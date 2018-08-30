Книжки уходят не без труда

Бизнес предложил ускорить введение электронной кадровой документации

Представители бизнеса выступили за ускоренное введение электронных трудовых книжек: при таком сценарии работодатели смогут экономить 62 млрд руб. в год. Минтруд настаивает на более долгом — шестилетнем — переходе на новую форму

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Бизнес поддержал идею быстрого перехода на электронные трудовые книжки. Переходный период не должен превышать трех лет, говорится в письме президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, адресованном вице-премьеру Максиму Акимову (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил представитель союза).

«Три года достаточно для того, чтобы проверить работу системы, наладить механизмы взаимодействия и в принципе понять, будет ли работать электронная трудовая книжка», — пояснил РБК вице-президент РСПП Сергей Мытенков.

Впервые идея о переходе на электронные трудовые книжки была озвучена министром труда Максимом Топилиным в начале 2016 года. В июле этого года Минтруд представил поправки в Трудовой кодекс России. В документе под электронной трудовой книжкой понимают сведения о трудовой деятельности работника в электронном виде, которые работодатель обязан будет передавать в Пенсионный фонд России (ПФР).

В законопроекте (текст есть у РБК) предлагается осуществить переход на новую систему с 1 января 2020 года. Работодатель должен будет передавать в ПФР в электронном виде информацию о приеме на работу, должности, специальности, профессии и образовании сотрудника. При этом Минтруд предлагает ввести шестилетний переходный период: до 1 января 2027 года работодатели будут передавать информацию о работниках в ПФР, но продолжат хранить и бумажный аналог. Также с 2020 года работодатель по своему желанию может перевести в электронный вид трудовой и ученический договоры, договор материальной ответственности.

Лишние годы

На ускоренном отказе от бумажных трудовых книжек настаивают и представители АНО «Цифровая экономика» (среди ее учредителей — правительство России, Агентство стратегических инициатив, «Ростелеком», «Ростех», Сбербанк, МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «Яндекс» и др.). Одна из рабочих групп при организации разработала законопроект, в котором предлагается отказаться от бумажных книжек по истечении 180 дней с момента вступления в силу соответствующего закона. С этого же момента в электронном виде могут заключаться трудовой и другие договоры с работником. АНО, так же как и Минтруд, предлагает ввести новую систему с 2020 года, но сразу сделать бумажные трудовые книжки документом личного хранения, который будет выдаваться работнику по его желанию.

«Шестилетний переходный период существенно увеличит издержки, так как работодатели будут дублировать информацию о трудовой деятельности как на бумаге, так и в цифровом виде», — заявила вице-президент ​Сбербанка Анна Попова на круглом столе, посвященном внедрению электронных трудовых книжек, прошедшем в Аналитическом центре при правительстве в среду, 29 августа. По ее словам, ежегодная экономия для бизнеса от введения электронного учета трудовой деятельности может превышать 50 млрд руб., а для государства как работодателя — 12 млрд руб., но при длительном переходном периоде этой экономии компании не заметят. Аргумент об издержках от двойного документооборота привел и Сергей Мытенков из РСПП.

При этом заместитель предправления ПФР Алексей Иванов, выступая на том же круглом столе, отметил, что технически фонд готов обрабатывать всю необходимую для перехода на новую систему информацию уже сегодня, тем более что фонд и так «ведает данными о 6 млн предприятий».

По словам президента рекрутингового портала Superjob Алексея Захарова, плюсы введения электронных трудовых книжек — это «экономия ресурсов во всех смыслах: от деревьев до людей, которые сейчас заняты этим трудом». Он считает более эффективным проект, по которому переход произойдет быстрее 2027 года.

Представитель пресс-службы рекрутинговой компании HeadHunter при этом отметил, что переход на электронные трудовые книжки, как и любая другая инициатива, касающаяся автоматизации и цифровизации процессов, требует дополнительных затрат как со стороны государства, так и со стороны бизнеса. В частности, затрат на интеграцию и обслуживание новых систем. При этом представитель компании отметил, что переход на электронный документооборот позволил бы сократить время на ввод и обработку документов в информационной системе, а также снизить количество ошибок при вводе.

Как ранее сообщали «Ведомости», предложения ускорить переход на электронные трудовые книжки и разрешить использовать электронный документооборот с 2020 года поддержал вице-премьер Максим Акимов.

Минтруд планирует внести законопроект в Госдуму в феврале следующего года. Представитель вице-премьера Максима Акимова Алия Самигуллина сообщила, что обсуждение предложения по электронной трудовой книжке «еще идет, есть разные варианты, но окончательного решения пока нет».

Работники против

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме в этом году, министр труда Максим Топилин заявил, что государство когда-нибудь откажется от бумажной трудовой книжки. Но «мы не будем делать это жестко, потому что должны понимать: одни работники относятся к этому документу совершенно спокойно, это молодые работники, а для людей пожилого возраста, старшего поколения трудовая книжка является весомым документом, не менее значимым, чем паспорт».

Как сообщила на круглом столе директор департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Марина Маслова, по данным опроса ведомства, 57% россиян не готовы отказаться от бумажных трудовых книжек даже при условии, что вся информация об их трудовой деятельности будет дублироваться в базе данных Пенсионного фонда.

В конце декабря 2017 года опрос, посвященный введению электронных трудовых книжек, провел ВЦИОМ. Тогда 53% респондентов выступили за сохранение обоих форматов — бумажного и электронного. За полный переход на электронные носители высказывались 18%, а сохранение бумажной версии поддерживали 19% опрошенных.