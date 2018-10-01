ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,20 65,10 EUR Нал. 76,68 75,47 USD Бирж. 65,58 +0,04 EUR Бирж. 75,97 -0,13 USD ЦБ. 65,59 -0,24 EUR ЦБ. 76,23 -0,81 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6620,90 +41,40 IMOEX 2491,75 +0,66% RTSI 1197,10 +0,42% Brent 82,86 +0,07% DJIA 26458,31 +0,05% Nasdaq 8046,35 +0,05%
Варандейское эхо долетело до ФАС
Лента новостей
Суд признал бывшего вице-губернатора Приморья виновным в халатности 10:29, Общество Экс-глава MI6 рассказал о сожалении из-за «помощи» Путину в 2000 году 10:24, Политика Москва попросила Сеул объяснить задержание судна «Севастополь» 10:20, Политика Лав ми, тендер: как изменились правила участия бизнеса в госторгах 10:11, Потребрынок  СК завел дело из-за загрязнения реки в Якутии 10:10, Общество Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 10:07, РБК и Schneider Electric Россияне предпочли классике книги для детей и исторические романы 10:06, Общество Губернатору Забайкальского края начали искать замену 10:00, Политика Глава Челябинска заявил о выходе города на плановый вывоз мусора 09:51, Общество Пассажирский Boeing экстренно сел в Краснодаре из-за неполадок 09:43, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 09:36, РБК и Сбербанк Власти Индонезии подтвердили побег 1200 заключенных после землетрясения 09:32, Общество МЧС выявило нарушения в сгоревшем мебельном центре в Иркутске 09:15, Общество Morgan Stanley пообещал почти трехкратный рост рынка e-сommerce в России 09:06, Технологии и медиа Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 08:59, РБК и Мираторг Вертолет золотодобывающей артели упал в реку в Иркутской области 08:57, Общество Минздрав выступил за ограничение продажи алкоголя нетрезвым людям 08:48, Общество Минюст США подал иск против властей Калифорнии из-за закона об интернете 08:44, Технологии и медиа СМИ сообщили о заражении жителя Китая птичьим гриппом 08:11, Общество «Роскачество» проверило женские туфли на прочность и безопасность 08:00, Общество От золота до портов: названы самые рентабельные компании России 08:00, Quote Иран нанес в Сирии ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе 07:52, Политика С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 07:15, РБК и Canon США, Канада и Мексика заключили новое торговое соглашение вместо НАФТА 07:07, Экономика Акционеры «Альфа-Групп» создадут нового страховщика 07:00, Финансы «Левада» оценил влияние пенсионной реформы на участие в выборах 07:00, Политика Глобальный  менеджер: почему глава SAP CIS предпочла  Россию Европе 06:56, Бизнес Дагестан стал регионом с самым большим числом сторонников ЗОЖ в России 06:49, Общество
Варандейское эхо долетело до ФАС
Газета № 168 (2892) (0110) Бизнес, 28 сен, 15:59
0
Варандейское эхо долетело до ФАС
«Дочка» «Роснефти» обвинила ЛУКОЙЛ в завышении тарифов на перевалку
«Роснефть», не сумев убедить ЛУКОЙЛ снизить цену перевалки нефти с их совместного проекта «Башнефть-Полюс» на севере России, пожаловалась на компанию в ФАС. ЛУКОЙЛ злоупотребляет монопольным положением, считает компания
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Монополисты из ЛУКОЙЛа

«Дочка» «Роснефти» пожаловалась на ЛУКОЙЛ в Федеральную антимонопольную службу (ФАС): по ее мнению, крупнейшая частная нефтяная компания, пользуясь монопольным положением, установила неоправданно высокие ставки на перевалку нефти на своем Варандейском терминале. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к совместному предприятию этих двух компаний — «Башнефть-Полюс» — и ЛУКОЙЛу.

«Башнефть», подконтрольная «Роснефти», и «Башнефть-Полюс» (у «Башнефти» — 75,1%, у ЛУКОЙЛа — 24,9%) действительно обратились в регулирующие органы с заявлением, подтвердил РБК представитель «Роснефти». Эти две компании попросили проверить экономическую обоснованность цены, установленной за перевалку нефти через терминал Варандей. Такие действия направлены на защиту интересов всех акционеров «Башнефть-Полюс», в том числе и самого ЛУКОЙЛа, указывает представитель «Роснефти». Именно «Башнефть-Полюс» должна являться центром прибыли для участников этого СП, сказал он.

Один из источников РБК сказал, что жалоба на ЛУКОЙЛ была подана еще летом, но первые слушания пройдут на следующей неделе, 1 октября. Эту дату подтверждает еще один собеседник РБК, близкий к ЛУКОЙЛу. Представитель ФАС не ответил на запрос РБК, представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев.​

Спорная ставка

«Роснефть» и ЛУКОЙЛ спорят о ставке перевалки через терминал Варандей в Арктике, принадлежащий ЛУКОЙЛу, с начала 2017 года. Это произошло после того, как «Роснефть» купила контрольный пакет «Башнефти» и стала партнером ЛУКОЙЛа в СП «Башнефть-Полюс», которое разрабатывает месторождения им. Требса и Титова на севере Ненецкого автономного округа. Стоимость отгрузки крайне важна для «Роснефти», так как «Башнефть-Полюс» продает всю нефть трейдеру ЛУКОЙЛа Litasco по цене, из которой вычитается ставка на перевалку, объяснили РБК два источника РБК, близкие к акционерам СП.

