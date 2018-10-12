Автокефалия войдет в каноны

Синод Константинопольского патриархата подтвердил намерение предоставить независимость украинской церкви

Синод Константинопольского патриархата установил каноническое общение с Украинской православной церковью Киевского патриархата и Украинской автокефальной церковью. Это первый шаг к созданию независимой церкви Украины

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (в центре) (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

​Что решил синод

В четверг синод Константинопольского патриархата подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви, а также установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). Об этом говорится в официальном заявлении Вселенского патриархата. Таким образом с патриарха УПЦ КП Филарета (Денисенко) была снята анафема, наложенная в 2008 году Русской православной церковью (РПЦ).

Кроме того, синод отменил решение 1686 года, которым Константинопольский патриарх Дионисий передал Киевскую митрополию в управление Москве. Фактически синод признал Украину своей канонической территорией, хотя Москва настаивает на обратном.

На Украине действуют три православные церкви, и только одна из них до сегодняшнего дня была канонической, то есть признанной другими поместными церквями, ​ — это Украинская православная церковь (Московского патриархата). Она входит в состав РПЦ, но с 1990 года является самоуправляемой. Эта крупнейшая церковь на Украине, и она не поддерживает автокефалию (независимость).

Ранее ни одна из поместных православных церквей, в том числе Вселенский патриархат, не имела евхаристического и молитвенного общения с Филаретом и возглавляемым им Киевским патриархатом. До 1991 года Филарет был предстоятелем Украинской православной церкви (Московского патриархата), но, после того как он выступил за предоставление ей автокефалии, был смещен с должности предстоятеля.

Предстоятель УАПЦ Макарий перешел в нее из РПЦ в 1993 году, УАПЦ никогда не признавалась РПЦ.

Еще одним решением Константинопольский патриархат решил восстановить в Киеве собственную ставропигию. Ставропигия — это прямое подчинение церковному центру, находящемуся за рубежом, объясняет РБК протоиерей Андрей Ткачев. «Получится, что украинская церковь оказывается под управлением Константинополя, это прямое подчинение», — говорит он. И это касается не только условных понятий, но и непосредственно имущества, добавляет Ткачев: «Любой вопрос в сфере духа проявляется и в материальную сторону. Поэтому, конечно, будут и претензии на храмы и монастыри».

Путь к независимости

Комментируя решение Константинопольского патриархата, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москва отныне не является центром православия. «То, о чем мечтали поколения украинцев и молились современники, наконец произошло: Украина получила томос [об автокефалии], — написал он в своем Twitter. — Это — падение Третьего Рима как древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство».

По мнению украинского президента, с получением томоса «империя теряет один из последних рычагов влияния на свою бывшую колонию». Порошенко также добавил, что считает автокефалию частью проевропейской стратегии Украины, и пообещал, что государство будет уважать тех, кто решит остаться в церкви, которая сохранит единство с РПЦ.

Президент Украины Петр Порошенко и глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Фото: Михаил Маркив / ТАСС)

Снятие анафемы и признание церквей каноническими дает основание для предоставления единой украинской церкви автокефалии. Для того чтобы получить томос (грамоту о независимости), сначала на Украине должны объединиться несколько церквей, говорил Филарет в интервью «Эху Москвы». В качестве потенциальных участников новой церкви он видел возглавляемую им Украинскую православную церковь Киевского патриархата, УАПЦ и часть Московского патриархата. «Сначала будет объединение, а потом вручение этой церкви томоса об автокефалии», — описывал механизм Филарет.

Процесс объединения церквей на Украине будет очень быстрым, собор планируется созвать в ближайшее время, сказал в пятницу Филарет.

Российские официальные лица ситуацию на момент сдачи материала не комментировали. Утром 11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал надежду, что синод не примет действий, ведущих к глубокому расколу в мире православия.

Вопрос о том, что будет с собственностью существующих на Украине православных церквей после возникновения единой поместной церкви, является одним из самых болезненных. В последнем пятом пункте принятого по итогам прошедшего синода коммюнике Константинополь призвал «все стороны» «избегать экспроприации церквей, монастырей и других объектов, а также любых других актов насилия и мести».

Филарет неоднократно заявлял, что, после того как украинская церковь станет независимой, здания, которые сейчас занимает Украинская православная церковь (Московского патриархата), в том числе лавры, перейдут в собственность новой поместной церкви. По данным Министерства культуры Украины на начало 2017 года, УПЦ (МП) имела в своем распоряжении по всей стране 11 392 храма и собора, а также 12 328 приходов верующих (при этом всего у РПЦ вместе с приходами за рубежом 36 878 храмов и иных помещений, где совершается божественная литургия). В ведении православной церкви Киевского патриархата — 3784 храма и 5114 приходов.

Опасность раскола

Решение Константинополя — «беспрецедентное антиканоническое действие, являющееся попыткой разрушения основ православного канонического строя», считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда. Накануне в разговоре с РБК глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион предупреждал: «В случае продолжения антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви мы будем вынуждены полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом».

«Это будет означать, что Константинопольский патриархат больше не будет главой 300 млн православных, — сказал он. — По крайней мере половина [паствы] не будет признавать его [константинопольского патриарха Варфоломея] в качестве первого среди равных», — объяснял он последствия этого шага в другом интервью.

Как отреагировать на действия Вселенского патриархата, синод РПЦ решит 15 октября на заседании в Минске.

Снятие анафемы с Филарета — это свидетельство раскола, так как Константинополь фактически стал игнорировать решения, которые принимает архиерейский собор РПЦ, считает религиовед Роман Лункин. Эксперт прогнозирует, что теперь РПЦ реализует свои угрозы о прекращении евхаристического общения с Константинополем. Константинополь решил форсировать процесс предоставления автокефалии Украинской церкви, говорит Лункин. «Он создает и легитимизирует те элементы, которые должны войти в единую поместную церковь на Украине, — говорит он. — Теперь, с точки зрения Константинополя, на предстоящий собор поместной церкви соберутся легитимные представители (и избранному главе собора и будет дарован томос. — РБК), тогда как с позиции Москвы это будет неизвестно кто».​