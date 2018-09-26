Загорают в Турции, одеваются в Италии

Сбербанк проанализировал летние зарубежные расходы клиентов

Сбербанк впервые подсчитал летние траты россиян за рубежом. По общим расходам в лидерах — Италия и Турция. Но траты в Монако стоят особняком — там можно перекусить фастфудом почти на 1 млн руб. и потратить в казино $500 тыс.

Фото: Stephanie Keith / Bloomberg

Средние траты россиян, расплачивающихся банковскими картами за рубежом, составили 67 тыс. руб. за поездку, следует из данных Сбербанка, который проанализировал расходы своих клиентов за границей в течение трех летних месяцев. Сбербанк считал транзакции по тем картам, которые физически находились в другой стране. Сбербанк впервые агрегировал данные по летним тратам своих клиентов за рубежом, отметил представитель банка.

За лето жители России потратили на зарубежные поездки 141,23 млрд руб. (без учета авиабилетов), при этом 34,7 млрд руб. пришлось на операции по снятию наличных, подсчитали в Сбербанке. Примерно половина (48,5 млрд руб.) оставшейся суммы ушла на оплату проживания. Среди других крупных статей расходов — траты в магазинах одежды (14,3% от общей суммы), супермаркетах (6,2%) и ресторанах (5,8%). Доля расходов на ювелирные изделия и покупки в duty free (2,04 и 2,03% соответственно) выше, чем на медицинские услуги и топливо (1,54 и 1,96%).

Страны-лидеры

Сбербанк отмечает, что за лето самыми популярными направлениями среди стран дальнего зарубежья, исходя из трат клиентов Сбербанка, стали Турция, Италия и Испания. Несмотря на то что в Турцию туристов — клиентов Сбербанка приехало почти в четыре раза больше, чем в Италию (467 тыс. и 121 тыс. человек соответственно), именно Италия заняла первое место по общему объему расходов (без учета снятых наличных). Россияне потратили в этой стране 8,55 млрд руб., причем больше половины из этой суммы израсходовали на одежду и обувь.

Статистика другого госбанка — ВТБ — по тратам клиентов этим летом за рубежом также подтверждает лидерство Италии по объему совершенных транзакций (3,5 млрд руб.). Но среди клиентов ВТБ Турция с 1,3 млрд руб. транзакций уступает по объему расходов Испании (2,7 млрд руб.) и Франции (1,8 млрд руб.).

Проигрыш Турции по карточным расходам россиян перед другими государствами не удивителен. Это страна, где турист может просто забыть кошелек дома, если речь идет о пляжном отдыхе по системе «все включено», говорит представитель туристической компании Tez Tour Лариса Аханова. В Италии нет такого количества отелей по системе «все включено», там они в основном предоставляют либо только завтраки, либо полупансион (завтрак + ужин), а значит, у туристов появляется значительный пункт расходов на питание, отмечает представитель Tez Tour. В Италии туристы тратят деньги и на экскурсионную программу (транспортные расходы, входные билеты и т.д.). Кроме того, около 30% туристов оставляют деньги в итальянских магазинах одежды, обуви и косметики, подчеркнула Аханова.

Между тем по среднему чеку (расходы на одного человека за поездку) лидирует Французская Полинезия с тратами 168,8 тыс. руб. На последнем месте Гондурас, который этим летом посетили 32 клиента Сбербанка. Расходы в этой стране составили всего 4970 руб. на человека без учета авиабилетов.

Предпочтения регионов

Активнее всего за рубежом тратили жители Москвы и Санкт-Петербурга, причем на Москву пришелся 41% всех расходов россиян, или 27,98 млрд руб., а на Петербург — 10%, или 6,63 млрд руб. Эти же города обеспечили основную массу туристического потока этого лета — 620 тыс. и 252 тыс. человек соответственно. Однако наиболее дорогие поездки в расчете на человека совершают жители Сахалинской области, Камчатского края и Приморья — их средние расходы за границей этим летом превысили 50 тыс. руб.

В Сбербанке отмечают также тенденцию к «региональному» туризму среди россиян. Так, выделяется Финляндия, которой отдают предпочтение жители близлежащих регионов — Санкт-Петербурга, Карелии, Ленинградской и Новгородской областей. Жители этих регионов потратили в Финляндии 1,2 млрд руб., а туристы со всей остальной России — только 0,5 млрд. Похожая ситуация характерна и для Южной Кореи. Основной туристический поток туда создают жители дальневосточных регионов, которые израсходовали в стране 0,6 млрд руб., а все остальные россияне — лишь 0,3 млрд руб., отмечают в банке.

Кроме того, Сбербанк назвал клиента, который за лето успел расплатиться картой в максимальном числе стран. Им стала 28-летняя жительница Якутска, которая за три летних месяца пользовалась картой Сбербанка в 26 государствах.

Самое дорогое

Сбербанк раскрыл не только общую информацию по расходам россиян за рубежом, но и данные о необычно крупных тратах, которые выбиваются из общей картины.

Так, самая дорогая летняя зарубежная покупка с использованием карты Сбербанка — стоимостью сразу 7,3 млн руб. — была сделана в торговом центре на Гавайях в США. Во Франции клиент Сбербанка заплатил за ужин 3,1 млн руб. — это стало самой крупной тратой в ресторане за одну транзакцию. А самый крупный счет за гостиницу — 8,1 млн руб. — этим летом был оплачен на индонезийском острове Мойо.