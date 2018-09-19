Шесть стимулов на семь триллионов

Минэнерго предложило план поддержки нефтедобычи в Западной Сибири

Минэнерго предложило шесть мер для стимулирования добычи нефти в Западной Сибири, пообещав бюджету около 7 трлн руб. дополнительных налогов к 2035 году. Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство эти шаги одобрит

Александр Новак (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Министр энергетики Александр Новак во вторник, 18 сентября, на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева пообещал увеличение добычи нефти в Западной Сибири в период с 2019 по 2035 год при условии внедрения шести мер стимулирования добычи — на тех месторождениях региона, для которых сейчас не предусмотрено льгот. Новак ждет, что предложенные меры принесут бюджету ​свыше 6,76 трлн руб. дополнительных налогов.

В июле глава «Роснефти» Игорь Сечин написал президенту Владимиру Путину письмо с предложением предоставить налоговые стимулы для поддержания падающей добычи в Западной Сибири, пообещав более 1 трлн руб. дополнительных доходов в бюджет до 2024 года.

Шесть предложений Минэнерго «Первая мера — это механизм аплифта, то есть применение повышенного коэффициента амортизации на инвестиции для региона Западной Сибири», — сказал Новак (цитата по ТАСС). «Этот механизм позволит увеличить свободный денежный поток в расчете на баррель с $3,1 до $6,2. При этом дополнительные объемы добычи с 2019 по 2035 год составят 461 млн т. Прирост налогов составит 5,3 трлн руб., дополнительные инвестиции — 1,85 трлн», — отметил министр. «Вторая мера — это стимулирование геологоразведочных работ. Норма связана с предоставлением налогового вычета по налогу на прибыль для расходов по геологоразведочным работам, которые могут проводиться на суше», — сказал Новак. Третья мера — это расширение критериев перехода на налог на добавленный доход (НДД). По словам главы Минэнерго, в перспективе месторождениям нефти Западной Сибири надо переходить полностью на НДД (налоговая система для пилотных проектов вступает в силу с начала 2019 года. — РБК). По мнению министра, эффект от расширения НДД принесет бюджету 1,2 трлн руб. налогов, а прирост инвестиций нефтяников составит порядка 3,5 трлн руб. до 2035 года. В качестве четвертого стимула Новак предложил законодательно поменять критерии и предоставлять льготы новым месторождениям с момента достижения степени выработанности недр на участке уровня 1% вместо фиксации конкретных дат начала и окончания действия льгот по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). В действующей редакции Налогового кодекса, по его словам, льготы на такие проекты действуют до достижения накопленной добычи нефти от 10 до 35 млн т на участке недр или на срок до 2021 года. «Ожидаемый результат (от изменений. — РБК) до 2021 года — это около 25 млн т дополнительной добычи нефти и около 265 млрд руб. дополнительных поступлений в бюджет», — добавил министр энергетики. «Пятая мера — стимулирование методов увеличения нефтеотдачи, использование которых на сегодняшний день экономически невыгодно (использование полимеров, закачка углекислого газа в пласт, тепловые методы). Мы предлагаем применять понижающий коэффициент НДПИ на дополнительные объемы добычи нефти, полученные с использованием методов увеличения нефтеотдачи» — добавил он. В качестве шестой меры Новак предложил стимулировать разработку нефтяных оторочек, которые на сегодняшний день не вводятся в разработку по экономическим причинам. «Это примерно 6,9 млрд т (запасов нефти. — РБК). Наше предложение — ускорить ввод путем предоставления налоговых льгот для тонких нефтяных оторочек», — заключил он.

Представители «Роснефти» и ЛУКОЙЛа от комментариев отказались. Представитель «Газпром нефти» сообщил РБК, что компания приветствует любые меры по разумной балансировке налоговой нагрузки. Источник РБК в одной из крупных нефтяных компаний считает, что отрасль существенно выиграет от введения предложенных мер. При этом он напомнил, что по условиям соглашения ОПЕК+ даже после его смягчения продолжит действовать ограничение добычи нефти. Его придется учитывать при реализации планов Минэнерго. Представитель министерства не ответил на запрос, как ведомство будет решать две разнонаправленные задачи — стимулировать добычу нефти и соблюдать ее ограничение. Источник РБК в ведомстве объяснил, что в 2019 году кратного роста добычи даже в случае введения стимулов не ожидается: это долгосрочная мера поддержки отрасли.

