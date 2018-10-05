Коммунист остается один на один с избирателем

Кремль определился с базовым сценарием второго тура выборов в Хакасии

С выборов в Хакасии снимется кандидат от Партии роста, и единственным участником кампании останется представитель КПРФ — это сейчас базовый сценарий Кремля. Цель — чтобы коммунист не набрал нужных для победы 50% голосов

Валентин Коновалов (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Один на выборах

Базовый сценарий Кремля по развитию ситуации в Хакасии на данный момент — это отказ кандидата от Партии роста Александра Мяхара от участия во втором туре выборов, с тем чтобы его единственным участником остался коммунист Валентин Коновалов. Об этом РБК рассказ​али три собеседника, близких к администрации президента. «Наиболее вероятно, что Коновалов останется один и встанет перед необходимостью набрать более 50% голосов», — пояснил замысел один из источников РБК. «Задача — чтобы Коновалов не набрал нужного [для победы] количества голосов», — добавил еще один близкий к администрации президента собеседник РБК. Идеальный сценарий для Кремля — чтобы снялись все кандидаты и выборы были признаны несостоявшимися, но коммунисты пока на это не готовы, уточняет источник РБК.

КПРФ не будет снимать своего кандидата, заявил РБК зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. На руководство партии с такими предложениями никто не выходил, уверяет он, но «были намеки Коновалову пойти, например, в Совет Федерации». «Но Коновалов — честный и принципиальный человек», — говорит Афонин.

Дату второго тура выборов в Хакасии перенесли уже в третий раз. Сначала он должен был пройти 23 сентября, но после того как от участия в кампании отказался глава республики Виктор Зимин, дату назначили на 7 октября. Новым участником второго тура наряду с коммунистом Коноваловым стал кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин. 2 октября он снялся с выборов «по вынуждающим обстоятельствам». После этого новым участником второго тура стал кандидат от Партии роста Александр Мяхар, а само голосование было назначено на 21 октября.

Мяхар заявил, что может отказаться от участия во втором туре, если жителей региона устроит новый врио главы республики Михаил Развожаев, назначенный 3 октября. «Если республике будет выгоден вариант, что придет врио, то этот вариант вполне предполагает снятие кандидатуры, такой вариант не исключается», — цитирует Мяхара ТАСС. Кандидат уточнил, что для решения о снятии кандидатуры ему необходимо время, чтобы увидеть результаты работы Развожаева: «Может пройти час, а может пройти две недели, когда я увижу выгоды его работы для республики».

Задача Мяхара — «дискредитировать Коновалова, а потом сняться с выборов», уверен Афонин. Конечная цель власти — чтобы кандидат от компартии остался один, «мобилизовать административный ресурс и постараться не допустить победы Коновалова», рассуждает представитель КПРФ.

По закону, если во втором туре остается один кандидат, он должен набрать более 50% голосов от числа пришедших на выборы. При этом в избирательном бюллетене с одной фамилией будут два поля — «за» и «против» кандидата. Если участник кампании не набирает нужного количества голосов, выборы признаются несостоявшимися.

«Сушка» явки

Кремль не хочет отдавать Хакасию коммунистам — в администрации президента считают, что в первом туре избиратели голосовали не за Коновалова, а исключительно против Зимина, говорит собеседник, близкий к Кремлю. У Коновалова нет никакого управленческого опыта, он не способен руководить регионом, перечисляет претензии Кремля к коммунисту собеседник РБК.

Виктор Зимин (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

Постоянный перенос дня голосования «работает на усталость избирателей», ранее говорил РБК другой источник, близкий к администрации президента. Если в конечном счете в бюллетене останется только один Коновалов, то многие из тех, кто готов был отдать голос за него, могут не прийти на участки, но при этом будет мобилизован провластный электорат, чтобы коммунист не набрал требуемых 50% голосов, отмечал собеседник РБК.

