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Инвестфабрика на санируемом фундаменте
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Инвестфабрика на санируемом фундаменте
Газета № 171 (2895) (0410) Финансы, 03 окт, 16:56
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Инвестфабрика на санируемом фундаменте
«ФК Открытие» объединяет брокерские и управляющие активами подразделения
«ФК Открытие» объединяет под брендом «Открытие Инвестиции» управляющую компанию и брокера. В планах банка увеличить к 2021 году число клиентов вдвое, а средства под управлением — в полтора раза
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

​Банк «ФК Открытие», находящийся с конца августа 2017 года на санации у ЦБ, создаст фабрику инвестиционных продуктов для физических лиц под брендом «Открытие Инвестиции», рассказали РБК в «ФК Открытие». Бренд объединит управляющую компанию «Открытие» и «Открытие Брокер». «Открытие Инвестиции» создается как единая платформа для начинающих и профессиональных трейдеров, а также институциональных инвесторов, сообщил член правления «ФК Открытие» Виктор Николаев, который будет курировать это направление.

Удвоить активы

Стратегия развития предполагает удвоение к 2021 году числа покупателей инвестпродуктов под управлением «Открытие Инвестиции» — до 750 тыс. человек. «Сейчас суммарный портфель клиентских активов в инвестиционных продуктах составляет около 1 трлн руб., при этом 75% активов — это институциональные инвесторы. На конец 2020 года по плану объем активов составит 1,5 трлн руб., а распределение между институциональными и розничными инвесторами сравняется, активы розницы прирастут вдвое», — говорит Николаев. Банк будет делать акцент на работе с розничными инвесторами из числа действующих клиентов и привлекать новых. «Открытие Инвестиции» планирует конкурировать с универсальными банками — Сбербанком и ВТБ.

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За счет объединения управляющей компании, брокера и инвестиционного подразделения под брендом «Открытие Инвестиции» группа сократит операционные расходы и оптимизирует управление. «Клиентам это даст возможность использовать сервис по принципу «единого окна», где им смогут предложить набор продуктов — от брокерского обслуживания до доверительного управления (ДУ)», — говорит Николаев. По его словам, инвестподразделение будет внедрять собственные продукты, а сейчас клиентам в основном предлагаются продукты, структурированные у посредников.

Общемировой тренд на снижение среднего чека для входа в инвестиционные продукты продолжается, напомнил Николаев. Если несколько лет назад клиент должен был иметь достаточно большой стартовый капитал, то сейчас инвестиционные услуги стали доступны гораздо большему числу граждан, добавил он. Порог входа для вложения в ПИФы (паевые инвестиционные фонды) для клиентов «ФК Открытие» составляет 1 тыс. руб., для индивидуального доверительного управления (ИДУ) — 5 млн руб. Минимальный порог входа на российском рынке сейчас — от 1 тыс. руб. для розничных ПИФов и 5–7 млн руб. для ДУ, отмечает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Александра Веролайнен.

В группу «Открытие» входят банк «ФК Открытие», здоровые активы Бинбанка, Рост-банк и банк «Траст» (на его базе создается фонд плохих активов), страховая компания «Росгосстрах», негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «ЛУКОЙЛ-Гарант», объединивший три НПФ группы (сам «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ «РГС» и НПФ электроэнергетики), а также три подразделения, оказывающих лизинговые, факторинговые и брокерские услуги. О санации «ФК Открытие» было объявлено в августе 2017 года. Основным акционером банка было АО «Открытие Холдинг» (66,7% акций), связанное с бизнесменом Вадимом Беляевым (28,61% акций). В рамках оздоровления ЦБ выкупил допэмиссию «ФК Открытие» на сумму 456,2 млрд руб. и предоставил банку 111,6 млрд руб. в форме депозитов. В феврале ЦБ принял решение объединить «ФК Открытие» с санируемым Бинбанком. В январе «ФК Открытие» возглавил бывший министр финансов, член правления ВТБ Михаил Задорнов, который привел за собой целую команду менеджеров из ВТБ.

Плюсы клиентской базы​

Объединение на базе одной платформы логично, поскольку у группы есть значительная клиентская база: у банка «ФК Открытие» сейчас около 3,3 млн розничных клиентов, а вместе с СК «Росгосстрах» число клиентов в рознице составляет около 10 млн человек, отмечает аналитик S&P Дмитрий Назаров. В периметр группы входят крупный брокер, управляющая компания и пенсионные фонды, а вскоре войдет и Бинбанк, что дает возможность по примеру других крупных игроков создать полноценный финансовый маркетплейс, где клиент может получить доступ к широкому набору финансовых продуктов, включая инвестиционные, добавляет он.

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Помимо присоединяющегося Бинбанка у «ФК Открытие» есть доступ к активным клиентам НПФ и страховой компании «Росгосстрах», согласен младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. «Доступ к такой клиентской базе может позволить банку войти в топ-3 на горизонте двух-трех лет», — допускает он.

Последние полтора-два года спрос на инвестиционные продукты и к финансовым рынкам в целом растет, отмечает Назаров. «Этот тренд сохранится с учетом все еще невысокой привлекательности ставок по банковским вкладам, а также низкого уровня проникновения инвестиционных продуктов на российском рынке по сравнению со многими развивающимися рынками», — говорит аналитик.

По оценке «Эксперт РА», на конец второго квартала 2018 года физические лица в России передали в доверительное управление порядка 470 млрд руб. (против 315 млрд руб. на 30 июня 2017 года). Объем розничных ПИФов, основными клиентами которых являются физические лица, составил около 290 млрд руб. против 170 млрд руб. в прошлом году. С начала года средства физических лиц в ДУ выросли примерно на 90 млрд руб., стоимость чистых активов открытых ПИФов — на 70 млрд руб.

Автор: Анна Михеева.
Теги: «ФК Открытие» , Инвестиции , Брокеры
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