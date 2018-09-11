Назад в нулевые

Почему «Единая Россия» теряет позиции в регионах

Впервые более чем за десять лет в России пройдет несколько вторых туров губернаторских выборов. В четырех регионах главы не смогли победить в первом туре, а единороссы на выборах в заксобрания почти везде ухудшили результат

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вторые туры

По итогам единого дня голосования, который прошел в воскресенье, 9 сентября, в первом туре не сумели победить губернаторы четырех регионов. Глава Хакасии Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, выйдя во второй тур с коммунистом Валентином Коноваловым (44,81%). Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко получил 46,56%, во втором туре с ним оказался коммунист Андрей Ищенко (24,63%). В Хабаровском крае губернатор Вячеслав Шпорт набрал 35,62%, а его ближайший соперник, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, — 35,81%. Глава Владимирской области Светлана Орлова получила 36,42%, выйдя во второй тур с представителем ЛДПР Владимиром Сипягиным (31,36%).

В последний раз выборы в два тура проходили в России в 2015 году. Тогда кандидат от КПРФ Сергей Левченко победил действующего главу Иркутской области Сергея Ерощенко. Но сразу несколько вторых туров на губернаторских кампаниях — явление для современной России практически уникальное. Такого не было с 2004 года, когда власти приняли закон об отмене прямых выборов губернаторов.

В администрации президента были готовы ко вторым турам в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области, рассказали РБК два собеседника, близких к Кремлю. Хабаровский губернатор Вячеслав Шпорт практически не вел избирательную кампанию, говорит один из источников РБК.

Во Владимирской области существует конфликт элит, это сказалось на результатах Орловой, добавляет собеседник РБК. Рейтинг губернатора, по его словам, за последнее время вырос, но до последнего момента ни у кого не было абсолютной уверенности, что она выиграет в первом туре, уточняет он.

У главы Хакасии Виктора Зимина изначально был очень низкий рейтинг, говорит один из близких к Кремлю собеседников РБК.

Неожиданным для Кремля стал выход во второй тур врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, рассказывает один из близких к Кремлю источников РБК. Тарасенко был назначен врио главы региона 4 октября 2017 года и шел на первый срок. В Кремле считают, что победить в первом туре Тарасенко помешали последствия тайфуна «Джеби», который обрушился на регион в начале сентября, утверждает собеседник РБК. Из-за подтоплений и перекрытий дорог, вызванных сильными дождями, в целом ряде населенных пунктов люди просто не пришли на участки, что сказалось на явке (30,2%) и результатах Тарасенко, поясняет близкий к Кремлю источник РБК.

Прогнозы на второй тур

У Тарасенко высокие шансы выиграть во втором туре, продолжает собеседник, поскольку он новый для региона человек и в отношении него еще не накопилась усталость. Что касается Зимина, Шпорта и Орловой, то здесь ситуация сложнее: практика показывает, что действующие главы регионов зачастую проигрывают во вторых турах, напоминает он.

Среди действующих губернаторов больше всего шансов на победу во втором туре — у Тарасенко в Приморье, уверены политологи. «А вот Шпорту, Зимину и Орловой придется сильно потрудиться, чтобы победить», — сказал РБК политолог и бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин. С ним согласен политолог Григорий Казанков: он напомнил, что Тарасенко в Приморье набрал почти вдвое больше голосов, чем его главный конкурент.

Андрей Тарасенко (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Политконсультант Дмитрий Фетисов убежден, что шансы на победу у действующих глав во втором туре велики. «Оппоненты в своей массе несерьезные, и второй тур — результат протестного голосования, а не их заслуга», — говорит он.

Директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов​ предполагает, что в Хабаровском крае больше шансов на победу у выдвиженца ЛДПР Сергея Фургала — «опытного политика и, что важно, местного депутата, под которого «Единая Россия» уже в 2016 году освобождала одномандатный округ на выборах в Госдуму».

В Хакасии и Владимирской области сложилась парадоксальная ситуация, уверен эксперт. Там во второй тур с губернаторами вышли кандидаты-«ноунеймы», без управленческого опыта, чья роль до выборов казалась технической. «У штабов губернаторов есть возможность сыграть на этом противопоставлении, но в Хакасии вряд ли это поможет Зимину», — заключил Пожалов.

Ухудшение результатов «Единой России»

На фоне пенсионной реформы «Единая Россия» ухудшила свои результаты практически во всех заксобраниях регионов. Кампании в региональные парламенты проходили в 16 субъектах.

Самое сильное падение — на 24,64% — зафиксировано по итогам кампании в Законодательное собрание Ульяновской области. Если на прошлых выборах в 2013 году партия власти получила здесь 57,62% голосов, то сейчас, по предварительным данным, — 32,98%.

Более чем на 20% упали результаты единороссов в Хакасии, где список партии власти возглавлял Виктор Зимин, в Ивановской и Кемеровской областях.

Более 15% по сравнению с прошлыми выборами в заксобрание «Единая Россия» потеряла в Башкирии, более 10% — в Забайкальском крае, Владимирской и Иркутской областях.

Еще в шести регионах — Бурятии, Архангельской, Ростовской, Смоленской, Ярославской областях и Ненецком автономном округе — падение составило от 2 до 8%.

