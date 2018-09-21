Верховный суд лайкнул несознательный экстремизм

За интернет-активность рекомендуют наказывать только в исключительных случаях

Критика уголовных дел за «лайки и репосты» побудила Верховный суд изменить постановление о судебной практике по таким делам. Судьям рекомендовали оценивать контекст публикаций и наказывать за них лишь при явном преступном умысле

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Пленум Верховного суда принял решение уточнить судебную практику по делам, связанным с преступлениями экстремистской направленности. Высший судебный орган рекомендовал при вынесении вердиктов учитывать контекст публикаций и напомнил о конституционном праве граждан делиться информацией, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда.

Какие изменения внесут

Изменения должны быть внесены в постановление пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». В первый пункт этого постановления будет добавлен абзац, который обращает внимание судов на то, что «гарантированные Конституцией Российской Федерации и международно-правовыми актами свобода мысли и слова, а также право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом могут быть ограничены только в исключительных случаях». Исключениями могут быть лишь защита конституционного строя, нравственности, обеспечение обороны и безопасности государства, а также прав человека.

Особо Верховный суд обратил внимание на то, что суд должен проверять наличие «не только повода, но и основания для возбуждения уголовного дела». Обвинение, таким образом, должно в суде доказать не только сам факт публикации какого-либо файла, содержащего признаки возбуждения вражды и ненависти, но и оценить контекст публикации. Квалифицировать публикацию каких-либо материалов как преступление по ст. 282 УК РФ рекомендовано лишь в том случае, если она была сознательной.

Судья ВС РФ Олег Зателепин на заседании отметил, что «90% от всех осужденных по преступлениям экстремистской направленности совершили их в интернете». По подсчетам РБК, основанным на статистических данных Генпрокуратуры, в первом полугодии 2018 года в 40 из 85 российских регионов число зарегистрированных дел за экстремизм выросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Максимальный рост зарегистрирован в Амурской и Астраханской областях и Карачаево-Черкесии: с одного-двух преступлений за шесть месяцев до 6–13.

Как выявить преступление

В формулировке пленума ВС указывается, что для признания факта уголовно наказуемого деяния обвинение должно доказать, что «лицо, разместившее такой материал, осознавало направленность деяния на нарушение основ конституционного строя, а также имело цель возбудить ненависть или вражду либо унизить достоинство человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе».

Пленум ВС обратил внимание нижестоящих судебных органов и на тот факт, что правовая оценка вероятному преступлению должна даваться исходя из «характера и степени общественной опасности». «Судам необходимо учитывать, в частности, размер и состав аудитории, которой соответствующая информация была доступна, количество просмотров информации, влияние размещенной информации на поведение лиц, составляющих данную аудиторию», — указывается в постановлении.

Роль заключений экспертов

Также в Верховном суде было рекомендовано изменить и подход к экспертным заключениям, которые ранее становились основным доказательством совершения преступления при публикации материалов в соцсетях. Согласно новому постановлению решение экспертов, оценивающих то, насколько публикация соответствует критериям экстремизма, не должно обладать преимуществом перед остальными доказательствами. Изучать его суду следует в совокупности с другими доказательствами. Окончательное решение должно принадлежать именно судьям, а не экспертам, подчеркнули в Верховном суде.

Как предлагали поменять закон

О планах Верховного суда уточнить подходы к судебной практике в начале сентября писали «Ведомости». В то же время не все эксперты, опрошенные изданием, высказали одобрение озвученным новым подходам. Так, глава правозащитного центра «Агора» Павел Чиков счел готовящиеся изменения в судебной практике «очень слабыми». «Правки 2016 года не привнесли ровно никаких изменений. Эти же выглядят еще менее серьезными. Очевидно, Верховный суд пытается сработать спойлером общественного запроса на либерализацию, предлагая не менять законодательство и оставить все как есть», — заявлял он.

Необходимость либерализации преследования за преступления экстремистской направленности в Сети обсуждается представителями общественности и отдельных ведомств не первый год. Еще в 2015 году замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявлял, что министерство выступает против наказания за лайки и репосты гиперссылок, ведущих на запрещенные материалы. Общественное внимание к этому вопросу оказалось приковано из-за роста числа дел, возбуждаемых в связи с размещением в соцсетях материалов, которые силовики сочли экстремистскими. Отмена наказания «за лайки и репосты» стала одним из лозунгов протестных акций «За свободный интернет» в Москве.

Видео: Телеканал РБК

Совет по правам человека при президенте (СПЧ), в свою очередь, предлагал сохранить наказание только за насильственные экстремистские преступления, сообщал в конце августа РБК. Совет призвал отменить ч. 1 ст. 282 УК РФ. В ней говорится о возбуждении ненависти или унижении достоинства с использованием СМИ или интернета. Это деяние, считают в СПЧ, должно перейти в разряд административных правонарушений.

Как наказывали за лайки и репосты

Очередная волна критики наказания по ст. 282 УК РФ за материалы в соцсетях пришлась на весну 2018 года. Большой резонанс, в частности, вызвало дело жительницы Барнаула Марии Мотузной, на которую было заведено дело по ч. 1 ст. 148 УК (оскорбление чувств верующих) и ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды) из-за сохраненных картинок во «ВКонтакте».

В апреле из-за фотографий в закрытом альбоме во «ВКонтакте» суд приговорил к двум годам условно активистку запрещенного движения «Артподготовка» Оксану Походун, работавшую медсестрой в Красноярске. Речь шла об изображениях, касавшихся конфликта на Украине, а также снимков президента Владимира Путина и священнослужителей, которые на странице Походун появились еще в 2015 и 2016 годах.

В июне вопрос об уголовном преследовании за лайки и репосты был задан Владимиру Путину на прямой линии. Тогда президент заявил, что «судебная, правоприменительная практика» по делам об экстремизме «должна находиться в поле зрения общественности и должна корректироваться». 25 июня депутаты Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев внесли в Госдуму законопроект о частичной либерализации наказания по ст. 282 УК РФ. Преследование за публикации депутаты предложили перенести из Уголовного кодекса в Административный: максимальным наказанием за репост в соответствии с законопроектом должно стать не лишение свободы на срок до пяти лет, а административный арест на 15 суток или штраф 20 тыс. руб.

В то же время законопроект Шаргунова и Журавлева был негативно воспринят Верховным судом. В официальном отзыве Верховного суда за подписью его зампреда Владимира Давыдова отмечалось, что такие предложения «не в полной мере согласуются с подходом законодателя к вопросу об установлении уголовной ответственности за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».