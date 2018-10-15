Правительство включает климат-контроль

Минэкономразвития определило меры по улучшению условий для ведения бизнеса

Упрощение проверок, сокращение отчетности и снижение административного давления — таковы первые отобранные чиновниками и бизнесом меры по улучшению делового климата. Однако к коренным изменениям они не ведут, уверены эксперты

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

​Минэкономразвития определилось с инструментами улучшения условий для ведения бизнеса в России — министерство подготовило первый комплекс мер в рамках плана «Трансформация делового климата» (ТДК). В пакет вошли около ста инициатив из нескольких сотен, предложенных бизнесом. РБК ознакомился с материалами министерства.

Некоторые из этих инициатив вынесены на обсуждение правительственной подкомиссии по обеспечению устойчивого развития экономики под руководством главы Минэкономразвития Максима Орешкина, подтвердил РБК представитель МЭР. Заседание подкомиссии пройдет в понедельник, 15 октября.

Попытка повлиять на климат

План «Трансформация делового климата» правительство вписало в «Основные направления» своей деятельности до 2024 года. Как говорится в документе, ТДК — это «новый механизм оперативного реагирования федеральных органов государственной власти на запросы бизнес-сообщества», который должен стать одним из ключевых инструментов правительства по созданию условий для экономического роста.

Как писал РБК, план, в частности, призван снять законодательные барьеры при ведении бизнеса. Формат ТДК предполагает открытый сбор предложений от предпринимателей и регионов. За несколько месяцев от них поступило более 700 инициатив, которые предлагалось включить в план. Затем эти меры рассматривались экспертами, чиновниками, представителями компаний и бизнес-объединений — часть идей отсеивалась, остальные попали в текущую версию плана. Меры разделены на «белый» список и список разногласий, следует из материалов МЭР.

Список будет дополняться новыми инициативами каждые полгода (ближе к осенней и весенней сессиям Госдумы). Первый пакет включает предложения по 13 направлениям, каждое из которых ведет отдельная экспертная группа: налоги, контрольно-надзорная деятельность, таможенное администрирование, человеческий капитал, производительность труда и т.д.

Еще шаг в Doing Business Самые важные пункты плана «Трансформация делового климата» — меры, связанные с информатизацией, говорит федеральный чиновник. «Это прямо отражается на позиции России в рейтинге Doing Business. Бизнесу важно зайти в одно окно, дать пакет документов в цифровом виде и через десять дней гарантированно получить то, что ему нужно», — поясняет собеседник РБК. При этом план Минэкономразвития по деловому климату отвечает более широким целям, чем Doing Business, подчеркивает он. Согласно майским указам 2012 года, в 2018 году Россия должна достичь 20-й строчки в Doing Business. Рейтинг этого года еще не опубликован, в прошлом году Россия находилась на 35-м месте. При этом уровень качества регуляторной среды — более широкий показатель, который также рассчитывает Всемирный банк, — пока по-прежнему остается в отрицательной зоне (Россия находится в замыкающей трети стран по этому индикатору).

Как планируют трансформировать бизнес-среду

Многие из мер, которые вошли в «белый» список плана, объединяет стремление к цифровизации госуслуг и переходу на электронный документооборот. Так, в налоговом блоке Минэкономразвития предлагает ввести формат «одного окна» при подаче отчетности. В июне правительство уже одобрило такой принцип для бухгалтерской отчетности, которую предприятиям сейчас приходится подавать и в Росстат, и в ФНС (теперь ее будут собирать только налоговики).

При этом передавать финансовые показатели требуется не только в ФНС и Росстат. «Другие государственные информационные системы — например, ГИС ЖКХ, промышленности, ценообразования в строительстве — включают часть показателей финансовой отчетности», — рассказала РБК вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Мария Глухова, курирующая налоговое направление ТДК. Именно для таких случаев планом и предлагается создать единое окно.

В плане также предусмотрена возможность подачи единой заявки на подключение ко всем коммуникациям. Сейчас для присоединения к электросетям, газу, теплу и воде предприниматель должен обратиться в четыре инстанции.

Кроме того, авторы плана намерены разрешить предпринимателям оплачивать задолженность компании уже после ликвидации юрлица. «Если компания закрывается с долгами, возможность учредить новую ограниченна. Но бизнес может потерпеть неудачу не только из-за недостаточной квалификации, но и из-за внешнеполитических причин или форс-мажора. Мера даст бизнесу «право на ошибку» и шанс начать все с начала», — пояснила РБК Глухова.

В блоке развития человеческого капитала и роста производительности труда предлагается учитывать потребности работодателей при госаккредитации образовательных программ, а также разрешить коммерческим предприятиям образовательную деятельность.

Для совершенствования таможенного администрирования предложено перейти на электронный документооборот при пограничном контроле, причем как на национальном уровне, так и при взаимодействии в рамках ЕАЭС.

Целый блок предложений предполагает создание новых сервисов ФНС — например, отдельного сайта для проверки оснований отказа в регистрации юрлица и сервиса предупреждений о попытках мошенников изменить данные компании. А в контрольно-надзорном блоке МЭР предлагает актуализировать вопросы в проверочных листах (сейчас такие листы используются при проведении проверок компаний, но вопросы в них могут быть неконкретными или субъективными). Снижение числа обязательных требований, выполнение которых проверяют надзорные органы, должно помочь снизить коррупционные риски, отмечают в МЭР.

