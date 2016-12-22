Больше всего за время ЧМ в России по картам Visa потратили туристы из США

Больше всего денег по картам Visa за время ЧМ-2018 в России потратили туристы из США. Но на стадионах самыми щедрыми оказались российские болельщики. Среди матчей лидирует финал: во время него все гости потратили 80 млн руб.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Из иностранных гостей ЧМ-2018 в России за время проведения турнира больше всего по картам Visa потратили гости из США — 3,6 млрд руб. На втором месте — туристы из Китая, но они потратили значительно меньше — 2,2 млрд руб., а замыкают тройку болельщики из Мексики с 1 млрд руб. Это следует из данных системы Visa, официального партнера FIFA (ее банковские карты — единственные, которыми можно было расплатиться на стадионах ЧМ).

ЧМ-2018 по футболу проводился в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В этот период турпоток в Россию из некоторых стран вырос в разы. Так, по сравнению с тем же периодом прошлого года из Перу он увеличился в 38 раз, из Панамы — в 26, Уругвая — в 21 раз, из Исландии — в 16, а из Саудовской Аравии — в 15 раз, посчитали в Visa.

Больше всего туристы, расплачиваясь картами Visa иностранных банков, потратили в Москве — 13,7 млрд руб. Второе место занимает Санкт-Петербург — 5 млрд руб., на третьем оказался Сочи — 767 млн руб. Большинство расходов иностранных держателей карт Visa в России пришлось на оплату гостиничных услуг — 2,8 млрд руб., авиаперевозок — 2,6 млрд руб., питания в ресторанах и заведениях фастфуда — 2,5 млрд и 1,7 млрд руб. соответственно. Еще 1 млрд руб было потрачено на сувениры.

Самый большой средний чек по картам Visa оказался у гостей из китайского Макао — около 19,4 тыс. руб., а самыми скромными в тратах были гости из Туркмении — средний чек составил 411 руб.

При этом на стадионах больше всего денег потратили российские болельщики — 816 млн руб. Это гораздо больше, чем туристы из США — 203 млн руб., Мексики — 98 млн руб. и Китая — 83 млн руб.

Самым затратным для болельщиков матчем стал финал, в котором 15 июля сошлись сборные Франции и Хорватии: на стадионе в этот день было проведено платежей на 80 млн руб. На втором месте — матч открытия 14 июня, когда играли команды России и Саудовской Аравии, — 57 млн руб. Замыкает тройку игра российской сборной против Испании 1 июля — 55 млн руб.

«Каждая вторая транзакция по картам Visa (50%) на стадионах и фестивалях болельщиков в России во время ЧМ 2018 в России была бесконтактной, — прокомментировала директор по маркетингу и коммуникациям Visa Inc. Линн Биггар. — Большинство платежей было совершено с помощью банковских карт и телефонов, также болельщики могли использовать браслеты и кольца». На всех стадионах было установлено около 3,5 тыс. платежных терминалов и 1 тыс. мобильных киосков для приема кредитных и дебетовых карт Visa, а также бесконтактных платежных устройств.