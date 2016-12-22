«Роснефть» попросила у Путина льготы для сохранения доли России на рынке

Такие стимулы необходимы при разработке месторождений в Сибири, говорят в «Роснефти». Только так после налоговых маневров, из-за которых из отрасли изъяли 800 млрд руб., можно сохранить долю России на международном рынке

Владимир Путин и Игорь Сечин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

«Роснефть» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить налоговые льготы при разработке месторождений в Западной и Восточной Сибири. С соответствующим письмом главного исполнительного директора компании Игоря Сечина главе государства ознакомился «Интерфакс». О том, что такие предложения были направлены Путину, РБК также рассказал источник, близкий к «Роснефти». Позже эти данные подтвердили в пресс-службе нефтяной компании.

В послании президенту, как указывает агентство, Сечин обратил внимание на то, что «за счет налоговых маневров из отрасли было изъято около 800 млрд руб. инвестиционных ресурсов». В связи с этим, как подчеркивал глава «Роснефти», «сохранение доли России на международном рынке может быть обеспечено только путем эффективного использования ресурсного потенциала страны, 59% которого сосредоточено в Западной и Восточной Сибири».

К покрытию дефицита, который ждет мировой рынок нефти, уже готовятся другие страны-производители, заметил в письме Сечин, подчеркнув также, что некоторые из них уже приняли в связи с этим «беспрецедентные меры».

России же в сложившихся условиях, как уверен глава «Роснефти», необходимо масштабно нарастить объемы бурения в Западной Сибири. Это, как отметил Сечин, может быть обеспечено за счет изменения фискальных подходов — например, путем введения повышающего коэффициента к расходам в виде амортизации в размере не менее 2,5 в отношении вновь вводимых средств. Процесс, как указал исполнительный директор компании, должен осуществляться по аналогии с действующим механизмом стимулирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Реализация подобной меры в период с 2019 по 2024 год, по мнению Сечина, может позволить увеличить бурение новых скважин в регионе на 5 тыс. относительно текущих планов «Роснефти». Это, как подчеркнул в послании Путину глава компании, приведет к росту добычи нефти в России на 2–7%.

Письмо Сечина главе государства, как пояснил РБК первый вице-президент компании Павел Федоров, касается корневой проблемы российской нефтяной отрасли: падающей добычи нефти в Западной Сибири. «Сегодня добыча нефти в этом регионе обременена самым высоким процентом налоговых изъятий в стране — на уровне 75–85%», — напомнил он, добавив, что предоставление инвестиционных стимулов для месторождений Западной Сибири может материально изменить динамику ВВП, увеличить совокупные инвестиции в экономику страны и доходы государственного бюджета». ​​По оценкам экспертов, стимулирование инвестиций в добычу в Западной Сибири может дать дополнительно более 1 трлн руб. доходов бюджету до 2024 года», — заметил Федоров. В «Роснефти» пояснили, что речь идет о доходах от роста добычи в регионе по всей отрасли.

Как сообщил РБК источник, близкий к российскому Минэнерго, в отрасли инициатива Сечина уже обсуждается. В Минэнерго, по его данным, уже видели расчеты «Роснефти» и в целом согласны с выводами, обосновывающие необходимость поддержки добывающей отрасли. В ответ на меры по государственному стимулированию нефтегазовые компании увеличат инвестиции в разработку Западной Сибири, которые позволят также увеличить добычу, говорит он.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэкономразвития. «Служебную переписку не комментируем», — сказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Последние десять лет идет падение добычи нефти в Западной Сибири на 1,5% в год при росте добычи у конкурентов: в США, Бразилии и других странах, заявил РБК топ-менеджер крупной нефтяной компании. «Качество запасов нефти в Западной Сибири лучше, чем в Америке, но фискальные изъятия не дают нам инвестировать в их разработку, чтобы не только прекратить это падение, но и обеспечить рост добычи. Если не предоставить такую возможность, мы уступим конкурентам свою долю на мировом рынке. Проблема очевидна», — заявил он.

Глава консалтинговой компании Vygon Consulting Григорий Выгон, в свою очередь, считает, что ресурсы у Западной Сибири только в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) превышают 12 млрд т нефти. «Из них порядка 5 млрд т не вовлечены в разработку по экономическим причинам», — говорит он, подчеркивая, что при этом более 80% новых крупных проектов в регионе уже введены в разработку. Запуск новых проектов, по словам собеседника РБК, не может скрывать фундаментальную проблему падения добычи Западной Сибири: за последние десять лет, как указал Выгон, она сократилась в ХМАО на 41 млн т.

Наряду с этим уровень льгот по НДПИ в Ханты-Мансийском автономном округе самый низкий среди добывающих регионов, пояснил Выгон. «Эффективная ставка составляет около 92%, доходность значительной части возможного нового бурения оказывается ниже приемлемого уровня. Ухудшение качества запасов приводит к необходимости бурения горизонтальных скважин, стоимость каждой из которых может превышать 200 млн руб.», — отмечает эксперт.

Повысить инвестиционную привлекательность бурения, по его мнению, можно, например, увеличив выплаты по амортизации (аплифты), как в Норвегии. Это, как считает глава Vygon Consulting, повысит экономическую эффективность скважин и даст компаниям средства на новое бурение. Бюджет в свою очередь при росте добычи нефти получит от этого дополнительные поступления от НДПИ. «Например, при введении коэффициента аплифта 2,5 уже с 2019 года за шесть лет суммарные доходы бюджетов всех уровней, по предварительным оценкам, составят более 800 млрд руб.», — уточняет Выгон.

О том, что нужно стимулировать геологоразведку, эксперты говорят давно, но решений на этот счет до сих пор не принято, сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. По его оценкам, расходы на геологоразведочные работы не слишком высоки в масштабах затрат компаний — например, у «Роснефти» около 1% от операционных расходов. По данным Минприроды, в 2017 году российские нефтегазовые компании потратили на геологоразведку 314 млрд руб.

«Во многом благодаря фискальным стимулам в последние десять лет Россия смогла нарастить нефтедобычу в новых провинциях, например в Восточной Сибири, и на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами», — уверен тем временем партнер международной консалтинговой компании McKinsey & Company Вадим Дружина. Однако в Западной Сибири, на которую приходится около половины добычи и почти 60% доказанных запасов страны, добыча продолжает падать, замечает он. Основное падение добычи в этом регионе, по информации эксперта, приходится на традиционные месторождения, которые на сегодняшний день несут полную фискальную нагрузку, но при этом имеют значительный потенциал дополнительной добычи с учетом уровня извлечения запасов.

«В точности просчитать влияние налогового маневра на отрасль сложно, особенно с учетом того, что отдельные параметры могут меняться с тем, чтобы государство изымало из отрасли столько, сколько нужно», — считает директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. В качестве примера он привел постоянно меняющуюся ставку НДПИ для «Газпрома». «В этих условиях «Роснефть» пытается себя обезопасить и получить максимальное количество возможных налоговых льгот — абсолютно здоровый оппортунизм для компании, которая видит максимизацию капитализации и рост доли рынка в качестве своих основных приоритетов», — отмечает собеседник РБК. «Другой вопрос, — продолжает Маринченко, — что остальные российские компании не обладают таким лоббистским ресурсом и, возможно, останутся в менее выигрышном положении». Это, по мнению эксперта, является «издержками структуры отрасли в том виде, в котором она сегодня существует».