Спорные предложения

Первичный фильтр инициативы проходили на заседаниях экспертных групп — предложений было много, отмечает федеральный чиновник, но их зачастую отклонял сам бизнес. Впрочем, споры бизнес-сообщества и чиновников проходили бурно — «бумаги летали», говорит собеседник РБК. Меры, по которым договориться пока не удалось, попали в список разногласий. «Мы надеемся, что часть мер, которые оказались в серой зоне, после обсуждения будут приняты», — отмечает Глухова.

Например, спор вызвала возможность регистрировать компании по адресу другого юрлица: как утверждает Минэкономразвития, по опыту других стран связь с предпринимателями, в первую очередь почтовую, могут обеспечивать компании, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги (именно по их адресу и будет регистрация). «По этому проекту баланс интересов пока не соблюден, и решение, которое устроило бы и силовиков, и бизнес, не найдено. Пока [разногласия] неустранимы. Скорее всего, из-за жесткой позиции ФСБ, ФНС и Росфинмониторинга проект отправят на доработку», — говорит федеральный чиновник. Не решен и вопрос перехода на отправку корреспонденции по электронному, а не почтовому адресу — этот пункт также оказался в таблице разногласий.

Фото: Андрей Рудаков / РИА Новости

Не удалось договориться и об увеличении срока, после которого начнут действовать новые формы налоговой отчетности. Бизнес предлагает отодвинуть его с одного до трех месяцев. «Число требований к отчетности растет. Успеть адаптировать электронные системы непросто, особенно для большой компании. За три месяца объективно можно успеть», — отмечает Глухова.

Впрочем, пока эту инициативу можно отнести к числу «полумер», считает директор Центра оценки регулирующего воздействия НИУ ВШЭ Даниил​ Цыганков. «В ноябре 2014 года, чтобы изменения не принимались постоянно, Минэкономразвития предлагало две даты вступления в силу всех нормативных актов, регулирующих бизнес, — 1 апреля и 1 октября ежегодно, при этом они должны вступать в силу не ранее чем через шесть месяцев после опубликования», — напомнил Цыганков.

РБК направил запрос в ФНС с просьбой пояснить позицию ведомства по пунктам плана, которые вызвали разногласия.

Один из спорных вопросов в рамках таможенного блока — возбуждение административных дел вне зависимости от размера экономического ущерба, что приводит к задержке товаров минимум на месяц. МЭР предлагает увязать наказание за нарушения со степенью экономической опасности и общественным ущербом, а также внедрить упрощенный порядок привлечения к административной ответственности (или освобождения от нее) в этих случаях. А в контрольно-надзорном направлении разногласия вызвала, в частности, мера по ограничению возбуждения административных дел без предшествующих этому проверок.

15 октября чиновники и бизнес должны снять разногласия по спорным пунктам плана, а затем Минэкономразвития направит документ в правительство, объясняет чиновник. Утвержден план должен быть в виде распоряжения кабинета. «По всем мероприятиям будет применяться принцип «двух ключей» — без положительной оценки бизнеса ни одно из мероприятий не будет считаться исполненным», — отметил собеседник РБК.​ Новый цикл обсуждения предложений начнется с января.

Но этого недостаточно

План не предполагает структурных перемен и существенного изменения условий ведения бизнеса, заявила РБК профессор РЭШ Наталья Волчкова. «Это полезные, но технические меры, которые не создадут условий для настоящей трансформации делового климата и экономического развития страны», — уверена она.

Отбор для ТДК смогли пройти предложения по точечным, а не по структурным изменениям, согласен Цыганков. «Вероятно, для запуска ТДК Минэкономразвития выбрало проходные меры, которые не вызовут серьезного аппаратного сопротивления», — отметил он.

Но даже эти частные изменения, по его словам, попали в план «в усеченном виде» — в частности, идея запретить возбуждение административных дел в обход проверок. «Разрушают бизнес, как известно, не административные дела, а уголовное преследование, когда идут выемки документов и техники, а предпринимателя отправляют в СИЗО», — указал Цыганков.

При этом в документе есть и нереализованные ранее идеи. Например, сократить число требований во время плановых проверок для снижения нагрузки и коррупционных рисков. «Это выполнение домашнего задания «открытого правительства» (упраздненной площадки, которой руководил министр без портфеля Михаил Абызов. — РБК), которому так и не удалось добиться принятия нового закона о контроле-надзоре», — заключил Цыганков.​

Инициативы из списка не защищают бизнес от одностороннего вмешательства государства, обратила внимание Волчкова. «Для бизнеса крайне важна возможность существовать в предсказуемых условиях с точки зрения государственного регулирования. Законопослушный предприниматель должен быть уверен, что завтра к нему не придут и не скажут, что он должен заплатить столько-то, потому что у него есть сверхприбыли. Предложенные меры хотя и снижают определенные издержки на прохождение процедур регулирования, но не гарантируют законопослушным предпринимателям, что никто не будет ставить им палки в колеса и они не потеряют свой бизнес», — указала Волчкова.

Продвижение в Doing Business — «важное достижение, но при этом мы не видим, что оно оказало значительное влияние на экономическое развитие», отметила Волчкова, наоборот, наблюдается замедление темпов экономического роста. «Конечно, есть внешние, не зависящие от Минэкономразвития факторы, но и внутренние не способствуют тому, чтобы компании с удовольствием инвестировали средства в развитие бизнеса», — указала эксперт.

Параллельно с утверждением новых мер Минэкономразвития следует проанализировать, почему принятые технические улучшения налогового администрирования и надзора не привели к кратному росту инвестиций, считает Наталья Волчкова. «Возможно, тогда будет ясно, что является сдерживающими факторами в реальном улучшении условий ведения бизнеса», — отметила эксперт.