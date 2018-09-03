Единое окно прикрылось на 66 часов

«Ростелекому» грозят штрафные санкции за сбой в работе дата-центра Росреестра

Росреестр намерен оштрафовать «Ростелеком» за сбой в дата-центре, из-за которого скопилась очередь в 180 тыс. необработанных запросов. Сбой не должен повлиять на статус компании как единственного господрядчика: альтернативы ей нет

Максим Орешкин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Более 180 тыс. заявлений не смогла обработать Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в результате сбоя, произошедшего 19 августа и вызванного аварией в центре обработки данных, арендуемом у «Ростелекома». Об этом говорится в письме министра экономического развития Максима Орешкина, адресованном вице-премьеру Максиму Акимову. Копия письма есть у РБК, его подлинность подтвердила пресс-секретарь Максима Акимова Алия Самигуллина.

В письме также сообщается, что Росреестр решил повременить с переходом на обеспечиваемую «Ростелекомом» систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в 34 регионах (к настоящему времени система внедрена в 49 регионах), а также применить штрафные санкции в отношении госоператора, который ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по госконтракту. Как отмечается в письме, особенностью системы является централизованное хранение и обработка данных. «Ростелеком», оказывающий эти услуги по контракту, стоимость которого составляет 599,97 млн руб., обязался предоставить отказоустойчивую инфраструктуру (серверы, хранилища данных, операционные системы) и обеспечить доступность вычислительных ресурсов и хранилищ. Проблемы, возникшие в результате серьезных инцидентов, должны решаться в течение 4 часов максимум.

По словам Алии Самигуллиной, было дано поручение Росреестру совместно с «Ростелекомом» «принять в кратчайшие сроки необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования ЕГРН. «Кроме того, Минэкономразвития должно до конца сентября провести аудит ведения системы, в том числе установить причины сбоя», — отметила она.

Представитель пресс-службы Росреестра заявил, что «в настоящее время вопросы штрафных санкций не обсуждаются», ведомство вместе с «Ростелекомом» «в круглосуточном режиме работает над ликвидацией последствий аварии».

«Специалисты компании делают все необходимое для предотвращения возникновения подобных ситуаций в будущем», — указал представитель «Ростелекома». Комментировать потенциальные штрафы, как и точные сроки устранения последствий аварии в компании отказались.

Представитель Минэкономразвития не ответил на запрос РБК.

Сбой не по контракту 19 августа авария в ЦОДе «Ростелекома» повлекла за собой сбой в работе системы хранения данных, из-за которого полностью остановились все серверы системы ЕГРН. Как указано в письме, сбой длился 66 часов. Однако штатный режим работы системы до сих пор не возобновлен, на ее полное восстановление, по оценкам специалистов Росреестра, потребуется две-три недели. 22 августа Росреестр сообщил, что восстановил работоспособность ЕГРН, «но в связи с накопившимся количеством обращений за получением государственных услуг Росреестра возможно увеличение сроков их предоставления». 28 августа Росреестр опубликовал новое сообщение, в котором указал, что, несмотря на принимаемые меры, полная работоспособность системы до сих пор не восстановлена. В качестве новой даты восстановления работоспособности системы указывалось 31 августа.

Ожидание в очереди

Пока доступ к системе отсутствовал, сотрудникам офисов «Мои документы» было «затруднительно» принимать заявления на оказание госуслуг. «В системе образовалась очередь из более чем 180 тыс. заявлений, направленных в целях получения государственной услуги Росреестра, что, в свою очередь, ​влечет за собой нарушение установленных законодательством России сроков предоставления государственных услуг Росреестра», — говорится в письме Орешкина.

Как ранее писал «Коммерсантъ», в результате сбоя сделки с недвижимостью были заморожены в 50 регионах страны.

По словам гендиректора компании «Практика успеха», разработчика платформы автоматизации сделок с недвижимостью SmartDeal Алексея Макарова, клиенты которой также столкнулись с задержками в работе системы Росреестра, сейчас ведомство и «Ростелеком» создали резервное хранилище и запустили обработку накопившейся с 19-го числа очереди запросов. «По данным наших клиентов и системы мониторинга нашего сервиса, ситуация действительно стала улучшаться, и поставарийные сроки обработки запроса сведений ЕГРН в электронном виде сократились с трех дней до 18–26 часов. Заявления на регистрацию прав приближаются к своим среднестатистическим значениям и по большинству регионов не превышают пяти дней», — отметил он.

Шансы Росреестра взыскать с «Ростелекома» компенсацию за сбой в своей работе будут зависеть как от условий контракта, так и от того, сможет ли оператор доказать отсутствие вины в случившемся, отметил руководитель коммерческой практики в юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов. «Стоит учитывать, что в любых договорах прописываются условия, когда сторона не несет ответственности за неисполнение или недобросовестное исполнение обязательств, произошедшее не по ее вине (понятие непреодолимой силы, которое есть и в ГК РФ)», — добавил он. Те, кто пострадал от сбоя в работе системы, смогут взыскать убытки с Росреестра, «если будет установлено, что авария, ставшая причиной сбоя в работе центра обработки данных, возникла в результате виновных действий (умысла или неосторожности)», добавила специалист из коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Маргарита Захарова.

Уникальный исполнитель

«Ростелеком» является единственным исполнителем работ по эксплуатации электронного правительства и по проекту устранения цифрового неравенства, в рамках которого подключает к интернету населенные пункты с 250–500 жителями. Кроме того, «Ростелеком» — единственный исполнитель проекта по подключению медицинских учреждений к интернету и единственный поставщик услуг связи для федеральных органов исполнительной власти.

Полностью заменить «Ростелеком» в качестве исполнителя госконтрактов сейчас практически невозможно, так как оператор имеет необходимый опыт и мощную инфраструктуру, которой нет у других игроков рынка, констатирует старший аналитик по телекоммуникациям и медиа Райффайзенбанка Сергей Либин. Частично заменить «Ростелеком», по его словам, может «МегаФон», который, например, успешно обеспечил связь на чемпионате мира по футболу 2018 года. «Не уверен, что одна авария, пусть и серьезная, значительно повлияла на репутацию «Ростелекома». Вряд ли государство откажется от услуг подрядчика. Но не исключаю, что в будущих контактах будут более подробно описаны условия компенсаций при возникновении подобных аварий», — считает Сергей Либин.