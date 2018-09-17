Счета слабой заморозки

Банки Кипра позволили вывести средства россиянам, попавшим под американские санкции

Банки Кипра разрешили попавшим в американский санкционный список россиянам вывести деньги с замороженных счетов. На фоне ужесточения санкций кипрские финансисты рекомендуют клиентам из России отказаться от долларовых расчетов

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Кипрские банки заморозили счета россиян из американского санкционного списка SDN, но владельцам таких счетов было разрешено перевести деньги на их же счета в России, рассказал РБК управляющий директор кипрской консалтинговой фирмы B2B Lateral Thinking Solutions Костас Деметриадес. Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров это подтверждает. «Насколько я знаю, в отличие от Швейцарии, кипрские банки деньги [фигурантов SDN в Россию] выпускали», — сказал РБК юрист.

Деметриадес отметил, что у него нет конкретной информации о замороженных счетах каких-либо фигурантов списка SDN. Но источник РБК, близкий к одному из крупнейших кипрских банков, подтвердил, что структурам, связанным с одним из российских фигурантов списка, разрешили закрыть счета и забрать деньги.

На фоне американских санкций кипрские банки рекомендуют российским клиентам выполнять транзакции в валютах, отличных от доллара США, потому что может возникнуть проблема на стороне американского банка-корреспондента, говорит Деметриадес.

Минфин Кипра не смог подтвердить информацию о заморозках счетов конкретных россиян, сославшись на конфиденциальность отношений банков с клиентами, но подчеркнул, что банки вынуждены считаться с новым санкционным ландшафтом после принятия в США закона CAATSA. «Насколько мы понимаем, кипрские банки действительно принимают во внимание тот факт, что, имея отношения с лицами из американского списка Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN), они неизбежно подвергают себя риску вторичных санкций по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA)», — ответил РБК представитель управления финансовой стабильности Минфина Кипра.​​

Дерипаска и Вексельберг

В прошлом месяце Минфин США в докладе о противодействии «незаконным финансовым потокам, связанным с Россией», сообщал, что на Кипре были заморожены банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга — это произошло после 6 апреля 2018 года, когда ведомство внесло их и их компании в санкционный список SDN. Представитель подконтрольной Вексельбергу группы «Ренова» тогда отвечал на это, что личных счетов у бизнесмена на Кипре не было, а у аффилированных структур «значительных средств на счетах в кипрских банках не хранилось». Комментарий представителя Дерипаски получить не удалось.

Если кто-то из россиян, например, тот же Вексельберг, держал деньги на Кипре через аффилированные компании, то в них не скапливаются большие суммы, и счетом управляют доверенные лица, которые часто являются бенефициарами этих компаний, поэтому формально ничто не мешает кипрскому банку, несмотря на санкции, разрешать выводить деньги, рассуждает старший советник Hill Consulting Сергей Нестеренко.

Под давлением США

Закон CAATSA, подписанный Дональдом Трампом в августе 2017 года, изменил картину санкционных рисков для российского бизнеса и его контрагентов — теперь банки из любой страны, даже не подпадая под прямую юрисдикцию США, вынуждены избегать российских субъектов SDN, иначе могут сами попасть под так называемые вторичные санкции. Российские «олигархи» из списка SDN стали «радиоактивными» в том смысле, что все, к чему они прикасаются, несет риск вторичных санкций США, говорила на слушании в сенате 21 августа заместитель министра финансов США Сигал Манделкер. Из-за CAATSA активы Вексельберга «были заморожены в нескольких юрисдикциях», заявил 13 сентября на слушаниях в палате представителей США (.pdf) помощник министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли. В частности, в Швейцарии банки заблокировали средства Вексельберга на сумму около 2 млрд франков ($2,07 млрд), и он собирается подавать в суд, сообщали в мае швейцарские СМИ.

Американские власти проводили специальную работу с Кипром: в мае 2018 года представители Минфина США приезжали на остров, Биллингсли встречался с руководством кипрского ЦБ. После этого ЦБ Кипра собрал руководство банков и рекомендовал обратить пристальное внимание на счета российских лиц и компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС, и принять меры в их отношении. После визита американских чиновников Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC, регулирует инвестиционные фирмы и управляющие компании) рекомендовала не начинать никаких деловых отношений с лицами SDN и рассмотреть целесообразность заморозки счетов действующих клиентов из списка SDN (.pdf). Аналогичные рекомендации выпустила Кипрская ассоциация адвокатов (.pdf).

По данным ЦБ Кипра, сейчас на острове зарегистрированы 33 банка, крупнейшими являются Bank of Cyprus, Cooperative Central Bank, Hellenic Bank, Alpha Bank Cyprus, Eurobank Cyprus, Astrobank. Крупнейший банк острова Bank of Cyprus указал, что (.pdf) не принимает лиц из американского списка SDN в качестве новых клиентов и, как правило, замораживает активы таких лиц, если они являются действующими клиентами.

В отношении американских санкций «каждый банк может принимать любые меры, которые он считает подходящими», утверждает представитель кипрского Минфина. «Банк ничего не нарушает, добровольно соглашаясь следовать американским санкциям, если это выгодно ему с репутационной, операционной точки зрения или с точки зрения риск-менеджмента», — говорит партнер юридической фирмы Harneys (специализируется на офшорах) Аки Корсони-Хусейн.