Источник, близкий к руководству «Единой России», ранее говорил РБК, что по рейтингу партии ударила пенсионная реформа, которую поддержали единороссы, — в итоге уровень их поддержки просел во всех регионах, и по итогам выборов в заксобрания можно ожидать падения результатов в среднем на 10–15% по сравнению с теми ожиданиями, которые были в партии весной.

Но в двух регионах единороссы выступили вопреки общему тренду и увеличили результат. На выборах в Законодательное собрание Якутии партия, по предварительным данным, получила 50,04 против 47,41% на прошлых выборах. В Калмыкии прирост еще более впечатляющий — 68,58 против 51,34% по итогам предыдущей кампании.

При этом в трех регионах на выборах в заксобрания единороссы проиграли кампанию коммунистам: в Иркутской, Ульяновской областях и Хакасии.

Иркутская область изначально считалась одним из наиболее проблемных для партии регионов, ранее рассказывали источники РБК в «Единой России». Там традиционно сильны позиции коммунистов, а во главе региона — губернатор от КПРФ.

Единороссы получили по спискам 27,83%, в то время как коммунисты — 33,94%. Партия рассчитывала, что сформирует большинство в заксобрании за счет одномандатников, но эти ожидания не оправдались, сказал РБК источник в руководстве «Единой России». По итогам кампании может быть сменен глава регионального отделения партии власти, уточнил собеседник РБК.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Хакасии «Единая Россия» получила 25,26%, а коммунисты — 31,01%, в Ульяновской области у единороссов 32,98%, у КПРФ — 36,25%. В Хакасии и Ульяновской области единороссам также не удалось сформировать большинство в заксобраниях с учетом итогов выборов в одномандатных округах. Не сложилось большинство и в Забайкальском крае, рассказал РБК источник, близкий к руководству «Единой России».

Также партия власти проиграла выборы в горсовет Красноярска (25,71%), где на первом месте оказалась ЛДПР (28,12%). Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в беседе с журналистами заявил, что, несмотря на проигрыш, единороссы в целом улучшили результат в Красноярске: если в гордуме прошлого созыва у партии было 12 мандатов, то сейчас их стало 17.

Еще один проигрыш на уровне городов — дума Новгорода: партия власти заняла второе место (24,39%), уступив коммунистам (30,57%).

Единственная столица, где на мэрских выборах победил оппозиционный кандидат, — это Якутск. Там мэром избрали представителя Партии возрождения России Сардану Авксентьеву, сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова вечером 9 сентября. По мнению политолога Пожалова, единственная причина ее победы на выборах — это реакция на недопуск на выборы популярного оппозиционного городского политика, депутата якутского заксобрания и крупного бизнесмена Владимира Федорова. После снятия с выборов Федоров переключился на прямую поддержку Авксентьевой, даже ходил вместе с ней на встречи с избирателями, напомнил политолог. Ее конкурентом был председатель гордумы единоросс Александр Саввинов, который был не очень известен избирателям, заметил Пожалов.

В Хакасии и Ульяновской области поражение «Единой России» на выборах в заксобрания в первую очередь было предопределено усталостью населения от действующих губернаторов, считает Пожалов. По этой же причине ЕР получила менее 30% во Владимирской области.

В Иркутской области в пользу КПРФ мог сыграть фактор «регионального патриотизма» среди элит и активной части населения, считает Пожалов. С одной стороны, в список «Единой России» вписали «варяга» Сергея Сокола, который сразу стал восприниматься элитами как вероятный будущий губернатор вместо коммуниста Сергея Левченко. С другой стороны, на руку КПРФ оказалась тема силового давления на команду Левченко, видимо, воспринятая избирателем как подтверждение силы коммунистов и слабости «Единой России», говорит политолог.

Опрошенные РБК эксперты сошлись в том, что еще одной причиной проигрыша партии власти в заксобраниях стала общественная реакция на федеральные реформы. Главным образом речь идет о пенсионной реформе, поддержка которой негативно сказалась на партии и усилила влияние оппонирующих реформе партий, уточнил Колядин. Политолог Казанков также упомянул о повышении НДС и общем ухудшении качества жизни в регионах. «Посмотрите хотя бы на растущие цены на бензин, — заявил он РБК. — Выборы в заксобрания были обусловлены протестным голосованием недовольных людей».

Оценка итогов

Результаты выборов оказались лучше, чем ожидалось, заявил РБК источник в руководстве «Единой России»: «Мы думали, что везде будем идти с коммунистами ноздря в ноздрю».

Турчак назвал итоги кампании «реалистичными». «Ни одна партия власти не побеждала после повышения пенсионного возраста, поэтому результаты признали успешными», — подчеркнул он.

В Кремле также считают, что в контексте пенсионной реформы, удар от которой приняла на себя партия, ее результаты можно считать достойными, заявил РБК источник, близкий к администрации президента. Главным результатом этих выборов в Кремле видят то, что ни одна оппозиционная сила не смогла возглавить протест против повышения пенсионного возраста — митинги КПРФ не собрали много участников, еще менее многочисленными стали митинги сторонников Навального, добавил он.