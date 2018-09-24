Поддержка малых и средних возросла на порядок

Власти выделят банкам 7,2 млрд руб. на льготные займы для предпринимателей

Государство в 2019 году в 11 раз увеличит субсидии из бюджета на программу льготных кредитов для малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях — до 7,2 млрд руб. Планируется распространить льготы и на другие отрасли

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Государство готово в 2019 году компенсировать российским банкам 7,2 млрд руб. недополученных доходов при кредитовании по льготным ставкам малых и средних предприятий (МСП) в приоритетных отраслях. Это следует из проекта федерального бюджета на 2019 год и последующие 2020–2021 годы, с которым ознакомился РБК. В бюджете на текущий год на эти цели заложено в 11 раз меньше — 635,5 млн руб.

Финансирование будет осуществляться через новый Фонд развития, который начнет функционировать с 2019 года. Расходы на субсидирование кредитов МСП планируется увеличить за ближайшие шесть лет еще почти в десять раз — до 66,6 млрд руб. в 2024 году. Общая сумма расходов на шестилетку на эти цели запланирована на уровне 190,9 млрд руб.

Речь идет о выдаче кредитов на проекты в приоритетных отраслях по ставке 6,5%. Согласно действующим правилам, разницу с рыночными ставками в размере 3,1% по кредитному договору для среднего и 3,5% для малого бизнеса банкам возмещает бюджет. Если заложенные в этом году средства позволяют выдать кредитов на 20 млрд руб., то в 2019 году речь может идти уже о льготном кредитовании более чем на 200 млрд руб. Программа льготного кредитования МСП была утверждена постановлением правительства от 30 декабря 2017 года и начала действовать в этом году.

Увеличение поддержки малого и среднего бизнеса осуществляется во исполнение нового майского указа президента РФ Владимира Путина, который поручил правительству увеличить количество занятых в сфере МСП до 25 млн человек к 2024 году (по состоянию на 1 июля 2018 года — 19,2 млн человек), а в послании Федеральному собранию поставил цель — нарастить вклад МСП в ВВП до 40% (по данным МЭР, в этом году 19,9%).

В настоящее время правительство разрабатывает национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предусматривающий в том числе и меры, способствующие увеличению кредитования МСП. Одна из обозначенных целей — увеличить объем кредитного портфеля малого и среднего предпринимательства с 4 трлн (на 31 декабря 2017 года) до 9 трлн руб. (в 2024 году), следует из предварительной документации к проекту.

Изменить правила

Сами правила льготного кредитования малого и среднего бизнеса к 2019 году также могут поменяться. Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, которое предусматривает распространение льгот на кредиты для МСП не из приоритетных отраслей. Для них ставку предполагается рассчитывать по формуле «ключевая ставка плюс 2 п.п., но не более 8,5%», тогда как для МСП из приоритетных отраслей ставка по-прежнему не должна превышать 6,5%. Возмещать банкам планируется 3,5% за кредиты малому и 3,1% — среднему бизнесу из приоритетных отраслей, а за кредиты МСП, которые работают по другим направлениям, — 2%.

Какие отрасли считаются приоритетными К приоритетным отраслям относятся сельское хозяйство, обрабатывающие производства, производство электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт, связь, туристическая деятельность, здравоохранение, сбор, обработка и утилизация отходов, а также отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники.

С внесением в программу изменений, в частности, можно ожидать рост спроса на льготные кредиты со стороны предприятий оптовой и розничной торговли, считает эксперт группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин.

В Минэкономразвития пояснили, что предлагаемые изменения позволят увеличить количество льготных кредитов, что в итоге будет способствовать более активному развитию малого бизнеса и росту его доли в ВВП. «На конец 2018 года планируется апробация новых параметров программы для последующего распространения на 2019 год», — добавили в ведомстве.

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Министерство также планирует расширить число банков — участников программы, в первую очередь за счет некрупных региональных банков, которые имеют опыт кредитования субъектов МСП, рассказали РБК в МЭР. Сейчас в программе задействовано 15 банков. Среди них четыре системно значимых — Альфа-банк, Россельхозбанк, ВТБ, Сбербанк и 11 региональных — РосЕвроБанк, «Акцепт», «Интеза», банк «Левобережный», «Санкт-Петербург», Запсибкомбанк, КБ «Ассоциация», Примсоцбанк, банк РНКБ, банк ТКБ и МСП Банк. В течение 2018 года 15 уполномоченных банков заключили 1056 льготных кредитных договоров с субъектами МСП по программе на общую сумму 48,4 млрд руб., сообщили РБК в Корпорации МСП.

Пока паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» не утвержден, говорить об окончательных объемах финансирования программы рано, отметили в МЭР и Корпорации МСП.

Успешно освоить субсидии

Запланированное в проекте бюджета финансирование программы Минэкономразвития по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса действительно существенно, отмечает вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. «Это большие суммы, но, думаю, они могут быть реализованы, поскольку для многих субъектов МСП эта программа — возможность выжить и реализовать свои проекты», — говорит он.

Программа льготного кредитования МСП действительно работает. «Конечно, у компаний могут возникать определенные трудности, они сталкиваются с серьезной бюрократией, и это неудивительно: чтобы получить кредит на таких выгодных условиях, компания должна соответствовать множеству требований. При этом лично я видел довольно большой перечень предприятий, которым в рамках этой программы удалось получить кредиты», — утверждает Корочкин.

Программа Минэкономразвития предоставляет гораздо более выгодные условия малым и средним предприятиям по сравнению с одновременно действующей программой ЦБ по стимулированию кредитования МСП в приоритетных отраслях (ставка для кредитов объемом не менее 3 млн руб. — 10,6% для малого бизнеса и 9,6% — для среднего), подчеркивает вице-президент «Опоры России». И расширение этой программы, по его мнению, продиктовано потребностью увеличить помощь субъектам МСП: «Нет отраслей, которые бы были неприоритетными для малого и среднего бизнеса, весь сегмент МСП нуждается в материальной поддержке».

По мнению Михаила Доронкина, предлагаемые нововведения будут способствовать более успешному «освоению» банками лимита субсидий. Ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Михлина, в свою очередь, отметила, что оценить возможный эффект от предлагаемых изменений по льготному кредитованию МСП пока трудно. Сохранение напряженной ситуации на валютном рынке, а также ожидаемое замедление темпа роста ВВП продолжат сдерживать рост кредитования субъектов малого и среднего бизнеса до конца этого года, считает она.

В банке РНКБ соглашаются, что меры по расширению программы льготного кредитования будут иметь положительный эффект. «Очень важно, что государство закладывает дополнительные средства в бюджет на предоставление новых льготных кредитов в рамках данной программы в следующем году. Это будет способствовать дальнейшему развитию малого бизнеса, созданию новых рабочих мест, строительству новых объектов, реализации новых инфраструктурных проектов и производств и в целом улучшению качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям», — говорят в РНКБ. В Сбербанке также одобряют расширение льготного кредитования, отмечая, что поддерживают «все программы, которые помогают сохранять и приумножать средства клиентов». В других банках — участниках программы на запросы РБК не ответили.