Угроза для бюджета

При сохранении действующей системы налогообложения министр ждет падения добычи нефти в Западной Сибири с текущих 330 млн до 180 млн т к 2035 году, а при пессимистичном сценарии — до 146 млн т. Пик добычи нефти в России до 570 млн т в год Минэнерго прогнозирует в 2021 году и при условии сохранения высокого уровня налогообложения в Западной Сибири ждет ее падения на 44% к 2035 году, до 310 млн т.​ Без дополнительного стимулирования нефтедобычи бюджет РФ начиная с 2022 года может лишиться 3,3 трлн руб. налогов, а инвестиции сократятся на 1,3 трлн руб., считает Новак.

Фото: Wang Yunlong / Zuma / ТАСС

Вице-премьер по ТЭКу Дмитрий Козак пообещал во вторник, что все предложения Минэнерго по стимулированию добычи нефти будут одобрены правительством. «Вопрос предоставления озвученных Минэнерго льгот нефтяным компаниям прорабатывается», — сообщил РБК официальный представитель Минфина.

Однако один из участников совещания у Медведева рассказал РБК, что речь не идет о безоговорочной поддержке правительством именно предложенных Минэнерго шести видов льгот нефтяникам. «Необходимо сперва произвести инвентаризацию уже действующих на месторождениях льгот, а затем предложить меры стимулирования добычи нефти в регионе. Правительство не отвергло предложения Минэнерго, но и не поддержало в полном объеме, решения пока нет», — предупредил он. По словам собеседника, вопреки нежеланию Минфина премьер-министр распорядился ускорить введение НДД для всех месторождений в Западной Сибири, а не только для пилотных проектов, однако конкретные сроки на совещании согласованы не были.

Козак подчеркивал в беседе с журналистами, что переход всей нефтяной отрасли на НДД возможен через три-пять лет.

О том, что Минфин не видит необходимости в дополнительных налоговых стимулах для разработки нефтяных месторождений Западной Сибири, говорил 7 сентября в кулуарах Московского финансового форума глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов. По его мнению, эксперимента с НДД достаточно, а Западная Сибирь дает «приемлемую доходность».​

«Риск того, что добыча в стране может упасть до 400–420 млн т к 2035 году, значительный — с учетом того, что добыча нефти в ХМАО за последние десять лет сократилась на 41 млн т», — отмечает руководитель направления «Технологии, добыча и разведка нефти» Vygon Consulting Дарья Козлова. Однако она сомневается, что все идеи Минэнерго удастся согласовать одновременно из-за риска роста волатильности доходов бюджета.​

Ключевой приоритет сейчас — поддержка Западной Сибири, а стимулы для бурения в виде аплифта могут привести к росту добычи нефти в регионе на 80–90 млн т к 2025 году. Поступления от НДПИ покроют выпадающие доходы бюджета, принеся при условии сохранения текущих цен на нефть более 800 млрд руб. налогов в 2019–2024 годы.

Что касается расширения НДД на Западную Сибирь, то для начала нужно оценить его эффективность для экономики проектов, дополнительной добычи и инвестиций. «Учитывая, сколько времени ушло на согласование пилотов, этот процесс также может растянуться», — считает она.​

По оценке Козловой, стимулирование геологоразведки с использованием механизма вычета затрат на нее из налога на прибыль с коэффициентом 1,5 важно для долгосрочного развития отрасли, но может в начале привести к потере бюджетом более 450 млрд руб. (при инвестициях нефтяников более 300 млрд руб. в год), поскольку промышленная разработка месторождений наступает через три года — десять лет после начала геологоразведки. Поэтому вводить его надо только после аплифта.