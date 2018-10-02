Бензовозы забуксовали

Перевозчики нефтепродуктов не могут пользоваться мостом в Крым

Несмотря на запуск движения большегрузов по Крымскому мосту, по нему до сих пор нельзя поставлять на полуостров бензин. В Крыму нет систем досмотра, а грузовики с нефтепродуктами не получили спецразрешения от Ространснадзора

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Бензину въезд запрещен

В ночь на 1 октября по Крымскому мосту открыли движение для большегрузов, которым ранее был запрещен въезд на переправу. Но, как стало известно РБК, ограничения сняты не со всех грузовиков: со стороны Тамани в Керчь по-прежнему нельзя провозить нефтепродукты. У таких машин до сих пор нет специальных разрешений от Ространснадзора.

Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из профильных ведомств, и подтвердили владелец сети АЗС ТЭС в Крыму Сергей Бейм и аналитик компании «Алгоритм Топливный интегратор» (поставляет нефтепродукты в Крым) Виктор Костюков.

По словам Костюкова, с 1 октября Министерство транспорта выдало разрешение на проезд большегрузного транспорта по Крымскому мосту, но бензовозы в это разрешение не попали. «Закрыт проезд грузовиков с любыми нефтепродуктами, поскольку они считаются опасными грузами, есть задержка с выдачей специальных разрешений на их провоз», — добавляет он. Но коллапса из-за недопоставок топлива в Крыму нет, уточняет Костюков. Поставщики пользуются паромной переправой по морю, как до введения в строй моста, и ждут получения разрешений, поясняет он.

По участку дороги через Крымский мост разрешен проезд всех транспортных средств согласно действующему в России нормативно-правовому законодательству, сообщила РБК представитель ФКУ «Упрдор «Тамань» (госзаказчик строительства Крымского моста) Алина Черноиванова. Но она не стала комментировать вопрос о разрешениях для бензовозов.

В пресс-службе Минтранса переадресовали вопросы в Ространснадзор. В этом ведомстве пока не ответили на запрос РБК.

Генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров подтверждает, что для грузовиков с нефтепродуктами и другими опасными грузами необходимы специальные разрешения для проезда по мосту. По его словам, пропуск, как правило, выдается на каждое транспортное средство, следующее по маршруту. Компании подают заявки заранее, но нужно иметь в виду, что маршрут новый и требует более долгого согласования, уточняет он: «Я думаю, что сейчас этот вопрос будет оперативно решен, буквально в течение нескольких дней. Для перевозки бензина эта ситуация не критична, фактически действует старая схема [поставки] — по воде».

Паромы без грузов​ По состоянию на 15:00 мск по Крымскому мосту, по данным «Упрдор «Тамань», проехало 1379 грузовых автомобилей, в том числе в керченском направлении 716 и в сторону Тамани — 663. С запуском грузового движения по мосту работа керченской паромной переправы почти полностью остановилась, сообщил руководитель ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков. По словам Волкова, лишь паромы для перевозки опасных грузов на линии Рыбный порт (Керчь) — порт Кавказ работают с небольшой загрузкой. Он также уточнил, что в основном речь идет о бензовозах с топливом. Рейсы будут осуществляться по фактической загрузке и при необходимости, добавил он.

Крым без досмотра

Б​ензовозам запрещен въезд на Крымский мост из-за неготовности инфраструктуры, заявил руководитель ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков, не уточнив деталей. 15 августа Минтранс признал задержку сдачи работ по транспортной безопасности движения по Крымскому мосту. Однако запуск грузового движения по-прежнему был назначен на октябрь. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что со стороны Керчи досматривать грузовики будут по временной схеме. По словам одного из собеседников издания, вместо стационарных досмотрово-инспекционных комплексов будут использовать мобильные.

Стационарный досмотровый комплекс со стороны Керчи до сих пор не построен и не введен в эксплуатацию, хотя это должно было произойти к 1 октября 2018 года, сказал РБК источник, близкий к одному из профильных ведомств. По его словам, досмотр идет в ручном режиме. «Вероятно, на исполнителя (управление ведомственной охраны Минтранса. — РБК) могут быть наложены штрафы», — добавил он. Источник, знакомый с условиями госконтракта по транспортной безопасности Крымского моста, подтвердил, что со стороны Керчи стационарные досмотровые комплексы еще не установлены.

Исполнителем работ по обеспечению транспортной безопасности Крымского моста и подходов к нему в начале 2017 года стало управление ведомственной охраны Минтранса (УВО Минтранса). Общая стоимость подрядов превысила 12 млрд руб., но сроки выполнения работ по этим контрактам несколько раз переносились. Контракт на транспортную безопасность автоподхода к мосту с керченской стороны оценили в 1,78 млрд руб., но из них сейчас фактически оплачено около половины — 946,2 млн руб. (такие работы обычно оплачиваются после приемки-сдачи), следует из карточки контракта.

Представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспортные вопросы, переадресовал вопросы РБК по контракту о транспортной безопасности Крымского моста в УВО Минтранса. В самом Минтрансе и его подразделении отказались от комментариев.

По сути, сейчас утрачен контроль над ситуацией со стороны заказчика с крымской стороны — Службы автомобильных дорог Республики Крым, замечает Бурмистров. Представитель этой службы пока не ответил на запрос РБК.