Северная столица потеряла рекламный вид

Суд признал незаконным конкурс на размещение наружной рекламы в Петербурге

Вслед за губернатором Георгием Полтавченко Петербург лишился и всей наружной рекламы. Прошедший в 2017 году конкурс на установку в городе более 8,2 тыс. конструкций признан незаконным

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Девятый арбитражный апелляционный суд 4 октября признал незаконным конкурс, который провел прошлым летом комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга и на котором была разыграна вся городская наружная реклама. На незаконности торгов настаивала Федеральная антимонопольная служба. Она судилась с комитетом, проиграла в мае спор в Арбитражном суде Москвы, но выиграла сейчас во второй инстанции.

Как объяснил замруководителя ФАС Рачик Петросян, теперь комитету по печати Петербурга «надлежит расторгнуть договоры, заключенные по итогам неправомерных торгов, вернуть полученные авансовые платежи, а компаниям, установившим рекламные конструкции, демонтировать их».

«Мы с такой позицией не согласны», — заявил РБК председатель комитета по печати Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев, он добавил, что ведомство подаст кассационную жалобу.

Согласно п. 5 ст. 271 Арбитражного процессуального кодекса РФ, постановление апелляционной инстанции вступает в силу с момента его принятия, напомнил управляющий партнер юридической фирмы Legalight Гарий Напалков. Комитет расторгать договоры с победителями конкурса не будет, пока не ознакомится с полным текстом постановления апелляционной инстанции, уточнил Серезлеев.

Конкурс на 10 млрд

В прошлом году на конкурсе были разыграны 8,2 тыс. мест под рекламные конструкции разного формата (щиты 6х3 м, тумбы, так называемые лайтпостеры 1,2х1,8 м, совмещенные с рекламой остановочные павильоны и т.п.). Все места были поделены на 23 лота, их общая стартовая стоимость составила 9,8 млрд руб. Предложенная участниками цена была не единственным критерием при выборе победителя. Учитывались также, например, «надежность ценового предложения», «приемлемая долговая нагрузка», «отсутствие регулярных убытков» и т.п., следует из конкурсной документации.

Разыгран в итоге был только 21 лот из 23: на один лот не нашлось желающих, победитель еще одного впоследствии отказался заключать договор. Победители торгов, среди которых был и крупнейший в стране оператор наружной рекламы Russ Outdoor, взяли на себя обязательства перечислить в бюджет Петербурга в течение десяти лет за эксплуатацию 8,2 тыс. конструкций 9,9 млрд руб.

Уже осенью прошлого года конструкции были установлены на выделенных местах и на них появилась реклама. Сегодня город уже получил от операторов наружной рекламы 2 млрд руб., сообщил Серезлеев.

Город против ФАС С июля 2008 года закон «О рекламе» обязывает муниципалитеты и города федерального значения распределять места под наружную рекламу только по итогам торгов — аукционов или конкурсов. К 2013 году у всех владельцев рекламных конструкций в Петербурге истекли сроки действовавших до июля 2008 года договоров. Чиновники должны были провести торги, но их организация растянулась на несколько лет. Конструкции все это время стояли в городе незаконно. Рынок наружной рекламы Петербурга с 2013 года и по сей день фактически не регулируется, констатировала в 2016 году ФАС. Ее местное управление обязало комитет по печати Петербурга провести торги. Конкурс на всю городскую наружную рекламу был объявлен только в июне 2017 года. Но центральный аппарат ФАС не устроила конкурсная документация. И когда торги были объявлены, служба вынесла предписание их приостановить. Комитет по печати Санкт-Петербурга это требование игнорировал, объявил победителей и заключил с ними десятилетние договоры. Само предписание антимонопольного ведомства комитет оспорил в суде. Спор рассматривали все три инстанции, в итоге победу одержал комитет по печати: предписание приостановить торги было признано незаконным.

Петербург — второй по величине региональный рынок наружной рекламы после Москвы, рассказал гендиректор исследовательской компании «Эспар-Аналитик» Андрей Березкин. По его данным, в январе—июне 2018 года доля Москвы в общих бюджетах на наружную рекламу составила почти 47% (что соответствует 8,1 млрд руб.), Петербурга — 10,5% (1,8 млрд руб.). Объем всего сегмента наружной рекламы за первое полугодие превысил, по оценке «Эспар-Аналитик», 17,4 млрд руб.

Крупнейшим игроком в Петербурге по итогам конкурса стала группа Russ Outdoor. Ее возможную выручку в городе за январь—июнь 2018 года «Эспар-Аналитик» оценила в 504 млн руб. (36% всего регионального рынка). На втором месте — местная компания «Релама-Центр» с 361 млн руб. (26%).

В Russ Outdoor ограничились заявлением, что будут обжаловать постановление в кассационной инстанции.

Реклама под снос

Формально уже с 4 октября в Петербурге все рекламные конструкции, установленные по результатам прошлогоднего конкурса, не имеют договоров, отметил Напалков. Это, по его словам, является основанием аннулировать разрешение на установку рекламной конструкции, выданное органом местного самоуправления. В Петербурге такие разрешения выдает комитет по печати.

Получается, что комитет сейчас сам должен аннулировать выданные им разрешения на основании того, что у операторов нет договоров. У чиновников есть на это месяц. Пока разрешения не аннулированы, формально нет нарушения ст. 14.37 КОАП РФ — она предусматривает ответственность именно за эксплуатацию без разрешения, а не договора, объяснил Напалков. По его мнению, ситуация может оставаться в таком состоянии до момента, пока ФАС не потребует принудительно исполнить постановление суда, а это, отметил юрист, долгая история.