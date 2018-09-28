В Приморье ставят на самовыдвиженца

Почему Олег Кожемяко решил дистанцироваться от «Единой России»

Олег Кожемяко пойдет на выборы в Приморье как самовыдвиженец, что эксперты связывают с низким рейтингом «Единой России» в регионе. Соответствующие поправки в избирательный кодекс края уже подготовлены в местном избиркоме

Олег Кожемяко (слева) (Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости)

Без «Единой России»

Олег Кожемяко, назначенный врио губернатора Приморского края, пойдет на выборы главы этого региона в качестве самовыдвиженца — при том что входит в партию «Единая Россия» и является членом президиума регионального политического совета партии в Сахалинской области.

О своих планах Кожемяко заявил в эфире канала «Россия 24». «Пойду как самовыдвиженец. Я заявил о готовности идти на выборы, поэтому и пойду как самовыдвиженец», — сказал врио главы Приморья, отметив, что надеется на поддержку и «Единой России», и других партий, «в которых объединяются и консолидируются мнения людей Приморского края».

В четверг, еще до заявления Кожемяко, избирком Приморья внес в заксобрание региона законопроект об изменениях в избирательном кодексе края. Эти поправки позволяют самовыдвиженцам баллотироваться на пост губернатора, тогда как согласно нынешнему законодательству выдвигать кандидатов могут только партии. Как рассказал «РИА Новости» председатель комитета по региональной политике и законности регионального парламента Джамбулат Текиев, законопроект будет рассмотрен на внеочередном заседании заксобрания в начале октября.

Кожемяко в разговоре с телеканалом также заявил, что формировать свою новую команду намерен из местных кадров и вряд ли будет привлекать специалистов из Сахалинской области, где работал до нового назначения.

Несостоявшиеся выборы Выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура — 9 и 16 сентября. Во втором туре официально победил теперь уже бывший врио главы региона Андрей Тарасенко, член «Единой России». Второе место занял коммунист Андрей Ищенко. В ходе подсчета бюллетеней Тарасенко отставал от Ищенко на 6–8%, но в последний момент внезапно вырвался вперед и на 1,5% опередил коммуниста. Коммунисты обвинили единороссов в краже голосов и пожаловались в прокуратуру и Следственный комитет. Штаб Тарасенко выступил с ответными обвинениями в фальсификациях. Акция против результатов губернаторских выборов в Приморье. Фоторепортаж Еще 7 фото Фотогалерея 20 сентября краевой избирком по рекомендации ЦИК России признал выборы в крае недействительными. Тарасенко после этого объявил, что не намерен участвовать в новых выборах (они должны состояться до середины декабря). Ищенко, называющий себя фактическим победителем выборов, говорил, что будет снова баллотироваться, если его поддержит партия. В руководстве КПРФ после сообщения о назначении Кожемяко заявили, что партия в любом случае будет выдвигать кандидатуру Ищенко. В среду, 26 сентября, во время встречи с президентом Олег Кожемяко заявил о своем желании баллотироваться на пост губернатора Приморского края.

Проблемный бренд

Опрошенные РБК эксперты связали решение Кожемяко идти на выборы самовыдвиженцем с попыткой консолидировать местные политические силы и избавиться от рисков, связанных с брендом «Единой России».

Кожемяко консолидирует политические силы, а это возможно только при равноудалении от всех партий, говорит политолог Вячеслав Смирнов. «В первую очередь его будут воспринимать как местного, своего и матерого. Это важнее любой партийности. Если он объединит вокруг себя лидеров общественного мнения из разных политических сил и элит, то он бесспорный победитель», — считает эксперт.

Лояльность избирателей «Единой России» опустилась на докрымский уровень из-за повышения пенсионного возраста, но отстранение от партии власти не снизит протестных настроений в регионе, считает социолог Денис Волков.

Дело не в негативе вокруг бренда «Единой России», а в отношении электората в целом к любым представителям системы власти, считает политолог Николай Миронов. «Избиратели «прокатывают» кандидатов от власти, в том числе и самовыдвиженцев, из-за общего отношения к нынешнему курсу», — полагает он. По мнению эксперта, даже если на выборы не пустят коммуниста Андрея Ищенко, вышедшего с врио губернатора Андреем Тарасенко во второй тур, избиратели все равно будут отдавать голоса техническим кандидатам в пику кандидату от власти.

Каждый субъект Федерации самостоятельно определяет условия выборы главы региона. Выдвинуться самостоятельно можно в Москве, а также в Кировской, Кемеровской, Омской и Тульской областях, напоминает политолог Александр Кынев.

В Тульской области региональное заксобрание приняло этот закон перед выборами с участием Алексея Дюмина, который баллотировался в качестве самовыдвиженца в 2016 году. В Омской области в качестве самовыдвиженца выборы выиграл эсэр Александр Бурков. В Кировской области в качестве самовыдвиженца (при поддержке «Единой России») участвовал экс-губернатор Никита Белых. В Кемеровской области этим правом никто не воспользовался.

Вполне возможно, что все больше провластных кандидатов в губернаторы будут дистанцироваться от «Единой России» в будущем, считает политолог Александр Пожалов. Эта тенденция стала заметна еще летом, когда даже кандидаты в губернаторы от «Единой России» во время кампании не афишировали свою принадлежность к партии, отмечает он.

Кризис-менеджер

Кожемяко — уроженец Приморского края, пришедший в политику из рыбного бизнеса. В 1989 году он создал кооператив «Приморский», позже производственно-пищевое объединение (ППО) «Приморское». В конце 1990-х ППО «Приморское» стало основным акционером ОАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ, занимается ловлей рыбы и краба).

В 2018 году рыбопромысловая компания ЗАО «Остров Сахалин», связанная с АО «Гидрострой» экс-сенатора от Сахалина, местного бизнесмена Александра Верховского, купила ПБТФ у семьи Кожемяко за $430 млн.

Приморский край — уже четвертый регион Дальнего Востока, который возглавляет Кожемяко. Губернатора можно назвать политическим кризис-менеджером, его обычно назначали на регионы, руководители которых из-за различных проблем уходили досрочно. На Сахалине в 2015 году он сменил Александра Хорошавина, задержанного на рабочем месте по обвинению в коррупции и через три года признанного виновным во взяточничестве и легализации преступных доходов и приговоренного к 13 годам колонии строгого режима.

В Корякском автономном округе он в 2005 году сменил Владимира Логинова, отставленного «в связи с утратой доверия президента», произошедшей после срыва завоза топлива в автономный округ. Амурский губернатор Николай Колесов, сменщиком которого стал в 2008-м Кожемяко, была отставлен после скандала вокруг ремонта его кабинета, обошедшегося в 100–150 млн руб.

Назначение Олега Кожемяко в Приморье — это попытка исправить ситуацию с недовольством элит, которая возникла при Тарасенко, считает политолог Вадим Самодуров. Он отмечает, что Кожемяко — уроженец Приморья, у него хватает управленческого опыта. «И теперь им, как спасительной пробкой, пытаются заткнуть электоральную пробоину в Приморье, — комментирует эксперт. — У Кожемяко накоплены богатые деловые связи с представителями крупного федерального и дальневосточного бизнеса, он планировал идти на новый срок на Сахалине и даже аккумулировал средства под выборы. Теперь все это пригодится ему, чтобы провести эффективную предвыборную кампанию в условиях ограничений по времени и исключительно в рамках правил, установленных ЦИК».

Кремлю важна чистая победа своего кандидата, и Кожемяко тут единственный, кто может ее сейчас обеспечить, уверен Самодуров.​