Майонезные реки, маргариновые берега

Группа «Русагро» покупает холдинг «Солнечные продукты»

Группа «Русагро» Вадима Мошковича получит контроль над холдингом «Солнечные продукты». Объединенная компания станет безоговорочным лидером в производстве маргарина и крупным игроком в сегменте майонеза

Работа цеха завода по производству майонеза (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Группа «Русагро» намерена приобрести контрольный пакет головной компании холдинга «Солнечные продукты», сообщила компания в пятницу, 5 октября. Ни размер приобретаемого пакета, ни другие детали сделки группа не раскрывает. Известно лишь, что «Русагро» намерена в 2019 году объединить приобретаемые активы со своим масложировым бизнесом. Гендиректор «Русагро» Максим Басов от комментариев отказался.

Чем известны «Солнечные продукты» Холдинг «Солнечные продукты» создан в 2004 году и известен как крупный производитель растительных масел и майонезов. Холдинг управляет маслоэкстракционными заводами в Саратовской области и Краснодарском крае, а также масложировыми комбинатами в Саратове, Москве и Новосибирске. Выпускает, в частности, майонез «Московский провансаль», горчицу «Столичная» и подсолнечное масло «Россиянка». Одним из создателей и акционером «Солнечных продуктов» был спикер Госдумы Вячеслав Володин. В 2007 году он продал свою долю и долю своей матери своему партнеру Владиславу Бурову. Он в базе СПАРК сейчас указан как единственный владелец управляющей компании АО «Холдинг «Солнечные продукты».

В четверг владелец «Солнечных продуктов» Владислав Буров написал сотрудникам письмо, в котором признался, что последние три года, после аварии на заводе «Волжский терминал» в августе 2015 года, холдинг «переживал сложные времена». Авария произошла на производстве по переработке масличных культур в Саратовской области: в тот момент завод не работал, основная версия произошедшего — взрыв в цехе экстракции масла, один сотрудник погиб. Буров останется совладельцем холдинга, следовало из письма.

В пресс-службе «Солнечных продуктов» не ответили на запрос РБК.

Главный по маргарину

Свои финансовые показатели «Солнечные продукты» не раскрывают. В рейтинге РБК 500 холдинг занимает 248-е место с прошлогодней выручкой 42 млрд руб. Для сравнения: выручка всей группы «Русагро» в 2017 году превысила 79 млрд руб., выручка только масложирового дивизиона — 19 млрд руб.

Оценить рыночную стоимость «Солнечных продуктов» не представляется возможным, сетует управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. Финансовые показатели неизвестны, у холдинга должен быть большой CAPEX, при этом у «Солнечных продуктов» очень сильные бренды, перечисляет эксперт. Сделка, скорее всего, будет структурирована через обслуживание долга «Солнечных продуктов», предполагает аналитик «ВТБ Капитала» Николай Ковалев.

Объединение с «Солнечными продуктами» усилит позиции масложирового дивизиона «Русагро». Если ориентироваться на приведенную в отчетности «Русагро» оценку Масложирового союза России, то в переработке подсолнечника объединенная компания сможет приблизиться к лидеру сегмента — «Югу Руси» (его доля в натуральном выражении по итогам 2017 года составила 23%, «Солнечных продуктов» — 14%, «Русагро» — только 4%). В производстве майонеза объединенная компания сможет претендовать на первое место (по итогам 2017 года у «Солнечных продуктов» было 18%, у «Русагро» — 10%, а у «Эссен Продакшн», владельца бренда «Махеевъ», — 25%). Наконец, в производстве фасованного маргарина появится безоговорочный лидер. В прошлом году у «Русагро» с его маркой «Щедрое лето» уже были 44% этого сегмента, у «Солнечных продуктов» с «Саратовским маргарином», «Чудесницей» и «Жар-печкой» — 25%.

После закрытия сделки «Русагро» может стать второй компанией в российском АПК по выручке после «Содружества», по земельному банку достигнет уровня «Продимекса», а в масложировом направлении станет второй после «Эфко», прогнозирует директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. В Федеральной антимонопольной службе не прокомментировали заявленное объединение компаний.

Низкомаржинальный бизнес

По маржинальности масложировой бизнес «Русагро» значительно уступает основным дивизионам — сахарному и мясному. В 2017 году рентабельность по скорректированному показателю EBITDA у этих трех направлений равнялась соответственно 4, 18 и 31%.

Одной из причин низкой маржинальности может быть продолжающееся уже второй год падение цен на растительное масло. Из отчетности «Русагро» следует, что в 2017 году ее оптовые цены на бутилированное масло упали на 18%, до 58,8 руб. за 1 кг, в первом полугодии 2018-го — на 10%, до 53,9 руб. за 1 кг.

На фоне низкой маржинальности бизнеса консолидация — один из способов снижения издержек, отмечает исполнительный директор Масложирового союза России Станислав Мальцев. Как раз сейчас для «Русагро» хороший момент купить дешево чужой бизнес и заработать затем на восстановлении рентабельности и синергии с уже существующими активами, указывает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

В последние годы участники рынка постоянно ведутся переговоры об альянсах, указывает Мальцев. Переговоры об объединении с «Солнечными продуктами» летом 2017 года вел, в частности, крупнейший производитель бутилированного подсолнечного масла «Юг Руси». Но компании вскоре остановили переговоры, объяснив это «изменившейся рыночной конъюнктурой». Параллельно «Солнечные продукты» договорились объединить продажи с другим крупным производителем — «Эфко». Для этого компании планировали создать совместное предприятие на паритетных началах и совместно продвигать майонез, подсолнечное масло, горчицу, маргарины и другую продукцию под брендами «Эфко» и «Солнечные продукты». В октябре компании попросили ФАС одобрить объединение продаж.

В компании «Эфко» на вопрос РБК о судьбе этого СП и влиянии на него сделки с «Русагро» не ответили.​

Если в 2000-х годах Россия импортировала масло, то сейчас больше трети производимого растительного масла экспортируется за рубеж, отмечает аналитик Газпромбанка Дарья Снитко. Внутреннее потребление растительного масла и майонеза в России стагнирует, и сейчас основная точка роста — развитие экспорта, причем в сегменте не только сырого масла, но и продуктов его переработки. Текущие мощности позволяют увеличивать производство масла, но развитие экспорта сдерживают логистические ограничения, констатирует Снитко.