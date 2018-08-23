Рубль пал под давлением с двух сторон

КризисНасколько серьезным будет ослабление российской валюты

Падение рубля продолжилось в ожидании информации о новых санкциях США. Курс евро 22 августа превышал 79 руб. — это максимум с апреля, доллар торговался выше 68 руб. Давление на рубль оказали и закупки валюты Банком России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Рубль на торгах 22 августа сильно терял позиции как к доллару, так и к евро. Курс доллара на максимуме превышал 68 руб. Еще более серьезно — более чем на рубль — к российской валюте укреплялся евро, впервые с апреля превысивший отметку в 79 руб. Евро тестирует этот уровень нечасто — до апреля этого года, когда рубль падал после объявления о новых американских санкциях, евро продавался на бирже по такой цене два года назад, в апреле 2016 года.

По состоянию на 21:00 мск 22 августа курс доллара составлял 68,25 руб. (+97 коп.), евро — 79,2 руб. (+1,42 руб.). В среду российская валюта продемонстрировала самую слабую динамику к доллару среди всех валют развивающихся экономик. Основные факторы, которые оказали давление на рубль, — внутриполитическая ситуация в США, ожидание санкций и действия Банка России, считают опрошенные РБК эксперты.

Евро растет к рублю заметно быстрее доллара, однако триггером к этому стало укрепление американской валюты. Накануне президент США Дональд Трамп раскритиковал излишне жесткую, по его мнению, политику Федеральной резервной системы США. Доллар ответил на это ослаблением к евро, говорит руководитель операций на денежном и валютном рынке банка «Металлинвест» Сергей Романчук. А поскольку рубль упал относительно доллара, евро продемонстрировал еще более сильный скачок по отношению к российской валюте, объясняет аналитик.

Неприятности для Трампа — нервозность на рынке

Нервозность в поведение участников валютного рынка вносит внутриполитическая ситуация в США, говорит Романчук. Накануне бывший адвокат президента США Майкл Коэн под присягой заявил, что совершил преступление по поручению Трампа. Ситуация в США увеличивает вероятность введения более жестких санкций, объясняет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Выход американской валюты на локальный максимум к рублю — это во многом подготовка к санкциям США, которые уже анонсировались и которые будут введены в будущем, считает Романчук. Сейчас в конгрессе США находится несколько законопроектов, предусматривающих введение новых санкций против России, в том числе ограничения для инвесторов на покупку нового российского госдолга и запрет на долларовые операции для российских госбанков.

Меры могут быть даже более серьезными, не исключает Порывай. По его мнению, в пользу ужесточения риторики в США против России сыграло, например, заявление компании Microsoft, сообщившей, что хакерская группа, связанная с российской военной разведкой, создала несколько фиктивных интернет-доменов, дублирующих веб-страницы американских организаций, — эта информация вызвала резкую реакцию американских сенаторов. В свою очередь, более жесткие сценарии по санкциям оставляют огромный потенциал для ослабления российской валюты, уверен Порывай. По его словам, при таком развитии событий вопрос лишь в том, «насколько сильно доллар превысит 70 руб. и вернется ли ниже».

Будущие санкции Вашингтона волнуют рынок куда сильнее, чем вступающий в силу 22 августа первый пакет санкционных мер, связанных с отравлением семьи Скрипалей в Великобритании, считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. «С новой силой эта тема заиграет в сентябре, когда с каникул вернется конгресс США и будет обсуждать намного более серьезный пакет мер, который в случае принятия окажет давление на нашу валюту и в целом на российский рынок», — предупреждает эксперт.

Закупки ЦБ давят на рубль

Главный внутренний фактор ослабления рубля — возобновление закупок Банком России валюты для Минфина, единодушны опрошенные РБК эксперты. 21 августа стало известно, что ЦБ возобновил закупки после более чем недельного перерыва. Общая сумма, на которую ЦБ должен закупить валюту для Минфина с 7 августа до 6 сентября, — 383,2 млрд руб. Это рекордный показатель по закупкам валюты. Поскольку неделю закупки не производились, их ежедневный объем (16,7 млрд руб. по плану) Банк России должен увеличить.

ЦБ сообщает о сделках с покупкой валюты с задержкой. Пока известно, что 17 и 20 августа на торгах на покупку валюты тратилось по 17,5 млрд руб. Минфин переадресовал запрос РБК в Банк России, который оставил его без ответа.

Отследить, проводил ли ЦБ закупки для Минфина в течение дня, невозможно в силу их незначительности в общем обороте рынка, объясняет аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин: так, к 17:00 мск общий оборот рынка по паре рубль/доллар составил 250 млрд руб.

Возобновление закупок — среди причин ослабления курса рубля, говорит Романчук из «Металлинвеста». ЦБ не делает скидки на ожидание рынком санкций — если бы ситуация на валютном рынке была критической, регулятор мог бы воздержаться от закупок, однако сейчас Банк России придерживается заявленного ранее плана, полагает эксперт.

«План закупок Минфина не обязателен к исполнению во всем объеме, поэтому не исключено, что часть закупок будет перенесена на следующие периоды», — предполагает Нигматуллин. По его мнению, ЦБ явно поспешил с возобновлением закупки валюты, особенно на фоне отказа Минфина проводить аукцион по размещению ОФЗ. Поскольку часть ОФЗ обычно все-таки покупают иностранцы, на рынке наблюдается приток валюты от них. А в нынешней ситуации отсутствие притока этой валюты наложилось на то, что на рынок ЦБ «вывалил» рубли для закупки валюты, говорит аналитик.

Побочный эффект для банков

Укрепление доллара к рублю может иметь негативный эффект и для российских банков. По оценке Райффайзенбанка, динамика курса рубля окажет давление на капитал банков в размере 1–1,5 п.п. По расчетам банка, укрепление доллара на 5 руб. приводит к снижению достаточности капитала на 20 б.п. (такую чувствительность можно оценить как умеренную), однако, учитывая низкие показатели запаса капитала и прибыльности, а также высокую концентрацию валютных активов, ​«некоторым крупным банкам» может потребоваться дополнительный капитал уже при курсе доллара выше 70 руб. Это, в свою очередь, может привести к таким последствиям, как невыплата купонов по бессрочным субординированным евробондам, говорится в обзоре банковской системы Райффайзенбанка.