Семья Отто потеряла интерес к России

Немецкая компания ECE отказалась от управления Центральным детским магазином

Немецкая ECE, управлявшая торговыми центрами «Времена года» и Центральным детским магазином на Лубянке, ушла из России. Ранее свой местный бизнес закрыли и связанные с ECE общим владельцем онлайн-магазины Quelle и Otto

Интерьер "Центрального детского магазина" на Лубянке (Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС)

Немецкая ECE ушла с российского рынка управления торговой недвижимостью в России, рассказали РБК в четырех консалтинговых компаниях. В штаб-квартире ECE подтвердили, что у нее больше нет в управлении объектов в России, отказавшись от каких-либо уточнений.

В России немецкая компания оказывала услуги property management, то есть от имени владельца торгового комплекса отвечала за отношения с арендаторами, вела бухгалтерию, оказывала юридическую поддержку, занималась маркетингом и рекламой. Сама ECE в своей презентации (есть у РБК) указывала, что собрала крупнейший портфель во внешнем управлении: еще год назад это были 417 тыс. кв. м пригодных для аренды площадей (при общей площади объектов 740 тыс. кв. м). В Московском регионе это были торговые комплексы «Времена года» на Кутузовском проспекте, Dream House в Барвихе, «Золотой Вавилон Ростокино», Mari в Марьино; в Ярославле и Сургуте — «Аура». Прошлым летом компания также взяла в управление Центральный детский магазин на Лубянке.

Для работы в России ECE нашла партнеров: с 2015 года ООО «ЕСЕ Русланд» принадлежала на паритетных началах немецкой ECE Projektmanagement International GmbH и фонду Avica, основанному экс-владельцем «Тройки Диалог» Рубеном Варданяном и собственником девелоперской RD Group Гагиком Адибекяном. В этом году партнеры разделили бизнес — Варданяну отошли бизнес-центры, а Адибекяну — торговые комплексы. Вместе с торговыми комплексами в RD Group перешло и управление этими объектами, объясняет собеседник на рынке коммерческой недвижимости. В RD Group и пресс-службе Рубена Варданяна не ответили на запрос РБК.

Мировые управленцы Компания ECE была создана в 1965 году немецким предпринимателем Вернером Отто, основавшим также концерн посылочной торговли Otto Group. С 2000 года компанией управляет сын Вернера Александр. В 2018 году он занял 127-е место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes — состояние Александра Отто оценивается в $11,8 млрд. ECE занимается разработкой, строительством, сдачей в аренду и управлением крупными коммерческими объектами. Всего под управлением ECE находится более 200 торговых центров в 14 странах мира, большая часть из них расположена в Германии. Общая площадь торговых центров компании — более 7,1 млн кв. м, на которых расположено около 20 тыс. магазинов. Всего под управлением компании находятся активы общей стоимостью €34 млрд. Финансовые показатели не раскрываются.

Российский портфель ECE начал рассыпаться в конце прошлого года. В прошлом декабре петербургская Fort Group купила пять торговых комплексов австрийской компании Immofinanz в Москве. В сделку вошел в том числе торговый комплекс «Золотой Вавилон Ростокино» — крупнейший объект в управлении ECE (арендная площадь — 178 тыс. кв. м). У Fort Group есть собственная управляющая компания, поэтому она не прибегает к помощи посредников.

Торговые комплексы «Аура», принадлежащие Renaissance Development, по истечении контракта с ECE тоже перешли под управление собственных структур девелопера, уточняет партнер Colliers International Анна Никандрова. Та же участь, по ее словам, постигла и Центральный детский магазин — им теперь напрямую управляет входящая в группу ВТБ «Галс Девелопмент». В случае с Центральным детским магазином ECE никогда не действовала самостоятельно, ключевые решения все равно принимал собственник здания, который в конце концов взял управление на себя, подтверждает Key Capital Сергей Камлюк. В пресс-службе «Галс Девелопмент» не ответили на запрос.

Долю внешнего управления на российском рынке торговой недвижимости аналитики Colliers International оценивают всего в 3,5%, или 1,57 млн кв. м общей площади (964 тыс. кв. м пригодной для аренды). ECE в 2015 году говорила о 5%. После ее ухода с рынка крупнейшими игроками становятся JLL и Colliers International, каждая из которых управляет примерно 300 тыс. кв. м арендных площадей.

Примечательно, что в этом году от бизнеса в России отказалась и другая связанная с семьей Отто, основателя ECE, группа. В апреле было принято решение закрыть на территории России онлайн-магазины Quelle и Otto. Такой шаг в Otto Group объяснили желанием сконцентрироваться на маркетплейсе для немецкоязычных стран. В июле магазины перестали принимать заказы от российских покупателей.