Дама на зама

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Газета № 161 (2885) (2009) 19 сен, 13:37
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Анастасия Ракова стала столичным вице-мэром по социальным вопросам
Сергей Собянин произвел ряд перестановок в столичном правительстве — из него уходит Леонид Печатников. Освободившуюся позицию вице-мэра заняла Анастасия Ракова — самый влиятельный человек в команде московского мэра
Анастасия Ракова (Фото: Денис Гришкин / РИА Новости)

​Перестановки в Москве

Вступивший в должность мэра Москвы Сергей Собянин 19 сентября объявил состав нового столичного правительства. В нем не будет Леонида Печатникова, который прежде занимал должность вице-мэра по социальным вопросам. Как сообщается в блоге Сергея Собянина, Печатников переходит на другую работу.

«Человек он практический, замечательный доктор, и чиновничья работа ему была не совсем по душе, о чем он не раз мне говорил. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в правительстве Москвы», — написал Собянин. Он поблагодарил Печатникова и выразил надежду, что тот останется советником мэра.

На место Печатникова назначена бывший руководитель аппарата мэра Анастасия Ракова — самый близкий к Собянину чиновник столичного правительства, она знакома с мэром еще со времен работы в парламенте ХМАО, где Собянин был спикером в 1990-е годы. «Ведомости» связали отставку Печатникова с его конфликтом с Раковой, в мэрии эту информацию не комментировали.

Аппарат столичного правительства теперь возглавит Наталья Сергунина, которая была вице-мэром по экономической политике. Заместителем мэра по экономике стал Владимир Ефимов. «Молодой, современный, способный человек, ранее работал руководителем департамента», — охарактеризовал его Собянин.

Четыре заместителя мэра сохранили свои посты и направления деятельности — это Марат Хуснуллин (градостроительная политика), Александр Горбенко (информационная политика), Петр Бирюков (ЖКХ и благоустройство), Максим Ликсутов (транспорт).

Сергей Собянин также выдвинул своего кандидата в сенаторы — как и писал РБК, им стал бывший помощник президента по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

Министры правительства и префекты округов пока не назначены.

Второй срок Сергея Собянина

На состоявшихся 9 сентября выборах мэра Москвы Сергей Собянин победил, набрав более 70%. Его инаугурация прошла в понедельник, 17 сентября. Церемония состоялась в концертном зале «Зарядье», ее посетил президент Владимир Путин. Собянин принес присягу и официально вступил в должность мэра Москвы.

Указ об отставке столичного правительства Собянин подписал сразу же после вступления в должность. Все члены московского правительства до формирования нового состава продолжали исполнять свои полномочия. Кроме них от должностей были освобождены также префекты и руководители органов исполнительной власти, пресс-секретарь мэра.

Давно хотел уйти

По словам собеседника РБК в мэрии, Печатников последние два года просился в отставку. О готовящемся уходе главы соцблока знали ближайшие сотрудники вице-мэра, рассказывал РБК руководитель одного из подотчетных Печатникову учреждений.

Два близких к мэрии источника РБК сказали, что Сергунина в городской администрации будет курировать внутриполитический блок, за который прежде отвечала Ракова. Назначение Раковой вице-мэром по социальным вопросам собеседник в мэрии объяснили тем, что «социалку и медицину в Москве нужно выводить на новый уровень» и на это направление нужен «молодой и энергичный человек».

Положение и влияние Раковой обуславливается близостью к Сергею Собянину, его доверием и многолетним опытом совместной работы, говорит политконсультант Владислав Калашников. Новое назначение демонстрирует приоритет, который будет отдан развитию социальной сферы в течение следующего срока Собянина. «Пласт работы (как полномочия, ответственность и бюджеты) здесь огромен», — отмечает он.

Ракова и так была самым влиятельным человеком в команде Собянина, а теперь ее неформальный статус куратора выборов  институализируют, говорит политолог Константин Калачев. «Заместитель главы города по социальным вопросам — это по сути человек, который работает с лояльными властью избирателями и отвечает за рейтинг первого лица, обеспечивает результат голосования. Ракова станет драйвером всех избирательных кампаний в Москве после ухода Печатникова, который проводил не самые популярные реформы в столице», — полагает эксперт.

Из врачей в чиновники

62-летний Печатников — профессиональный врач, он окончил Первый Московский медицинский институт им. И.М.Сеченова в 1979 году и до 2010 года работал по профессии — на Военно-медицинском факультете при Центральном институте усовершенствования врачей, в Центральной республиканской клинической больнице Минздрава РСФСР, ГКБ № 67 Москвы. С 2004 по 2010 год он был главным врачом Европейского медицинского центра и, по данным Forbes, был его миноритарным акционером.

В мэрию он пришел вместе с Собяниным — сперва на должность руководителя департамента здравоохранения города. В 2012 году Печатников сменил ушедшую в федеральное правительство Ольгу Голодец на посту вице-мэра по вопросам социального развития. Печатников подвергался жесткой критике за масштабную реформу здравоохранения, которая началась в Москве в 2012 году и в ходе которой многие больницы объединили, превратив в многофункциональные центры.

Помимо здравоохранения Печатников курировал в правительстве департаменты образования, культуры, труда и соцзащиты населения, культурного наследия и т.п. Среди прочего он курировал реформу создания из детсадов и школ образовательных комплексов с подушевым финансированием, из-за чего школам пришлось бороться за количество учеников. При этом зимой 2018 года Печатников заступился за врача Елену Мисюрину, осужденную за гибель пациента. «Наиболее абсурдным мне представляется то, что она осуждена по статье, которая предусматривает умысел, а это вообще беспрецедентный случай. Благодарю вас за то, что сумели так сплотиться, и каждый из вас, думаю, должен испытывать гордость за то, что вы выступили единым фронтом», — заявлял Печатников в выступлении на конференции столичных врачей. Он пообещал «сделать все, чтобы защитить коллегу». 16 апреля Московский городской суд отменил приговор Мисюриной и вернул его в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений.

Авторы: Владислав Гордеев, Владимир Дергачев, Полина Звездина, Наталья Галимова.
Теги: Сергей Собянин , Выборы , Москва
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