имеет право в течение трех лет после таможенного оформления провести дополнительную проверку уже оформленных товаров, доначислить налог и собрать пошлину, объясняет Дурнов.

По оценке Минэкономразвития, эта мера значительно упростит декларирование и выпуск товаров и улучшит деловой климат. «Такая модернизация процессов позволит определить единого администратора поступлений в лице ФНС и снять эти задачи с дублирующего ФТС», — полагает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

Уплата НДС за импортные товары по итогам квартала в рамках налоговой отчетности позволит избежать «перекладывания денег из кармана в карман», считает Дурнов. «В таком случае «таможенный» НДС перестанет существовать как таковой. Останется только НДС с реализации товара. Нагрузка на бизнес останется прежней, но процедура станет удобнее», — говорит он.

По оценке Минэкономразвития, эта мера также снизит расходы государства на участие в судебных процессах по оспариванию корректировки таможенной стоимости и по возврату предпринимателям излишне начисленных налоговых платежей.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Она также позволит увеличить доходы бюджета, потому что у ФНС больше полномочий для выявления фактов незаконной налоговой выгоды, считает руководитель практики налоговых споров «МЭФ-Аудит PKF» Александр Овеснов. «В последнее время в ведение ФНС передали различные сферы предпринимательской деятельности — валютный контроль, исчисление страховых взносов. Таможенные органы вряд ли в рамках имеющихся полномочий будут выявлять факты необоснованной налоговой выгоды. Платежи в бюджет, скорее всего, вырастут», — полагает он.

Борьба с серым и фиктивным импортом

Минэкономразвития ожидает, что инициатива по смене администратора импортного НДС поможет сократить серый и черный импорт и увеличить поступления в бюджет, сведя на нет использование импортерами оптимизационных схем.

Существует несколько схем оптимизации НДС при ввозе товаров, пояснил РБК Дурнов. «Сумма НДС рассчитывается от закупочной стоимости ввозимого товара. Для экономии предприниматель по договоренности с поставщиком может искусственно занизить цену в документах, а потом перепродать товар через цепочку фирм-однодневок, чтобы обратно поднять цену без уплаты налогов, — рассказал эксперт. — Или, наоборот, бизнесмен может завысить закупочную стоимость на импортируемый товар и сформировать в России маленькую базу по налогу на прибыль».

Корректировка устранит лазейку для фиктивного импорта и снизит урон для казны, отметил в беседе с РБК управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов. Сейчас возможна схема, когда импортер, уплатив налог на границе, реэкспортирует товар, а впоследствии требует возврата суммы НДС, рассказал юрист.

Суть разногласий

Инициатива передать сбор НДС на импортные товары налоговикам вызвала несогласие ФТС, рассказал РБК федеральный чиновник. Оно объясняется рисками возникновения случаев, при которых НДС не будет уплачен, но товар уже будет выпущен таможенным органом в свободное обращение, пояснил он.

Сейчас у таможенников 100-процентная гарантия — пока предприниматель не заплатит налог, таможня не пропустит товар. Кроме того, ФТС может взыскать косвенные налоги, задержав и реализовав товар. По словам собеседника РБК, споры по инициативе вызваны тем, что в случае ее принятия такой возможности не будет.

Есть и еще один механизм защиты от неуплаты налогов. Ответственность в виде банковской гарантии может взять на себя таможенный представитель, отметил Дурнов: «Если клиент не заплатит налог, то это будет обязан сделать таможенный брокер или банк».

Спорные инициативы из плана ТДК обсудят в понедельник вечером на правительственной подкомиссии по обеспечению устойчивого развития экономики под руководством главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Следующий этап обсуждения плана — правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции, которую возглавляет первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

РБК направил запрос в Минэкономразвития с просьбой уточнить результаты рассмотрения инициативы на подкомиссии.