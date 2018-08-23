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Коэн подводит Трампа под импичмент
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Коэн подводит Трампа под импичмент
Газета № 141 (2865) (2308) Политика, 22 авг, 15:57
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Коэн подводит Трампа под импичмент
Чем опасны для президента США показания его бывшего адвоката
Адвокат Майкл Коэн признался, что нарушал закон по указанию Дональда Трампа, когда тот был его клиентом. Это может грозить нынешнему президенту США импичментом
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

«Ужасный день для Трампа»

Во вторник, 21 августа, Майкл Коэн, который был личным адвокатом Дональда Трампа с 2006-го по май 2018 года и в последние годы входил в узкий круг его приближенных, признался под присягой, что по поручению своего клиента заплатил за молчание двум любовницам миллиардера — порнозвезде Стеффани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниэлс) и фотомодели  Карен Макдугал. Деньги — $130 тыс. Дэниэлс и $150 тыс. Макдугал — выплачивались, когда Трамп уже был кандидатом в президенты США. В обмен на деньги девушки обязались не общаться с прессой. «Я участвовал в этих действиях с целью повлиять на исход [президентских] выборов», — признался Коэн, выступая в федеральном суде на Манхэттене.

По словам Коэна, выплаты производились по указанию Трампа и в нарушение правил о финансировании политических кампаний.

Согласно федеральному законодательству США, финансовые транзакции, направленные на защиту имиджа кандидата на политический пост, расцениваются как траты в рамках его кампании, передает Fox. Вместе с тем ограничение на размер индивидуального взноса в кампанию установлено на уровне $2,7 тыс., пишет Huffington Post. Выплаты Коэна любовницам Трампа превышали эту сумму и к тому же не были официально задекларированы в федеральной избирательной комиссии, уточняет издание.

Более того, часть транзакций Коэна были сделаны через корпорацию, что запрещено законом Тиллмана от 1907 года, пояснила журналу Pacific Standard профессор права в Стетсонском университете Сиара Торрес-Спеллиси.

Сделанные Коэном признания противоречат словам Трампа, который в апреле этого года утверждал, что не знал о выплатах. Адвокат Коэна не стал отрицать, что в будущем его клиент может пойти на сотрудничество со следствием и что он ставит «свою семью выше», чем защиту Трампа. Оглашение приговора Коэну состоится в декабре, ему может грозить 4–5 лет тюрьмы, пишет Wall Street Journal.

Показания Коэна, который признал нарушение законов о финансировании политических кампаний, бросают тень и на Трампа, считает профессор права в Университете Дьюка Лиса Керн. Заявления бывшего адвоката означают, что республиканца можно привлечь за «сговор для совершения преступления», сказала она в интервью Financial Times.

Вероятность такого сценария в беседе с Politico подтвердил адвокат, представляющий высокопоставленного члена команды Трампа. «Очень возможно, но, повторяю, лишь возможно, что президент может фигурировать в этом деле как участник сговора», — сказал он. «Это не просто ужасный день для президента Трампа, а <...> чудовищный, очень плохой день для него», — заявил изданию Дэвид Крис, бывший заместитель генпрокурора США, работавший в Министерстве юстиции при четырех американских президентах.

Вероятность импичмента

Показания Коэна представляют для Трампа серьезную угрозу, констатируют аналитики. Прежде всего, не исключено, что против президента может быть инициирована процедура импичмента, если демократы получат большинство в палате представителей по итогам выборов в конгресс в ноябре. Как рассказал Politico близкий к команде Трампа юрист, показания Коэна «могут стать достаточным поводом», чтобы подтолкнуть демократов к попыткам сместить хозяина Белого дома с должности. «И, поверьте мне, для этого им [демократам] не нужен особенно серьезный повод», — считает собеседник издания.

Майкл Коэн (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси поднимать тему импичмента не стала, но раскритиковала республиканца Трампа за, по ее мнению, ложные заявления. «Признание Коэна в том, что он платил сотни тысяч долларов за молчание женщин, чтобы повлиять на выборы 2016 года, показывает, что прежние заявления Трампа о его неведении не соответствуют правде, и грозит ему проблемами с законом», — написала она в Twitter.

Демократы не станут инициировать импичмент Трампа до промежуточных выборов, убежден эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков. Но даже если они получат большинство в палате представителей, найти достаточные основания для импичмента будет непросто, полагает он. «Либо это должна быть государственная измена, которую демократы пытаются раскрутить через обвинения Трампа в связях с Россией, либо злоупотребление своими полномочиями в личных целях или же препятствие осуществлению правосудия и расследования», — констатирует Сучков. Однако, как отмечает эксперт, пока у демократов нет конкретной фактуры для лишения Трампа поста президента, поэтому сейчас они пытаются повлиять на общественное мнение, рассчитывая на увеличение своего представительства в конгрессе.

Процедура импичмента

Согласно Конституции США, президенту страны может быть объявлен импичмент за государственную измену, взяточничество и другие более серьезные преступления. Процедура импичмента начинается с голосования в палате представителей конгресса США по одному или нескольким обвинениям в адрес президента. Президент официально подвергается импичменту, если законодатели поддержат большинством голосов хотя бы одно из обвинений.

После этого разбирательство переходит в сенат: члены верхней палаты выступают в роли суда присяжных во главе с председателем Верховного суда. Сторону обвинения представляет группа специальных представителей, так называемых менеджеров, которые назначаются палатой представителей. Президент выбирает юристов, которые представляют сторону защиты.

Для признания президента виновным необходимо больше двух третей голосов сенаторов. Тогда он лишается своей должности, а его пост переходит вице-президенту.

Реакция Трампа

Личный адвокат главы государства Рудольф Джулиани отмел предположения, что Трамп был замешан в каких-либо противозаконных действиях. «В обвинениях против Коэна нет никаких утверждений о правонарушениях президента. Сейчас ясно, что, как сказал обвинитель, действия Коэна свидетельствуют о лжи и нечестности в течение значительного периода времени», — отметил Джулиани.

Сам Трамп обвинил своего бывшего адвоката в том, что тот прибегает к «придумыванию историй», чтобы добиться выгодной для себя сделки со следствием. «Если кто-то ищет себе хорошего адвоката, я бы рекомендовал не пользоваться услугами Майкла Коэна», — написал американский лидер в Twitter.

Вон из профессии: как отправляли в отставку президентов Еще 6 фото
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Авторы: Евгений Пудовкин, Анжелика Басисини.
Теги: Дональд Трамп , Майкл Коэн , импичмент , Конгресс США
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