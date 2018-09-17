Вадим Гинер вышел из «сухого порта»

Оператор транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» перешел в госсобственность

Оператор ТЛК «Южноуральский» — крупного «сухого порта» по обработке контейнеров, принадлежавшего сыну Евгения Гинера, Вадиму, — перешел к Государственной транспортной лизинговой компании, финансировавшей проект

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Оператор транспортно-логистического комплекса (ТЛК) «Южноуральский» — компания «Лоджик Лэнд», принадлежавшая сыну бизнесмена и президента ФК ЦСКА Евгения Гинера, Вадиму, — перешел к структурам Государственной транспортной лизинговой компании (ПАО «ГТЛК», единственный акционер — Минтранс). Согласно данным СПАРК «Интерфакса», структуры ГТЛК консолидировали 100% акций оператора в марте этого года. В компании отказались комментировать сделку.

ГТЛК являлась основным инвестором проекта стоимостью 6,8 млрд руб. В 2014 году она заключила договор о лизинговом финансировании строительства комплекса «Южноуральский» с компанией «Ресурс», которая также ранее принадлежала Вадиму Гинеру. В 2016 году «Ресурс» вступил в процедуру банкротства. Тогда же ФАС удовлетворила ходатайство ГТЛК о получении в собственность основных производственных средств «Ресурса» на сумму 4,6 млрд руб.

ТЛК «Южноуральский», крупный «сухой порт» по обработке контейнерных грузов, начал свою работу в мае 2015 года, когда принял первый грузовой состав с товарами из Китая, сообщал ТАСС. Комплекс с шестью железнодорожными путями, контейнерной площадкой для обработки и хранения грузов площадью 14 га, а также складом класса А площадью 82 тыс. кв. м рассчитан на максимальный грузопоток на уровне 2,5 млн т в год. На сайте ГТЛК о проекте говорится как о стратегическом объекте развития Нового Шелкового пути: «Эксплуатация комплекса позволит сократить более чем в два раза железнодорожные пути из западной части Китая транзитом через Казахстан в Россию и Западную Европу». По расчетам компании, среднее время перевозки грузов от китайского Урумчи до ТЛК «Южноуральский» должно сократиться до десяти дней, а раньше этот путь занимал около месяца. Проект презентовали на Деловом совете ШОС в июне 2012 года, а его строительство началось в сентябре 2013 года.

Но комплекс остается незагруженным, а участники его строительства требуют возмещения убытков в судах. Генеральный подрядчик, компания «Энекс», был признан банкротом в августе 2017 года.

«Собственник ТЛК находится в состоянии банкротства, а его оператор перешел в ГТЛК, то есть у проекта по-прежнему нет толкового менеджмента, а без него и четкой концепции развития этот комплекс обречен на провал», — говорит генеральный директор отраслевого агентства Infranews Алексей Безбородов. По его словам, у ТЛК «по контейнерному​ фронту загрузка нулевая, по складам — процентов 10–15».

Год назад губернатор Челябинской области Борис Дубровский на Российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса сообщил ТАСС, что все еще очень сильно надеется, «что начнет работать наш транспортно-логистический комплекс «Южноуральский», который запускался в 2015 году». «Не могу сказать, что мы удовлетворены нашими успехами в продвижении этого проекта, но шаг за шагом мы этот потенциал развиваем», — сказал Дубровский. Он уточнил, что «Южноуральский» пока будет работать в качестве основного логистического комплекса для компании «Детский мир».

А тогдашний полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских в разговоре с ТАСС летом прошлого года причинами недозагрузки ТЛК назвал сложности с формированием единых контейнерных поездов с грузами некрупных экспортеров, а также проблемы с субсидированием перевозок партнерами из КНР. «Именно льготы делают стоимость перевозок до Челябинской области по железной дороге конкурентоспособной», — пояснил Холманских.