Новостной удар на $3 млн

«Лаборатория Касперского» подсчитала обесценивание активов в США

Из-за негативных публикаций в американских СМИ и «геополитического давления» нематериальные активы «Лаборатории Касперского» в США обесценились на $3 млн. Это не помешало компании возобновить выплату дивидендов акционерам

Фото: Владислав Шатило / РБК

Kaspersky Labs Limited, головное юридическое лицо группы компаний «Лаборатория Касперского», признала обесценение гудвилла (нематериальные активы компании, включая перспективность бизнеса, деловую репутацию и т.д.) от приобретения «дочек» в США на $3 млн, до $7 млн. Об этом говорится в отчете компании по МСФО за 2017 год, опубликованном 23 августа.

«В результате негативного новостного фона в США группа пересмотрела свои прогнозы для местного рынка и отразила уменьшение гудвилла», — отмечается в документе. Среди других факторов снижения гудвилла — высокая конкуренция на рынке США, а также «геополитическое давление».

Kaspersky Labs​ вышла на рынок США в 2011 году. Сейчас у компании две «дочки» в этой стране: Kaspersky Lab Inc. и Threatpost Inc (до 2016 года называлась Kaspersky Government Security Solutions).

Плохие новости

В течение 2017 года в США вышло несколько публикаций о группе, в которых утверждалось, что ее продукты могли использоваться для шпионажа против властей страны, отмечается в отчете. Вслед за этим Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) запретило использовать продукты Kaspersky Labs в федеральных агентствах. Затем президент США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий всем штатским и военным агентствам использовать софт компании. «Действия DHS и закон привели к ущербу для репутации группы в индустрии ИT-безопасности, а также снижению продаж в США», — говорится в отчете.

В ответ компания подала два иска в американские суды с требованием отменить директиву DHS и закон. В исках «Лаборатория Касперского» заявляла о падении продаж в третьем квартале 2017 года вследствие действий американского правительства. Компания указывала, что в 2016 году на США приходилась примерно четверть всех продаж в мире. Инвестиции в продвижение на этом рынке за 12 лет превысили $500 млн, из них более $65 млн пришлись на 2016 год. Однако на продажах именно госорганам США компания заработала только $54 тыс. в 2016 году.​ Оба иска были рассмотрены в 2018 году, требования компании не удовлетворили.

В июне этого года депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию о киберзащите. В документе подчеркивалось, что «Россия, Китай и Северная Корея совершали злонамеренные кибератаки на критически важную инфраструктуру в ЕС, занимались кибершпионажем и массовой слежкой за гражданами ЕС, а также проведением кампаний по дезинформации и ограничению доступа к интернету (например, Wannacry, NonPetya)». Резолюция призывала европейские институты пересмотреть подход к выбору программного обеспечения, а также ИТ- и коммуникационного оборудования. Такая мера должна исключить использование потенциально опасных программ и устройств, а также ввести запрет на те, вредоносность которых была подтверждена. В качестве примера вредоносного в резолюции упоминалось программное обеспечение «Лаборатории Касперского». В ответ на это основатель компании Евгений Касперский заморозил сотрудничество с европейскими правоохранительными органами, включая Европол.

Евгений Касперский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Опасный софт

«Переоценка гудвилла означает, что компания признает, что переплатила за приобретенный когда-то актив и сейчас его рыночная стоимость ниже. Возможно, это связано с тем, что реальный эффект, который бизнес получил от приобретения «дочки», оказался ниже ожидаемого», — пояснил старший аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин, добавляя, что снижение гудвилла негативно отражается на чистой прибыли компании. В то же время Либин оговорился, что этот показатель не влияет на реальные денежные потоки и не отражает оценку бизнеса компании с финансовой точки зрения.

По итогам 2017 года объем продаж Kaspersky Labs вырос на 6% по сравнению с 2016 годом, до $711 млн (без учета влияния курса доллара рост составил 3%). В своем отчете Kaspersky Labs подчеркивает, что основной доход ей приносят продажи продуктов конечным пользователям, а не госструктурам. EBITDA компании снизилась на 17%, до $129 млн: на показатель повлиял рост расходов на исследования и разработки на 22%, до $141 млн, а также переоценка размера внутригруппового долга в размере $49 млн из-за колебаний курса доллара, поясняется в документе. Эти же факторы привели к тому, что в 2017 году компания получила чистый убыток в размере $16 млн против чистой прибыли в $91 млн в 2016 году. Kaspersky Labs не была убыточна с 2006 года (тогда ее чистый убыток составлял $8,05 млн), следует из документов компании.

В то же время в 2017 году Kaspersky Labs возобновила выплаты дивидендов, направив акционерам $8,5 млн. Последний раз Kaspersky Labs платила дивиденды в 2014 году, тогда они составили $10 млн.​