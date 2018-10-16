Инвесторы в разрезе

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Газета № 179 (2903) (1610) Бизнес, 15 окт, 18:27
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На угольный бизнес Дмитрия Босова нашлись потенциальные покупатели
На угольные активы Дмитрия Босова, объединенные в группу «Сибантрацит», появились претенденты. Это структуры Эдуарда Худайнатова и Сергея Курченко, говорят источники РБК. В компании Босова утверждают, что бизнес не продается
Дмитрий Босов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Претенденты на уголь

Группа «​Аллтек» Дмитрия Босова и его партнеров рассматривает возможность продажи угольных активов в Сибири — «Разреза Восточный», «Сибирского антрацита» (оба находятся в Новосибирской области), а также «Разреза Кийзасский» (Кемеровская область). Об этом РБК рассказали два источника в угольных компаниях Кузбасса, источник в конкурирующем угольном концерне и знакомый Босова.

По словам собеседников РБК, переговоры c потенциальными инвесторами начались около полутора месяцев назад: в компанию приезжали профессиональные оценщики. «Обсуждалась продажа трех угольных предприятий одним лотом, чтобы получить максимальную оценку», — говорит один из собеседников РБК. Этому предшествовало решение «Аллтек» объединить угольные активы в Сибири в группу «Сибантрацит».

Два источника РБК рассказывают, что возможная продажа активов обсуждалась со структурами Эдуарда Худайнатова (возглавлял «Роснефть» до мая 2012 года, а после прихода Игоря Сечина на пост президента стал его заместителем, а затем занялся частным бизнесом), которому принадлежит угольный холдинг «Коулстар», но стороны не сошлись в цене. По словам знакомого Босова, бизнесмен оценил свои сибирские активы в $3 млрд. Потенциальные покупатели «не дали» такую цену, сказал собеседник РБК.

«Ведомости» в августе сообщали об интересе Худайнатова к одному из участков Колыванского угольного месторождения, где ведет добычу «Сибантрацит» (этот участок еще не лицензирован). «Коулстар», по данным газеты, направила обращения в Роснедра и на имя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина с просьбой включить участок в планы лицензирования на 2018 год.

Знакомый Босова сказал РБК, что переговоры бизнесмена с Худайнатовым по времени совпали с решением «Роснефти» выйти из совместного с «Аллтек» проекта «Печора СПГ», в рамках которого планировалось построить завод по сжижению природного газа в Ненецком автономном округе (НАО). Объясняя это решение, представитель «Роснефти» в сентябре говорил РБК, что «компания в настоящее время не видит перспектив развития проекта и выходит из него без каких-либо убытков и обязательств». Но он тогда не уточнил, получила ли компания деньги за свою долю.

В понедельник представитель «Роснефти» отказался от комментариев. Компания никогда не интересовалась угольными активами Босова: это непрофильный для нее бизнес, сказал РБК источник, близкий к «Роснефти». ​

По данным другого источника РБК, активами Босова интересовался и украинский бизнесмен Сергей Курченко, переехавший в Россию после отставки Виктора Януковича с поста президента Украины. Он, утверждает источник РБК, контролирует поставки угля (антрацита) с территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Представители Курченко и Худайнатова не ответили на запросы РБК.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Сибантрацит» все отрицает

Летом и в начале осени 2018 года (в частности, еще на прошлой неделе) группа «​Сибантрацит» активно рекламировалась в деловых СМИ. Компания регулярно выкупала полосы «Ведомостей» и «Коммерсанта» — на них было напечатано одно слово: «Сибантрацит». В понедельник на рекламной полосе было напечатано: «Не продается».

Пресс-служба группы также в ответ на запрос РБК выпустила пресс-релиз под заголовком: «Сибантрацит» не продается». «Акционеры компании заявляют, что не планируют продажу ее акций, — говорится в сообщении. — Группа «Сибантрацит» продолжает реализовывать свою социально-ответственную стратегию — мирное сосуществование с другими участниками рынка, взаимодействие с властью и профсоюзами, постоянное технологическое совершенствование и оправданную экспансию».

Отрицает продажу и бывший топ-менеджер ТНК-BP (в марте 2013 года ее купила «Роснефть») и давний знакомый Босова Максим Барский, возглавивший группу «Сибантрацит» на прошлой неделе. Он известен участием в масштабных сделках по слияниям и поглощениям. В ответ на вопрос РБК Барский сообщил, что не для того возвращался в Россию, чтобы продавать компанию. «Думаете, меня нанимали бы в компанию, которая выставлена на продажу? Я бы из-за этого приехал из Америки?» — сказал он.

Аналитики, однако, думают по-другому. ​Реструктуризация внутригрупповой структуры, большое внимание к обеспечению будущих поставок и масштабная реклама компании — признаки предпродажной подготовки, замечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. По его мнению, последние публичные заявления компании говорят о том, что переговоры имели место, но не увенчались успехом, «стороны не сошлись в цене». Суммарная оценка активов группы «Сибантрацит» может достигать $2 млрд, но это при текущих ценах на уголь, оговаривается эксперт. Вероятнее всего, покупатели предложат не больше $1,5 млрд, так как все понимают, что угольный рынок перегрет и ориентироваться на текущие доходы компании нельзя, резюмирует Худалов.

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Директор управления рынков и акций Альфа-банка Борис Красноженов также считает, что владельцы группы «​Сибантрацит» могут оценивать компанию исходя из высоких текущих цен на уголь, которые формируются благодаря высокому спросу в Китае. «В угольной отрасли сейчас все неплохо, цены высокие, поэтому цену диктует продавец, а не покупатель», — говорит он.

Угольные активы Дмитрия Босова

В сентябре 2006 года «Сибантрацит» объявил об инвестпрограмме на 29 млрд руб. для создания крупнейшего в Новосибирской области горно-обогатительного комплекса мощностью до 10 млн т антрацита в год, инвестпрограмма «Разреза Кийзасский» в 2014 году оценивалась в 64 млрд руб. Добыча всех трех предприятий группы «Сибантрацит» — «Разреза Восточный», «Сибирского антрацита» и «Разреза Кийзасский» — в 2017 году составила 21,3 млн т, план по добыче на 2018 год — 27 млн т. Группа собирается в 2022 году удвоить добычу, доведя ее до 52 млн т в год.

Выручка «Сибирского антрацита» и «Разреза Восточный» по итогам 2017 года по МСФО составила 36 млрд руб., чистая прибыль — 7,5 млрд руб., выручка «Разреза Кийзасский» — 21,3 млрд руб., чистая прибыль — 5,3 млрд руб. (данные СПАРК).

В Приморье группа «​Сибантрацит» строит порт «Вера» (совместное предприятие с «Ростехом»), морской универсальный производственно-перегрузочный комплекс «Север» и «Терминал А» с объемом перевалки 55 млн т.

Помимо сибирских угольных активов Босову и его партнерам принадлежат проекты по добыче угля на Таймыре (Арктическая горная компания, «Востокуголь») и в Амурской области (Огоджинский энергетический холдинг). Кроме того, бизнесмен контролирует через компанию Blackspace ряд угольных активов в Индонезии.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Людмила Подобедова.
При участии: Тимофей Дзядко, Алина Фадеева.
Теги: Дмитрий Босов
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