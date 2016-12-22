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Минтруд назвал сроки исчезновения бумажных трудовых книжек
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Минтруд назвал сроки исчезновения бумажных трудовых книжек
Экономика, 17:28
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Минтруд назвал сроки исчезновения бумажных трудовых книжек
Ведомство предлагает не осуществлять резкий переход от бумажной системы к электронной, а выделить на это несколько лет. С 2027 года Минтруд предлагает перенести все данные о трудовой деятельности граждан в электронную базу
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минтруд представил законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс России (в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде (электронная трудовая книжка)». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Внести документ в Госдуму планируется в феврале 2019 года.

Как рассказала на заседании рабочей группы замминистра труда и социальной защиты России Любовь Ельцова, инициативой предполагается, что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности гражданина, которая формируется путем передачи работодателем сведений в электронном виде в Пенсионный фонд России.

По ее словам, с 2020 года все работодатели должны будут передавать данные о сотрудниках в Пенсионный фонд в режиме онлайн. В настоящее время и электронная, и бумажная трудовая книжки имеют равную юридическую силу и остаются основными документами, подтверждающими трудовую деятельность работника.

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В перспективе система полностью перейдет в электронную форму. До 2027 года будет действовать переходный период: работодатели обязаны вести и хранить бумажные трудовые книжки. После 1 января 2027-го Минтруд освободит их от такой ответственности.

Замглавы ведомства отметила, что перевод данных о трудовой деятельности граждан в электронный вид будет выгоден как населению, так и работодателям. Вся информация и персональные данные будут храниться в единой информационной системе Пенсионного фонда, граждане и работодатели смогут в любой момент ознакомиться с необходимыми сведениями. Также власти обещают снизить издержки работника и работодателя при трудоустройстве. Электронная система будет удобна для всех, поскольку упростит взаимодействие сотрудников с кадровыми службами. Помимо этого гражданам не нужно будет предоставлять сведения о трудовой деятельности при обращении за госуслугами.

«Мы прогнозируем, что при постепенном внедрении электронной трудовой книжки работодатели смогут снизить издержки на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек. Например, в 2020 году выгода от того, что не нужно приобретать трудовые книжки, может составить 0,7 млрд руб.», — отметила замглавы Минтруда России.

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О поэтапном внедрении электронных трудовых книжек в конце июня сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам главы правительства, этот процесс важен, поскольку будет создана единая база при Пенсионном фонде.

Автор: Анна Трунина.
При участии: Юлия Старостина.
Теги: трудовые книжки , Минтруд РФ
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