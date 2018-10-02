«Яндекс» позарился на скидки

Крупнейший российский мультипортал стал владельцем стартапа «Едадил»

«Яндекс» купил агрегатора скидок «Едадил». Сделка нужна, чтобы повысить доходы от рекламы: зная, какие покупки делал конкретный пользователь, «Яндекс» сможет доказать рекламодателям, что продвижение товара было эффективным

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

«Яндекс» увеличил с 10 до 100% свою долю в стартапе «Едадил», который развивает одноименное мобильное приложение, позволяющее получать информацию об акциях в ближайших магазинах, персональные купоны на скидку, а также кешбэк. О сделке РБК рассказала основатель «Едадила» Наталия Шагарина и подтвердил представитель «Яндекса».

Каталог со скидкой

Наталия Шагарина — бывший продакт-менеджер «Яндекса». Идея запустить электронный каталог, в котором будут собраны скидки на продукты и хозтовары из ближайших магазинов, пришла ей в 2010 году, но создать продукт удалось только во время декретного отпуска в 2012 году. В апреле 2015 года было зарегистрировано ООО «Едадил». Кроме Шагариной долю в компании (10%) получил программист Святослав Иванов, создавший техническую часть проекта. «Яндекс» впервые вошел в капитал «Едадила» в середине 2015 года, получив 10% (у Наталии Шагариной оставалось 80% компании). Стороны не раскрывали условий сделки. Отказались они сообщить и сумму, которую «Яндекс» заплатил за увеличение доли до 100%.

По оценке аналитика Sova Capital Александра Венграновича, 100% «Едадила» могут стоить 600–800 млн руб., то есть за 90% «Яндекс» мог заплатить 540–720 млн. «Максимальная стоимость такой компании может составлять около пяти ее годовых выручек. Компания убыточна, но ее основная ценность состоит в доступе к аудитории», — рассказал Венгранович.

Пользоваться сервисом можно через мобильное приложение и сайт компании. Изначально «Едадил» развивал только рекламную модель: производители и сети размещали информацию об акциях. В 2016 году появились купоны — при сканировании на кассе их предъявителю предоставляется скидка. С декабря 2017 года пользователи могут получать кешбэк по определенным товарам из каталога, если сканируют QR-код своего чека. «Едадил» получает процент с каждого предъявленного купона или сканированного чека (размер не раскрывается). В сентябре, по данным «Едадила», у приложения было более 6,2 млн пользователей (по данным MediaScope, на август в городах с населением более 100 тыс. человек у приложения было 7 млн посетителей, оно занимало 19-е место по популярности у российских пользователей). Партнерами сервиса являются более 650 ретейлеров, а также топ-50 крупнейших производителей FMCG (Fast Moving Consumer Goods — товары повседневного потребления) в России. Выручка «Едадила» в 2017 году равнялась 39,977 млн руб., у его «дочки» «Едадил Промо» — 106,4 млн руб., по данным СПАРК. Чистый убыток составил 95,63 млн и 90,4 млн руб. соответственно.

Знатоки потребительских душ

По словам Шагариной, оборот food modern trade (сетевые и несетевые продуктовые магазины самообслуживания) в России составляет 8 трлн руб. в год, из которых 3,8 трлн руб. приходится на продажи по промоакциям. Однако сами сети и производители FMCG пока еще относительно немного тратят на продвижение через цифровые каналы, предпочитая телевизионную рекламу. По данным Adindex, в 2017 году в топ-3 крупнейших рекламодателей в России входили компании — производители FMCG PepsiCo, Nestle и Procter & Gamble. При этом бюджет PepsiCo на ТВ-рекламу составлял 5,4 млрд руб., а на рекламу в интернете — лишь 824 млн руб.

«Едадил» позволяет производителям таргетировать рекламу на тех, кто проявил интерес к той или иной категории товаров, и стимулировать лояльность конкретных покупателей, предлагая им скидки на любимые продукты. «Производитель сохраняет клиента, а потребитель покупает любимые продукты с оптимальной скидкой и не переключается на другие бренды», — указала Шагарина.

Наталия Шагарина (Фото: VIY Management / YouTube)

Она отметила, что «Едадил» «достаточно давно называл себя экспериментальным проектом «Яндекса». «Мы знали, что проект в случае успеха станет частью «Яндекса». Сделка — признание нашего успеха», — говорит Шагарина. Благодаря возможной синергии с популярными сервисами «Яндекса» компания рассчитывает развивать новые инструменты для FMCG, например возможность раздавать стимулирующие призы тем, кто сканирует чеки и получает кешбэк. Также «Едадил» намерен добавить в каталог фармацевтические продукты, на которые не требуются рецепты, и уже запустил эксперимент с одеждой и обувью. Например, когда пользователь ищет определенный предмет гардероба, ему могут предложить модель от магазинов-рекламодателей, а потом проверить, действительно ли вещь была приобретена.

«У «Яндекса» есть доступ к большой аудитории. Благодаря покупке «Едадила» холдинг сможет доказать клиентам из сферы FMCG, что рекламируемый товар и правда купили. Это должно увеличить долю «Яндекса» в рекламных бюджетах подобных компаний», — считает Шагарина. «Едадил» также можно будет интегрировать с другими сервисами «Яндекса». «Например, когда пользователь проходит или проезжает мимо продуктового супермаркета или просто решил найти ближайшие магазины, ему могут показать, что в конкретной точке рядом с ним доступен купон на такой-то товар», — рассказала она.

Директор по технологиям «Яндекса» Михаил Парахин подтвердил — им интересны разные сценарии в поведении покупателей на FMCG-рынке. Компания видит перспективы в объединении сценариев «Едадила» со своими продуктами, обладающими большой аудиторией, отметил он. Однако конкретных показателей, которых «Яндекс» может достичь за счет приобретения, не назвал.

По итогам второго квартала выручка головной компании «Яндекса» Yandex N.V. равнялась 29,7 млрд руб., чистая прибыль — 33,3 млрд руб. (5,3 млрд без учета сделки по продаже доли в «Яндекс.Маркет»). Основная часть выручки — 64% — приходилась на онлайн-рекламу.

Нетайный покупатель

«Едадил» много инвестировал в привлечение активной аудитории своего мобильного приложения, в чем, несомненно, добился больших успехов, — отметил сооснователь маркетинговой платформы CallToVisit Дмитрий Егоров. — Их многомиллионная аудитория позволяет формировать единую базу данных о совершаемых покупках конкретного человека (за счет знания номера телефона или адреса электронной почты)». Он считает приобретение удачным для «Яндекса» — оно позволит предлагать рекламодателям более совершенные рекламные продукты, а также расширить экосистему сервисов, добавив в него сервис кешбэков. У основного конкурента «Яндекса», Mail.Ru Group, есть соцсети, в которых уже содержится много данных о предпочтениях пользователей, то есть «Яндекс» стремится лидировать на данном направлении, рассуждает Егоров.

Как пояснил РБК управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава, «Яндекс» выстраивает единую экосистему вокруг своих базовых сервисов, таких как поисковик, «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Такси». «Покупка «Едадила» — это стратегический шаг, за последние несколько лет «Яндекс» осуществил около десятка сделок, которые направлены на усиление его основных направлений. Главная цель — укрепление конкурентных позиций относительно Mail.Ru Group и других игроков», — указал он. Чачава отметил, что обычно полная интеграция новых компаний занимает у «Яндекса» около года, первые эффекты от приобретения появляются в течение трех-четырех месяцев.