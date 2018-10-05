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Новый НДС пришпорил авторынок
Газета № 172 (2896) (0510) Бизнес, 04 окт, 13:50
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Новый НДС пришпорил авторынок
АЕБ изменила прогноз по продажам легковых машин в России
Ассоциация европейского бизнеса повысила прогноз роста российского авторынка с 10 до 13%. Причиной стало грядущее повышение НДС с января 2019 года
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В прогноз добавили машин

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) улучшила прогноз по продажам легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2018 году с 10 до 13%, до более чем 1,8 млн штук. Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что рост рынка продолжается, несмотря на высокие показатели прошлого года. В связи с ожидаемым увеличением НДС с января 2019 года (до 20%) и, как следствие, удорожанием машин, ассоциация улучшила прогноз на год, добавил он.

За первые девять месяцев 2018 года продажи машин увеличились на 14,9%, примерно до 1,3 млн штук, при этом в сентябре — всего на 6,2% после двузначных темпов роста в летние месяцы: 11% в августе, 10,6% в июле и 10,8% в июне.

В январе—сентябре продажи возросли больше всего у Kia (на 24%), Volkswagen (20%), Hyundai (18%) и Lada (17%).​ ​В аутсайдерах Datsun (падение на 22%), Citroen (14%), Audi (9%), Chevrolet (7%) и УАЗ (6%).

В прошлом году российский авторынок впервые за несколько лет показал рост: тогда было продано 1,6 млн машин (на 11,9% больше, чем в 2016-м). В январе 2018-го АЕБ впервые за свою историю не смогла дать прогноз по российскому авторынку: Шрайбер объяснял, что на это повлияла неопределенная ситуация с размером утилизационного сбора.

21 марта правительство утвердило индексацию утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили с 1 апреля. Больше всего она затронула популярные модели: ставки увеличились на 90%. Лишь в начале апреля ассоциация представила свой прогноз на год: рост продаж на 10%, до 1,75 млн машин.​

Успеть до января

В оставшиеся осенние месяцы рост продаж также будет меньше среднегодового, отметил аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. По его прогнозу, авторынок по итогам 2018 года может вырасти на 11%. Руководитель группы по оказанию услуг предприятиям автомобильной отрасли в СНГ EY Андрей Томышев ожидает рост на 12–14%.

Прогнозы участников рынка пока остаются неизменными. Представитель Hyundai сообщила РБК, что компания по-прежнему ожидает рост рынка на 12%. По ее словам, повышение НДС не будет являться главным фактором, влияющим на продажи. В Renault и на АвтоВАЗе прогнозируют 10-процентный рост. Прогноз Ford совпадает с позицией АЕБ — плюс 13%. ​«В целом в индустрии уже наблюдается активность выше традиционных сезонных колебаний, которая связана в том числе с ожиданиями возможного повышения НДС и дальнейшего роста цен», — сообщил представитель концерна.

«Большинство покупателей справедливо оценивают ситуацию на рынке и видят, что цены на автомобили будут расти и дальше, поэтому откладывать покупку автомобиля нецелесообразно. Рост цен по-прежнему обусловлен запланированным на начало будущего года повышением НДС», — сказал директор по развитию автодилерской группы «Рольф» Владимир Мирошников. По его словам, из-за этого рост авторынка в следующем году замедлится.

«Многое будет зависеть от того, насколько будут расти цены, как будет себя вести покупатель. Вполне вероятно, что в конце года будет всплеск спроса — пик придется на декабрь», — предположил Беспалов. По его мнению, если курсы доллара и евро останутся на нынешнем уровне, значительного подорожания машин в этом году ожидать не стоит. По словам Томышева, рост продаж в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года будет меньше, чем в начале 2018 года. А в 2019-м рынок, по его словам, вырастет на 7–10%.

Председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович ждет падения спроса в 2019 году как из-за повышения НДС, так и вследствие зависимости авторынка от курса рубля. «Если курс евро не опустится ниже 75 руб., цены на новые автомобили продолжат увеличиваться, несмотря на то что производители стараются сдерживать их рост. Повышение НДС также отразится на стоимости автомобилей», — сказал он. С учетом этих факторов, без серьезного вмешательства со стороны импортеров и государства, в 2019 году мы можем увидеть и снижение спроса.

Granta выбилась в лидеры

В сентябре Lada Granta стала лидером в топ-25 самых продаваемых моделей, обогнав Vesta и Kia Rio. За прошлый месяц было продано 9936 автомобилей Granta (на 838 больше, чем в сентябре 2017-го). На вторую позицию опустилась Vesta с 9053 машинами (плюс 2192). ​В начале сентября АвтоВАЗ начал продажи обновл​енной Granta. Помимо седана и лифтбека модель доступна с кузовом хэтчбек и универсал. Цены на новинку начинаются от 419,9 тыс. руб.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: АЕБ , авторынок , продажи автомобилей
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