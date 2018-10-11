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Со своей отарой
Газета № 176 (2900) (1110) Бизнес, 10 окт, 20:54
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Со своей отарой
«Мираторг» инвестирует 27,5 млрд руб. в производство баранины
«Мираторг» братьев Линников в течение пяти лет вложит 27,5 млрд руб. в промышленное производство ягнятины. Сейчас рестораны предпочитают импортную баранину, а розничные сети сталкиваются с нехваткой этого мяса в упаковке
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

 Агрохолдинг «Мираторг» запускает проект по промышленному производству ягнятины в России, рассказал журналистам президент компании Виктор Линник. По его словам, проект станет крупнейшим в России производством ягнятины: «Мираторг» планирует построить 12 ферм на 1,3 млн голов в год, или 71,2 тыс. т мяса в живом весе. Инвестиции в проект составят более 27,5 млрд руб., он будет реализован в течение четырех-пяти лет.

Пилотная ферма — племенной репродуктор — расположена в Курске: в феврале этого года на нее было завезено 17 тыс. овец из Австралии. Первая продукция будет реализована в январе-феврале, ожидает Линник. Открытие еще двух ферм запланировано в Тульской области: инвестиционное соглашение о создании овцеводческих комплексов было подписано на выставке «Золотая осень», инвестиции составят около 6 млрд руб. Площадки для остальных девяти ферм еще не определены.

Проект предусматривает глубокую переработку продукции на высокотехнологичной хладобойне. Планируемый объем производства готовой продукции — 35 тыс. т ягнятины в год, «примерно половина будет уезжать на экспорт», подчеркнул Линник.

Первый по свиньям

​«Мираторг» включен правительством в список системообразующих предприятий России. Агрохолдинг является крупнейшим в стране производителем свинины с долей рынка 10,9% про итогам 2017 года, ссылается в своей отчетности группа «Черкизово» на данные Национального союза свиноводов. Сам «Мираторг» сообщает, что в прошлом году произвел 415 тыс. т свинины в живом весе, 82 тыс. т говядины, 114 тыс. т мяса птицы.

Финансовые показатели не раскрываются. В отчетности «Мираторга» лишь указано, что в 2017 году выручка по МСФО выросла на 4,5%, до 112,9 млрд руб.

Собственниками холдинга являются братья Александр и Виктор Линники. Состояние каждого журнал Forbes в своем последнем рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» оценивает в $600 млн (168-е и 169-е места в рейтинге).

«Много обычной баранины»

Объемы производства баранины в России на порядок меньше, чем говядины и свинины, свидетельствуют данные Росстата. По его информации, в 2017 году в России было реализовано почти 6,2 млн т мяса птицы, 4,2 млн т свинины, 2,2 млн т говядины и только 299 тыс. т мяса овец и коз (их принято считать вместе). В основном овец и коз выращивают в Дагестане — в республике сосредоточен 21% всего российского поголовья этих животных, или 5,7 млн голов.

Официальная статистика не учитывает объемы серого производства баранины, и в реальности этот рынок может быть существенно больше, предупреждает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Данные Росстата могут быть недостоверны, значительный объем баранины производят фермеры и продают его на локальных рынках, соглашается президент Мясного союза России Мушег Мамиконян.

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Бизнес

В России производится «много обычной баранины», но нет стандарта производства, гарантий безопасности продукта и качества, и это «основная проблема», сетовал Виктор Линник в интервью РБК в 2017 году. «В центральные области привозят баранину с Кавказа, где слово «ветеринария» не воспринимается положительно», — отмечал президент «Мираторга».

В отличие от более развитого производства свинины или говядины производство баранины зависит от сезона (молодые ягнята появляются летом, зимой их существенно меньше) и не может обеспечить торговым сетям равномерное предложение в течение года, говорит Мамиконян. По его словам, потребители покупают ягнятину в основном на рынках, предложение продукции в разделанном и упакованном виде фактически отсутствует. Розничные сети сталкиваются с нехваткой баранины в упаковке, и цены на нее выше, чем на другие виды мяса, констатирует Юшин. В X5 Retail Group, «Магните», «Ашане», «Ленте», «Дикси», «О'кей» не ответили на запросы.

В сентябре баранина, по данным Росстата, стоила в рознице 368,1 руб. за 1 кг, тогда как свинина и говядина (кроме бескостного мяса) — соответственно 273,4 и 325,9 руб. за 1 кг.

Для ресторанов баранина, как и говядина, — традиционный вид мяса, отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Но в ресторанах сейчас представлена в основном импортная баранина, преимущественно из стран Латинской Америки. В 2017 году, по данным Федеральной таможенной службы, Россия импортировала 3,2 тыс. т баранины на $16,8 млн руб. Импорт востребован, потому что отечественная баранина не разделывается так, как импортная, — «когда в ресторан поступают запечатанные в вакуум порционные куски мяса», поясняет Бухаров.

Проект «Мираторга» будет способствовать формированию этого рынка в другом, более крупном масштабе, полагает Мамиконян. Экспортный потенциал России он оценивает в 20–30 тыс. т баранины в год. Но с текущими объемами производства и в отсутствие стандартов такие поставки возможны только на менее организованные рынки Средней Азии, категоричен эксперт. В «Мираторге» потенциальными экспортными рынками ягнятины называют страны Персидского залива, Китай и Японию. Но для этого еще предстоит получить аттестацию, добавляет Линник.

Автор: Елена Сухорукова.
При участии: Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: «Мираторг» , мясо , производство
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