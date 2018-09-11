Ребятам и зверятам

«Детский мир» планирует запустить сеть зоомагазинов

«Детский мир», крупнейший продавец детских товаров, планирует выйти в новый сегмент. Уже в этом году подконтрольный АФК «Система» Владимира Евтушенкова ретейлер может открыть магазин, специализирующийся на товарах для животных

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Эпоха зоозавров

О планах «Детского мира» открыть магазин с товарами для животных рассказали три источника РБК на рынке коммерческой недвижимости. ​Под эти цели ретейлер ищет в Москве свободное помещение площадью около 100 кв. м, уточнил один из собеседников РБК, подчеркнув, что магазин может открыться до конца этого года. «Детский мир» уже нанял сотрудника, который занимается этим форматом, добавляет другой источник.

Начальник управления по внутренним и внешним коммуникациям «Детского мира» Надежда Киселева подтвердила РБК, что ретейлер сейчас изучает нишу продажи товаров для домашних животных и выбирает для нее эффективную бизнес-модель.

ПАО «Детский мир», как свидетельствует база СПАРК, не так давно зарегистрировало новые доменные имена: в конце августа — zoo-zavr.ru, в начале сентября — зоозавр.рф.

У «Детского мира» уже есть опыт управления другими брендами. В состав группы входят сеть ELC (Early Learning Centre), насчитывавшая на 30 июня 50 точек, и один магазин ABC. Оба бренда специализируются на товарах для раннего развития ребенка.

Что такое «Детский мир» «Детский мир» называет себя крупнейшим розничным оператором торговли детскими товарами. Ведет свою историю с открывшегося в 1947 году филиала ЦУМа на улице Кирова (сейчас Мясницкой), а затем «Центрального детского мира» на Лубянке (сейчас в этом здании работает другой розничный оператор). Управляет 622 магазинами в России и Казахстане общей площадью 688 тыс. кв. м. Крупнейшие акционеры головного ПАО «Детский мир» — АФК «Система» Владимира Евтушенкова с 52,1% и Российско-китайский инвестиционный фонд с 14,03%. Капитализация на 10 сентября на Московской бирже — более 67,8 млрд руб. Выручка в первом полугодии 2018 года — 48,1 млрд руб., операционная прибыль — 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 1 млрд руб.

Проблемный рынок

Рынок детских товаров в последние годы растет низкими темпами и с учетом неблагоприятной демографической ситуации, а также переориентации детей с традиционных игрушек на электронные гаджеты в среднесрочной перспективе будет стагнировать, считает гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. На продажи игрушек в 2017 году пришлось 32% всей выручки «Детского мира», указано в презентации ретейлера.

Несмотря на бытующее мнение о неготовности родителей экономить на детях, продажи детских товаров в России в 2015–2016 годах упали на 8,6%, констатируют аналитики ​«РБК Исследования рынков». Основные причины — ухудшение благосостояния населения и рост цен на товары и услуги. В 2017 году рынок детских товаров вошел, по мнению этих же аналитиков, в «полосу сдержанного роста»: объем вырос на 1%, до 1,216 трлн руб. Прогноз на 2018 год — рост на 2,7%, но рынок все равно не вернется на докризисный уровень 2014 года, когда его объем превышал 1,3 трлн руб.

Важнейшими факторами, которые будут влиять на рынок детских товаров в будущем, могут стать снижение рождаемости, предупреждают аналитики «РБК Исследования рынков», добавляя, что конкуренция усиливается и из-за возросшей активности в этом сегменте продовольственных сетей.

Комплементарная ниша

Рынки зоотоваров и товаров для детей схожи в отношении к ним потребителей: питомец — член семьи, на нем экономят в предпоследнюю очередь, указывает президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. По ее словам, экономические модели также очень схожи — это два устойчивых рынка, стабильных с точки зрения потребления и активно развивающихся. Кроме того, отмечает Цицулина, в планах «Детского мира» есть логика с точки зрения работы с поставщиками: часть производителей игрушек производят и товары для домашних питомцев.

Домашние животные есть в 34% российских домохозяйств (в подсчетах учитывались города с населением от 100 тыс. человек), причем среди питомцев преобладают кошки, свидетельствуют данные исследовательской компании Ipsos Comcon. На домашних животных их владельцы стараются не экономить: если в 2015 году российская семья тратила на покупку и содержание домашних животных и растений, по информации Ipsos Comcon, в среднем почти 1,2 тыс. руб. в месяц, то в 2017-м — уже 1,3 тыс. руб. Для сравнения: на продукты питания та же семья тратила в 2015-м 11,4 тыс. руб., в 2017-м — 12,5 тыс. руб. Таким образом, затраты на домашних питомцев составляют около 10% расходов на питание.

Емкость рынка зоотоваров в 2017 году выросла более чем на 10% и превысила 185 млрд руб., оценивает «INFOLine-Аналитика», уточняя, что драйвером роста были онлайн-продажи. Крупнейшими игроками в этом сегменте являются, по информации агентства, сети «4 лапы», «Бетховен», Petshop и группа «Иванко», развивающая бренды «Ле'Муррр» и Cats & Dogs.

Случаи, когда ретейлер запускает сети в другом сегменте, нередки, отмечает Михаил Бурмистров, приводя в качестве примера продуктовую сеть «Магнит», которая запустила дрогери «Магнит Косметик», а затем задумалась о развитии аптек. Но свои дрогери ретейлер поначалу открывал рядом с действующими «Магнитами», а для аптек рассматриваются варианты размещения рядом или на площадях существующих магазинов. По мнению Бурмистрова, «Детскому миру» также логичнее было бы продавать зоотовары в формате shop-in-shop, внутри уже действующих магазинов, что позволило бы эффективнее использовать торговые площади.