Границы ставят на карту

Сможет ли обмен территориями помирить Сербию и Косово

ЕС обсуждает план примирения Сербии и Косово, предполагающий изменение нынешних границ. Однако Берлин и Лондон опасаются, что реализация этой инициативы приведет к эскалации конфликтов в Македонии и Боснии и Герцеговине

Фото: Marko Djurica / Reuters

«Небольшое окно возможностей»

В среду, 29 августа, в Вене министры обороны стран Евросоюза за деловым обедом обсудили безопасность стран Западных Балкан, сообщает Politico. ​Дискуссии вокруг ситуации в регионе будут продолжены в четверг, когда в Вену для проведения неофициальных дискуссий прибудут главы МИД стран ЕС, а также делегации из Албании, Македонии, Черногории и Сербии.

Один из основных вопросов в повестке дня этой многосторонней встречи — тема изменения границ Сербии и Косово в рамках мирного соглашения. В воскресенье, 26 августа, еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан призвал ЕС не препятствовать сделке Приштины и Белграда, даже если она предполагает изменение границ. При этом он добавил: такое соглашение, если оно будет достигнуто, станет уникальным и «не должно быть использовано как пример в случае решения других проблем», приводит слова еврокомиссара Bloomberg.

О возможности изменения границ президент Сербии Александр Вучич и его косовский коллега Хашим Тачи объявили в субботу, 25 августа, на Европейском форуме в австрийском Альпбахе. Они подчеркнули, что намерены как можно скорее достигнуть всеобъемлющего договора и призывают ЕС выступить медиатором. «У нас появилось небольшое окно возможностей [достижения соглашения]», — констатировал Тачи.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило о своей независимости. Его признало большинство стран Евросоюза. Однако, согласно Конституции Сербии, Косово все еще является частью страны. Россия независимость Косово не признает.

Внутренняя оппозиция

Конкретных вариантов изменения границ Сербии и Косово стороны пока не представили. По мнению профессора южноевропейских исследований Университета Граца Флориана Бибера, дискуссии между Вучичем и Тачи должны прежде всего затронуть статус четырех муниципалитетов на севере Косово, где преобладает сербское население. Хотя формально эти регионы и являются частью Косово, «они все еще не находятся под полным контролем правительства», сказал эксперт в интервью Euronews. В связи с этим Бибер не исключает, что эти территории или их часть могут быть переданы Сербии.

Взамен Косово может попросить два муниципалитета в Сербии, где значительную долю населения составляют албанцы, — это Прешево и Буяновац, говорит эксперт. Во вторник, 28 августа, Тачи в беседе с Reuters отметил, что пересмотр границ таким образом, чтобы регионы Сербии с большинством албанского населения оказались в Косово, помог бы снять напряжение между двумя странами.

Давний спор мешает Приштине и Белграду присоединиться к ЕС — намерение, которому привержены лидеры обеих стран. Правила ЕС не позволяют третьей стране вступать в союз, если у нее есть неразрешенные территориальные споры. В прошлом феврале в Еврокомиссии заявляли, что Сербия является одним из главных кандидатов на вступление в союз и может присоединиться к нему уже в 2025 году. Однако председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не раз подчеркивал: вступление в ЕС возможно только в случае принятия юридически обязывающего соглашения о «всеобъемлющей нормализации отношений» Белграда и Приштины.

Возможность получить территории Косово, населенные сербами, помогла бы Вучичу «продать» сделку с Косово сербскому электорату, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель. «Для вступления в ЕС Брюссель обязывает Сербию достигнуть соглашения с Косово, что де-факто почти равноценно его признанию», — пояснил он в беседе с РБК, отметив, что против этого выступают значительная доля местного населения и сербская православная церковь. При этом, напомнил Кандель, для ратификации соглашения с Косово потребуется референдум. В этом контексте сделка, предусматривающая передачу Белграду территорий Косово с сербским населением, стала бы более привлекательной для сербов, уточнил он.

Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

На сегодня сделка по пересмотру границ Косово и Сербии — далеко не решенный вопрос, учитывая оппозицию такому сценарию внутри этих стран, подчеркивает Кандель. «Косовский премьер-министр Рамуш Харадинай, спикер парламента Кадри Весели, а также оппозиция выступают против передачи Сербии каких-либо территорий», — сказал эксперт.

Нерешенный вопрос

Диалог Вучича и Тачи поддержал канцлер Австрии Себастьян Курц. «Если Сербия и Косово смогут договориться об изменении границы, Австрия точно не будет этому препятствовать», — заверил он.

Мешать договору Вучича и Тачи не станет и Вашингтон, заявил 24 августа помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. «Наша позиция заключается в том, что если обе стороны готовы выработать компромисс между собой и достигнуть соглашения, то со своей стороны мы не станем исключать возможность изменения границ», — отметил он (цитата по RFEL).

Однако против изменения европейских границ выступает канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Территориальная целостность государств Западных Балкан уже сформировалась и не может быть изменена», — заявляла она 13 августа. «Предпринимаются некоторые попытки начать разговоры о границах, но мы не можем этого делать», — добавила Меркель (цитата по Politico). О рисках дестабилизации в балканском регионе из-за призывов к изменению границ между Сербией и Косово 14 августа предупреждало посольство Великобритании в Приштине.

Пересмотр границ Косово и Сербии может привести к эскалации конфликтов на двух направлениях, констатирует Кандель. «Во-первых, существует беспокойство, что передел границ может активизировать попытки Республики Сербской отделиться от Боснии и Герцеговины и присоединиться к Сербии, — сказал эксперт. — Во-вторых, коррекция границ может придать уверенности албанским сепаратистам в Македонии, которые занимают там довольно влиятельное положение».

Вучич и Тачи уверены, что преимущества от их сделки перевешивают возможные риски. «Страны ЕС не должны <...> опасаться возможности такой сделки, даже если она предполагает изменение границ», — сказал президент Косово. «Замороженные конфликты не могут длиться вечно <...> и в конце концов кто-то может их разморозить, а это приведет к войне», — предупредил Вучич, объясняя свое желание добиться устойчивого договора с Косово.