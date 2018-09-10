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Дальний Восток стал ближе к AliExpress
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Дальний Восток стал ближе к AliExpress
Газета № 153 (2877) (1009) Технологии и медиа, 07:00
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Дальний Восток стал ближе к AliExpress
«Почта России» меняет маршрут доставки товаров из КНР
«Почта России» запускает новый маршрут доставки отправлений из Китая на Дальний Восток, Урал и в Сибирь: теперь они будут идти не через Москву, а через Владивосток. На новый маршрут будет приходиться 40% продаж AliExpress в России
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Почта России» с понедельника, 10 сентября, запускает новый маршрут доставки почтовых отправлений из Китая, который в два раза сократит сроки отправления посылок на Дальний Восток, Урал и в Сибирь, рассказал РБК представитель «Почты России». Речь идет о нерегистрируемых отправлениях — тех, которые принимают у отправителя без квитанции и вручают адресату без расписки: это могут быть письма, открытки, бандероли и мелкие пакеты (посылки меньше 2 кг за границу). Как правило, это дешевые товары стоимостью меньше $10.

Как пояснил представитель почтового оператора, почта из Гонконга теперь будет приходить морем во Владивосток. Оттуда поездом «Почты России» ее будут доставлять в места международного почтового обмена во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Москве. Эта схема станет дополнительной к уже существующей, когда нерегистрируемые отправления доставляются автотранспортом, как правило, до Екатеринбурга или Москвы, а оттуда уже поездами на Дальний Восток.

В два раза быстрее

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2017 году из 290 млн трансграничных отправлений 91% пришелся на посылки из Китая, всего в минувшем году россияне потратили в китайских онлайн-магазинах 198 млрд руб. Средний чек российских покупателей в китайских интернет-магазинах составлял примерно $10.

В «Почте России» отмечают, что количество посылок из Китая быстро растет, что стимулирует поиск дополнительных эффективных логистических решений. Предприятие протестировало новый маршрут с небольшим количеством отправлений в июле—августе этого года: клиенты получали посылки быстрее. «Новый маршрут был проработан в сотрудничестве с китайскими партнерами и позволяет доставлять отправления из интернет-магазинов и маркетплейсов (площадок электронной торговли. — РБК) Китая по железной дороге напрямую в регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала и Москву. Благодаря оптимизации логистики срок доставки простой почты сократится для большинства восточных регионов России», — передал через пресс-службу заместитель гендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Фото: Jason Lee / Reuters

По оценке маркетплейса AliExpress, благодаря оптимизации маршрута сроки доставки посылок сократятся для большинства восточных регионов и малых городов до 14 дней от заказа до получения. До этого максимальный срок доставки достигал 40 дней. По оценке генерального директора AliExpress в России Лю Вея, на новый маршрут будет приходиться до 40% всех посылок AliExpress. «Это скажется на скорости доставки и снизит нагрузку на распределительные центры «Почты России» в Москве», — указал Лю Вей, отметив, что раньше значительное количество посылок обрабатывалось в логистическом центре Московского региона и отправлялось почтовыми маршрутами на Восток.

По рельсам — до квартиры

«Трафик отправлений из Китая постоянно растет, и такого крупного объема трансграничной торговли, как в России, нет нигде в мире. Поэтому вполне логично, что «Почта России» перестраивает свою логистику, чтобы доставка товаров стала более удобной и быстрой», — считает президент АКИТ Артем Соколов.

По его мнению, несмотря на то что «Почта России» является монополистом на российском рынке, у нее все равно есть конкуренты в лице частных курьерских служб. «И если «Почта России» не будет улучшать свой сервис, она может потерять часть клиентов. Также компания пытается избавиться от издержек при доставке посылок», — считает Соколов. По его оценке, главным бенефициаром изменений логистики «Почты России» станет AliExpress, так как именно эта площадка «максимально загружает мощности почтового оператора». В месяц AliExpress посещают 150 млн уникальных пользователей из России, таких показателей нет ни у одного другого маркетплейса, отметил президент АКИТ.

Директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов уверен, что «Почте России» уже давно следовало поменять логистику подобным образом. По его словам, этот маршрут в случае поставки товаров на Дальний Восток и в Сибирь по сравнению с маршрутом через Москву короче и дешевле.

Алексей Безбородов отмечает, что у «Почты России» есть два варианта на этом маршруте: с использованием багажных вагонов и контейнеров. В первом случае вагон будет идти с остановками на каждой станции и выгружать посылки там, где есть получатели. Во втором — контейнер будет доставляться быстро до склада в крупный город, например Новосибирск, и уже оттуда посылки будут распределяться по ближайшим точкам на автомобилях.

Эксперт соглашается, что новый маршрут разгрузит московский узел, однако складские мощности здесь не будут простаивать, поскольку рынок очень быстро растет и ушедшие объемы быстро заменятся другими.

Авторы: Александра Посыпкина, Василий Маринин.
Теги: «Почта России» , онлайн-магазин , Дальний Восток , AliExpress
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