Варандей — единственно возможный пункт отгрузки нефти с месторождений им. Требса и Титова с запасами около 140 млн т (данные на конец 2015 года). Они находятся слишком далеко от магистрального трубопровода «Транснефти» и не подключены к трубе. Ставка на перевалку нефти на Варандее составляет $38 за тонну, рассказывали РБК источники, близкие к акционерам «Башнефть-Полюс». Это выше среднерыночных $2–3 за тонну, но может быть оправдано конструкцией терминала. Варандейский отгрузочный причал стоимостью в $1,1 млрд стоит во льдах в 21 км от берега: прибрежная зона оказалась слишком мелководна для танкеров. Этот причал работает круглогодично. «Мы считаем, что сегодня это объективные затраты, ведь Варандей — уникальный объект, который работает в Арктике. Это не просто терминал, это технологический объект, который делает доподготовку, в том числе и нефти. Плюс здесь идет смешение — блендинг нефти», — говорил в интервью «Коммерсанту» в декабре 2017 года совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

В конце 2016 года, уже после перехода под контроль «Роснефти», «Башнефть-Полюс» заключила с Litasco новый контракт на продажу нефти с учетом старой ставки на перевалку, но стороны договорились пересмотреть условия в первые три месяца 2017 года, рассказывали источники РБК. Компании обсуждали множество вариантов: ЛУКОЙЛ предлагал скидку в $10 на тонну и просил заключить долгосрочный контракт, «Роснефть» просила скидку в $20 на тонну, но отказывалась заключать такой контракт, добавляли они. «Роснефть» даже задумалась о строительстве трубы к магистральному трубопроводу «Транснефти» Уса — Ухта — Ярославль, чтобы избавиться от зависимости от терминала ЛУКОЙЛа. Но труба обошлась бы компании слишком дорого (около 5 млрд руб.), а стройка заняла бы два-три года, этот вариант был отвергнут, говорили источники РБК. В конце концов «Роснефть» сократила в два раза добычу на месторождениях им. Требса и Титова, снизив отгрузку и платежи в адрес Litasco. Сама компания объясняла решение договоренностями России с ОПЕК об ограничении добычи. Но после того как участники соглашения фактически договорились об отмене ограничений, «Башнефть-Полюс» не восстановила добычу в прежнем объеме, рассказывали собеседники РБК. За семь месяцев 2018 года «Башнефть-Полюс» добыла 637 тыс. т нефти, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на ЦДУ ТЭК. В прошлом году компания добыла 2 млн т.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Спорный вопрос с 2017 года обсуждается на совместной группе двух компаний, которую возглавляет первый исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛа Равиль Маганов и вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин, рассказывал «Коммерсанту» Алекперов. Но решения до сих пор не найдено. ФАС может попытаться установить справедливый тариф для Варандея, но сделать это будет крайне сложно: условия уникальные, с чем их сравнивать — непонятно, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. В 2011 году «Башнефть» получила лицензию на месторождения им. Требса и Титова вблизи участков ЛУКОЙЛа с уже построенной инфраструктурой, напоминает он.

«Конфликт можно решить путем продажи доли «Роснефти» в «Башнефть-Полюс» ЛУКОЙЛу, у которого есть свободные средства, но обеспеченность запасами значительно ниже, чем у «Роснефти», — полагает Полищук. ЛУКОЙЛ может довольно дорого заплатить исходя из оценки совместного предприятия в $2 млрд, считает он. Но «Роснефть», как правило, не продает контроль в добычных проектах, напоминает эксперт. Если госкомпания сама выкупит долю ЛУКОЙЛа, ей все равно придется договариваться о стоимости инфраструктурных услуг, заключает он. Представитель «Роснефти» не комментирует возможность продажи доли в «Башнефть-Полюс».

Штаб «Роснефти»

Несколько недель назад «Роснефть» создала специальный штаб по взаимодействию с ЛУКОЙЛом, рассказали РБК два человека, близкие к обеим компаниям. Он должен согласовывать любые операции структур «Роснефти» с этой компанией, говорит источник, близкий к «Роснефти». Правильнее называть структуру не штабом, а специальной рабочей группой, она создана в первую очередь для того, чтобы добиться снижения ставки на перевалку на Варандее, утверждает источник, близкий к ЛУКОЙЛу. «Вопросы, которые поднимает «Роснефть», слишком глобальны и остры, чтобы их решали на местах между собой «ЛУКОЙЛ-Транс», «Башнефть-Полюс» и Litasco, объясняет он. На вопрос о функционале штаба представитель «Роснефти» порекомендовал «адекватней воспринимать реальность», добавив, что «никаких штабов не существует».

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова.
Теги: «Роснефть» , «Башнефть-Полюс» , ЛУКОЙЛ
Материалы по теме
«Роснефть» и ЛУКОЙЛ поспорили о цене нефти с Требса и Титова Бизнес
ЛУКОЙЛ сможет в разы увеличить выплаты акционерам Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter