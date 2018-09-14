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Кремлевские туроператоры
Газета № 157 (2881) (1409) Политика, 13 сен, 09:00
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Кремлевские туроператоры
Администрация президента направит представителей в регионы, где пройдут повторные выборы
Начальники двух кремлевских управлений направятся в три из четырех регионов, где пройдут вторые туры выборов, чтобы проконтролировать их подготовку. Туда же поедут единороссы из Москвы
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Кремлевский визит

​​Начальники двух кремлевских подразделений — управления внутренней политики (УВП) и управления по обеспечению деятельности Госсовета — Андрей Ярин и Александр Харичев начинают поездки в регионы, где предстоят вторые туры губернаторских выборов, рассказали РБК четыре собеседника, близких к администрации президента. Чиновники будут контролировать подготовку ко второму туру и ход кампаний, говорят источники.

Оба управления курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, отвечающий в Кремле за внутриполитический блок.

В среду, 12 сентября, Ярин уже посетил Владимирскую область, где губернатор Светлана Орлова вышла во второй тур с депутатом заксобрания от ЛДПР Владимиром Сипягиным, сообщили два собеседника РБК.

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Харичев поедет в Приморье и Хабаровский край, сказали источники. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко поборется во втором туре с коммунистом Андреем Ищенко, глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт — с депутатом Госдумы от ЛДПР Сергеем Фургалом.

В Хакасию, где предстоит второй тур для главы республики Виктора Зимина с коммунистом Валентином Коноваловым, ни один из начальников управлений не поедет, таких планов на данный момент нет, сказали два близких к Кремлю источника РБК.

Контролем за кампанией в республике изначально занимается референт управления по обеспечению деятельности Госсовета Алексей Семенов, уточнил еще один близкий к администрации президента собеседник.

Помощь из исполкома

Помимо кремлевских чиновников в регионы, где пройдет второй тур выборов, направится группа единороссов — представители центрального исполкома партии и депутаты Госдумы, рассказали РБК два собеседника в «Единой России». Единороссы тоже поедут только в три региона — Владимирскую область, Приморье и Хабаровский край. В Хакасию пока никого отправлять не планируется, говорят два партийных собеседника РБК.

Источник, близкий к администрации президента, рассказывает, что по итогам второго тура в республике «чуда никто не ждет»: шансы Зимина на победу минимальны. Регион находится под внешним финансовым управлением, губернатор не всегда влияет на принятие решений по ключевым финансовым и экономическим вопросам, говорит еще один источник, близкий к Кремлю.

Во Владимирской области заниматься кампанией от единороссов будут замсекретаря генсовета «Единой России» Виктор Селиверстов и первый замглавы ЦИКа партии Максим Жаворонков, уточнил один из партийных источников РБК. В среду, 12 сентября, они уже побывали во Владимире и будут там практически постоянно вплоть до дня голосования.​

Селиверстов сказал РБК, что «мы здесь как партия, выдвинувшая Светлану Орлову». «Наша задача — активизировать партийную составляющую», — заявил он. Жаворонков был недоступен для комментариев, в его приемной РБК сообщили, что он в настоящее время «работает в Центральном федеральном округе».

Агитация и встречи

Задачи единороссов в оставшееся до голосования во втором туре время — более активно агитировать за кандидата, проводить встречи с избирателями, говорит собеседник в партии. Все это будет координироваться с федеральным центром и местными администрациями, добавляет собеседник, близкий к Кремлю. По словам источника в «Единой России», в регионы планируется направить тех депутатов и лидеров общественного мнения, чья поддержка губернатора может повлиять на позицию избирателей.

Врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко главная поддержка уже была оказана. С ним в рамках своей поездки на Восточный экономический форум встретился президент, говорит политолог Александр Пожалов. В Приморье наименьшие проблемы перед вторым туром, добавляет он.

В целом поездка в регионы высокопоставленных кремлевских чиновников, равно как и статусных единороссов, — «это сигнал прежде всего не избирателям, а элитам региона, с тем чтобы они мобилизовались и работали на победу кандидата от власти», уверен эксперт. Но само по себе участие единороссов в кампании губернаторов, по его мнению, «сильного влияния не окажет», поскольку, например, в той же Владимирской области партия «выступила слабо».

Глава области Светлана Орлова, которую поддерживает партия, получила 36,42%, выйдя во второй тур с представителем ЛДПР Владимиром Сипягиным (31,36%).

Сигнал, который дают поездки прежде всего кремлевских чиновников, «важен для Орловой, у которой проблемы с элитами», и для Шпорта, «у которого наиболее статусный оппонент». Фургал — депутат Госдумы, в 2016 году «Единая Россия» освобождала для него одномандатный округ, не выставляя своего кандидата, напоминает Пожалов.

«Был вопрос, готов ли федеральный центр смириться с победой Фургала», — продолжает эксперт. Тот факт, что в регион отправляется представительная делегация, свидетельствует о ставке на Шпорта, комментирует он.

В Хакасии, с одной стороны, сложилась наиболее сложная ситуация, с другой — оппонент Зимина является наиболее неподготовленным с управленческой точки зрения соперником, говорит Пожалов. Но в ситуации, когда регион находится под внешним финансовым управлением, кандидатура победителя, возможно, для федерального центра не так уж и важна, заметил он.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Кремль , Выборы , регионы , второй тур
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