Власти придется работать на «сушку» явки, с тем чтобы протестный избиратель не пришел, добавляет другой источник, близкий к Кремлю. Самый простой и действенный способ — распространение фейкового или частично соответствующего действительности компромата, наподобие того, как это происходило на президентских выборах с кандидатом от КПРФ Павлом Грудининым, продолжает он. Но в то же время необходимо мобилизовать людей, которые проголосуют против Коновалова, — «на фоне компромата это будет сделать проще», говорит собеседник РБК.

Добиться того, чтобы кандидат от компартии не набрал нужного количества голосов, «практически невозможно», считает Афонин. «Надо будет «засушить» явку и сделать так, чтобы 50–60 тыс. человек проголосовали против Коновалова. Не представляю, как это можно сделать», — говорит зампред ЦК КПРФ.

Стратегически важный регион

Если Коновалов в одиночку не наберет 50% голосов, то можно будет назначить новые выборы, причем, скорее всего, под них в республике может появиться и еще один новый врио, полагает глава совета директоров Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский. Больше половины голосов кандидат может не набрать, если будет много проголосовавших против и недействительных бюллетеней, уточняет он.

«Добиться этого можно, только если удастся мобилизовать тех, кто по тем или иным причинам не захочет видеть Коновалова во главе республики — будь то его радикализм, партийная принадлежность или малоопытность. Но чтобы таких избирателей мобилизовать, надо сначала им эти мысли донести и внушить им доверие, поскольку на сегодняшний день в регионе мобилизованным является только активный протестный электорат», — объясняет Бадовский. Свою роль в мобилизации провластных избирателей может сыграть новый врио Развожаев, добавляет он.

«Хакасия — стратегически важный регион, и не только потому, что здесь любит бывать Владимир Путин. Территория геополитически важная, ресурсно богатая, здесь работают многие госкорпорации, республика является важной частью единой стратегии развития Енисейской Сибири (Красноярский край, Хакасия, Тыва)», — продолжает эксперт.

Кроме того, в отличие от других регионов, где победили или претендовали на победу оппозиционные кандидаты, именно в Хакасии не только самый малоподготовленный к должности оппозиционер, но и самая слабая действующая управленческая команда, из-за чего сложно компенсировать возможную потерю управляемости территории, отмечает Бадовский.

Возможно, существуют социологические замеры, которые позволяют судить, что Коновалов может не набрать более 50% голосов, в случае если останется единственным кандидатом, рассуждает политтехнолог Петр Быстров. Технологии «сушки» явки и мобилизации провластного избирателя действительно могут быть использованы, «но это вторично», полагает эксперт. Нельзя исключать, по его словам, «определенных действий местных избирательных комиссий при подсчете голосов».

Есть две вероятные причины, почему власть не хочет отдавать коммунистам Хакасию, считает политтехнолог. Первая причина: это регион, который представляет интерес для определенных политических и экономических групп, и кандидат от КПРФ в эти интересы не вписывается. Вторая — недоговороспособность коммунистов: «Они могли бы пойти навстречу [Кремлю] в другом регионе, например, не выдвигать Андрея Ищенко на новых выборах в Приморье. Но этого пока не происходит», — констатирует эксперт.

Управлять регионами в представлении власти может тот, кто условно вписывается в образ «молодого технократа»: это человек, который работал в госструктурах — закончил курсы РАНХиГС, состоит в списке кадрового резерва, «свой в доску и полностью проверенный», перечисляет политолог Андрей Колядин. «Появление Коновалова ошарашило [Кремль], федеральный центр не понимает, как он сможет справиться с депрессивным регионом, который находится под внешним финансовым управлением», — продолжает эксперт.

Что касается сценария, при котором Коновалов не набирает более 50% голосов, то власти надо будет проводить мобилизацию избирателей: «Люди понимают, что надо опираться на человека, который сможет привлекать деньги федерального центра. Опасения людей [что коммунист не сможет этого сделать] могут быть конвертированы в то, что они проголосуют против Коновалова».