Билли оставили на следующий год

Конгресс США отложил рассмотрение законов о санкциях против России

Палата представителей конгресса США ушла на каникулы, не cогласовав законы о новых санкциях в отношении России. Их обсуждение возобновится в середине ноября, а приняты предложения могут быть в следующем году в рамках единого билля

Капитолий в Вашингтоне (Фото: Alex Edelman / Zuma / ТАСС)

Когда конгресс рассмотрит санкции

Новые санкции конгресса США против Рос​сии вряд ли будут обсуждаться до промежуточных выборов в обеих палатах американского парламента, которые запланированы на 8 ноября, — с понедельника, 1 октября, палата представителей ушла на перерыв, все слушания в ее комитетах перенесены на более поздние сроки, рассказали РБК два работника палаты. Внимание сенаторов из верхней палаты сейчас также переключилось на другую тему. «Палата прекратит работу, а лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл занят вопросом утверждения юриста Бретта Каваны в Верховный суд, поэтому, как ожидается, теперь обсуждение санкций состоится уже после​ выборов», — подтвердил в беседе с РБК эксперт американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд.

Ранее о том, что законодатели собираются перенести обсуждение законопроектов об антироссийских санкциях, писал Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в палате представителей. Рассмотрение нового санкционного законодательства запланировано на ноябрь, после выборов, сказал ​Ослунд. Утверждены они могут быть или в самом конце года, или в начале следующего, указал в разговоре с РБК эксперт Brookings Institution в Вашингтоне Стивен Пайфер. Законодатели способны принять санкционные билли между ноябрем и серединой декабря, но их перенос на 2019 год остается вероятным, заявил РБК директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Таким образом, обсуждение биллей может совпасть с принятием новых санкций США против России за приписываемое Москве использование химоружия при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Дедлайн для принятия этих мер истекает в конце но​ября, они вводятся непосредственно американской администрацией. В сентябре представитель Госдепартамента США Маниша Сингх заверила, что эти санкции окажутся «суровыми».

Отсрочка обсуждения и принятия новых законов о санкциях была негативно воспринята инвесторами, сказала РБК экономист Barclays Лиза Ермоленко. «Это добавило неопределенности в будущее российских активов. Если раньше инвесторы просто ждали ноября, теперь не совсем понятно, чего ждать», — констатировала аналитик.​

Какие законопроекты грозят России санкциями «Защита выборов от угроз путем обозначения красных линий» (DETER) Законопроект был представлен сенаторам республиканцем Марко Рубио и демократом Крисом Ван Холленом в январе 2018 года. ​Согласно тексту билля, если директор по национальной безопасности выявит попытки России повлиять на избирательные процессы в США, то Белый дом в течение 10 дней должен заблокировать средства крупнейших российских банков (Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк и др.) и энергетических компаний («Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ и др.), а также ввести запрет на покупку американцами российского долга. «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA) Автором внесенного в сенат в июле законопроекта выступили сенаторы Роберт Менендес (демократ) и Линдси Грэм (республиканец). Билль предлагает ввести санкции против российских банков, крупных компаний, энергетического сектора и российского госдолга.

Какими будут санкции

В итоговом виде пакет санкций будет представлять из себя гибрид DETER и DASKAA, прогнозирует Ослунд. Параметры такого пакета санкций будут согласованы в рамках дискуссий между комитетом по иностранным делам сената и комитетом по банковским делам, уточняет эксперт, выступавший автором рекомендаций по подготовке законопроекта «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В этом случае возрастет вероятность отсрочки утверждения законопроекта, так как сведение инициатив в единый пакет может потребовать больше времени, говорит Гарбузов.

Марко Рубио (Фото: Dan Anderson / Zuma / ТАСС)

Демократы и республиканцы все еще «очень заинтересованы» в реализации новых ограничительных мер против России, считает Пайфер. По его словам, санкционные инициативы имеют шанс заручиться широкой поддержкой среди законодателей, как это было в случае с CAATSA. При таком сценарии президенту Дональду Трампу придется принять билль, несмотря на свой скептицизм в отношении содержащихся в нем мер, говорит эксперт. «Трамп подпишет законопроект [о санкциях], чтобы не рисковать унижением в случае, если он наложит на билль вето, а оно потом будет преодолено законодателями», — объяснил он. Для преодоления вето президента требуется две трети голосов в каждой палате конгресса.

Есть три вида санкционных мер, которые США готовы применить в отношении России, рассуждает Ослунд: «Санкции против госдолга, санкции против трех—пяти госбанков, а также вероятное внесение в черный список еще больше приближенных Владимира Путина».

Многое будет зависеть от хода проведения выборов в конгресс — в частности, выявят ли США попытки Москвы повлиять на ход голосования, отметил глава французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. Если принимать в расчет «весьма вероятный» сценарий, при котором американские власти признают Москву виновной во вмешательстве, стоит ожидать введение США персональных санкции против российских политиков, отметил аналитик.

Вероятно и внесение упоминавшихся в DASKAA российских компаний в так называемый список SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons), означающий полную изоляцию от финансовой системы США, допускает Волошин. Причем если крупные структуры — Сбербанк и ВТБ — имеют значительные шансы избежать попадания в SDN, вероятность внесения в него менее крупных Газпромбанка и Внешэкономбанка довольно высока, сказал он. Менее вероятными аналитик считает санкции против российского госдолга из-за беспокойства американского Минфина о негативных последствиях такого шага для инвесторов и угрозу дестабилизации глобального долгового рынка.

Если же говорить о возможных ограничениях в отношении проекта газопровода Nord Stream 2, то в администрации Дональда Трампа нет консенсуса по этому вопросу, поэтому в ближайшее время новых рестрикций ждать не стоит, полагает Волошин. С тем, что США пока не готовы блокировать Nord Stream 2, согласен и Ослунд. О подготовке санкционных мер в отношении проекта газопровода The Wall Street Journal сообщала 18 августа. Если понадобится, санкции могут быть введены против Nord Stream 2 в течение недель, уточняла газета со ссылкой на собственные источники. «Применение санкций станет серьезным ударом по трансатлантическому партнерству и энергетической безопасности ЕС», — сказал Волошин, подчеркнув, что энергетическое сотрудничество Евросоюза и России продолжает расти даже в условиях украинского кризиса.

Как на санкции отреагирует Евросоюз

В прошлом США вводили односторонние санкции против России не задумываясь — например против НОВАТЭКа и «Русала», рассуждает Ермоленко из Barclays. «Крупные компании Европы обычно интерпретируют такие меры, как если бы такие рестрикции распространялись бы и на них: никто не хочет рисковать нарушением американских санкций, так как последствия могут быть серьезными, особенно если у компании есть международный бизнес», — говорит она.

Евросоюз, скорее всего, не станет создавать серьезные препятствия на пути реализации вероятных американских санкций и в этот раз, продолжает Ермоленко. Впрочем, в перспективе Брюссель может проявлять больше независимости, полагает аналитик. «К примеру, страны уже ищут способы обойти санкции США в отношении Ирана», — обратила внимание Ермоленко, оговорившись, что в краткосрочной перспективе такие планы представляются нереалистичными.

Финансовая автономия позволит Европе отвечать на вредящие европейскому бизнесу нескоординированные и неоднозначные с точки зрения обоснованности ограничения против Ирана, России, Китая, Турции и других важных торговых партнеров блока, писал министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своей статье в газете Handelsblatt от 21 августа. В сентябре политики Германии и Франции начали обсуждать создание в Европе независимой от США платежной системы, чтобы защитить европейский бизнес от экстерриториальных санкций Вашингтона.