Россия отыграла права

Три вопроса о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства

Российское антидопинговое агентство — РУСАДА — восстановлено в своих правах. Означает ли это, что закончился затянувшийся допинговый кризис и Россия возвращается в большой международный спорт, — разбирался РБК

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Что решило WADA

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановил статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). За это решение проголосовали девять членов комитета, против — двое, представитель Океании Грант Робертсон Ли и вице-президент WADA Линда Хеллеланд; представитель Европы Витольд Банька воздержался.

РУСАДА было лишено прав в ноябре 2015 года после доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В ноябре 2017 года WADA отказалось восстанавливать РУСАДА в правах, поскольку Москва не признала выводы комиссии Макларена о существовании в России во время проведения Олимпиады 2014 года в Сочи государственной системы фармакологической «поддержки» ведущих атлетов и дальнейшего их прикрытия, а это было обязательным условием возвращения РУСАДА его статуса. Российские чиновники говорили, что это требование невыполнимо. Однако после долгих переговоров с WADA российские власти написали письмо с признанием выводов ​комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида о вовлеченности Министерства спорта РФ в допинг-скандал, при этом о выводах комиссии Макларена в документе не упоминалось. Таким образом стороны избежали признания Москвой существования государственной системы поддержки допинга.

Теперь WADA признало выполнение Москвой «дорожной карты» по восстановлению в организации. Но остается последнее требование: Россия должна до конца года предоставить доступ согласованному Минспорта и WADA независимому эксперту к базе допинг-проб московской лаборатории. Перепроверка допинг-проб должна завершиться до 30 июня 2019 года. Если РУСАДА не выполнит это условия, то снова лишится аккредитации — на этот раз «с более жесткими условиями восстановления».

Договоренности о доступе WADA к московской лаборатории уже достигнуты, иначе международная организация не приняла бы это решение, уверена первый зампред комитета Думы по международной политике, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Приведет ли допуск независимого эксперта к базе московской лаборатории к новым допинговым скандалам — сказать трудно, продолжает она. «Мы не можем знать, что там. Больше всех этим возмущается почему-то [Григорий] Родченков, может быть, ему есть что скрывать?» — подчеркнула олимпийская чемпионка, напомнив, что именно в связи с его уголовным делом были опечатаны пробы.

Помещение Московской антидопинговой лаборатории было опечатано Следственным комитетом в связи с расследованием случаев употребления допинга. СК возбудил очередное уголовное дело против экс-главы лаборатории Григория Родченкова в ноябре 2017 года. Его и бывшего начальника отдела допинг-контроля Тимофея Соболевского подозревают в воспрепятствовании предварительному расследованию. До этого российское следствие уже обвинило Родченкова в злоупотреблении полномочиями и уничтожении проб российских спортсменов.