Immofinanz продала пять ТЦ в Москве девелоперу из Санкт-Петербурга

Австрийская компания Immofinanz, специализирующаяся на сделках с недвижимостью, завершила выход с российского рынка, закрыв сделку по продаже пяти торговых центров в Москве, говорится в сообщении компании. Сумма сделки по продаже объектов петербургскому девелоперу Fort Group Максима Левченко составила более €900 млн.

В компании подчеркнули, что уход с российского рынка обусловлен «изменением рыночных условий в России». Глава компании Оливер Шуми отметил, что закрытие сделки по продаже объектов в Москве стал «важной вехой» в развитии компании, на которое, по его мнению, негативно повлияла работа в России.

«Рыночный климат в России на протяжении многих лет оставался сложным и оказал существенное негативное влияние на Immofinanz… Портфель Immofinanz с его офисами и розничными активами четко ориентирован на стабильные западноевропейские рынки Германии и Австрии и на перспективные растущие рынки Центральной и Восточной Европы», — приводит пресс-служба слова главы компании.

Сообщения об уходе Immofinanz с российского рынка появились в 2016 году. Решение было принято из-за зафиксированных убытков, которые после кризиса 2014 года составили €361 млн. Летом 2017 года компания выставила на продажу пять торговых центров в Москве после проведения их ребрендинга. На тендер были выставлены «Золотой Вавилон» (в Отрадном, Ясенево и на проспекте Мира), а также «Пятое авеню» и «Гудзон». Договор о продаже объектов компании Fort Group из Санкт-Петербурга был подписан 13 ноября.