Пенсионеров подведут под возраст

Генсовет «Единой России» обсудил предложения регионов по пенсионной реформе

Единороссы подготовили смягчающие предложения к повышению пенсионного возраста. Одно из них — выплачивать накопительные пенсии в старых границах возрастов. В среднем это около 300 руб. в месяц в расчете на 19 лет выплат

Занятие йогой в парке "Ангарские пруды". 26 июня 2018 года (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Выплаты по-старому

Генсовет «Единой России» 20 августа обсудил поступившие из регионов предложения, касающиеся повышения пенсионного возраста. Часть из этих предложений будет передана в правительство и направлена президенту России Владимиру Путину. Все инициативы, которые будут прорабатываться в рамках пенсионной реформы, председатель генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил объединить «в единый систематизированный и понятный документ, по сути — Пенсионный кодекс». В частности, речь идет о предложенном ранее сохранении социальных льгот и выплат для будущих пенсионеров с прежних пенсионных возрастов.

Новая инициатива единороссов — выплата накопительной пенсии мужчинам и женщинам по достижении пенсионного возраста в старых границах 60 и 55 лет соответственно в соответствии с ранее заключенными с пенсионными фондами договорами. «Предлагается обеспечить право граждан на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорам. То есть в этой части граждане смогут получить свои накопления по-прежнему в 55 и 60 лет. Эти деньги должны быть отданы людям», — отметил Турчак.

Согласно внесенному в Госдуму в середине июня правительственному законопроекту о повышении пенсионного возраста, возраст выхода на пенсию у женщин увеличится до 63 лет, у мужчин — до 65 лет. Повышать возраст планируется поэтапно — на один год каждый год, реформа начнется в 2019 году и завершится к 2034 году​.

По данным ЦБ, на конец первого квартала в НПФ находится более 2,5 трлн руб. пенсионных накоплений граждан, под управлением ВЭБа по итогам второго квартала — почти 1,7 трлн руб. средств «молчунов», не переведших средства ни в НПФ, ни в управляющую компанию. Пенсионные накопления граждан, на которые ранее направлялись 6 из 22% страховых взносов, не пополняются с 2014 года. Они были заморожены в связи с дефицитом пенсионной системы. В декабре 2017 года президент подписал закон о продлении заморозки пенсионных накоплений до 2020 года.​

Коллизия в реформе

В Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) считают, что если государство изменит возраст выхода граждан на пенсию, то при выплате накопительных пенсий должны действовать параметры, которые были зафиксированы в законе на момент заключения договора между НПФ и клиентом. «Закон не должен иметь обратной силы», — заявил РБК президент НАПФ Константин Угрюмов.

C точки зрения норм действующих договоров по пенсионному обеспечению это правильное и логичное предложение, так как сейчас не ясно, каким образом будут выплачиваться пенсионные накопления — по новому возрасту или по нынешнему, отметил исполнительный директор Ассоциации негосударственн​ых пенсионных фондов Алексей Денисов. «Если решат выплачивать накопления по старому возрасту, будет установлен один порядок, и он будет ясен как для НПФ, так и для клиентов», — пояснил он.

Расчет выплат пенсионных накоплений очень индивидуален для каждого человека, но если говорить об их среднем размере, то он может выглядеть так: при среднем счете на 60–70 тыс. руб. и периоде дожития, составляющем 19 лет, гражданин может рассчитывать чуть больше чем на 3 тыс. руб. в год, или около 300 руб. в месяц, подсчитал управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, для получателя будет существенна только единоразовая выплата всей суммы пенсионных накоплений.

Предложение генсовета «Единой России» носит рекомендательный характер, отметил эксперт, пока не ясны детали: предполагаются ли единовременные выплаты или пожизненная пенсия, или же вообще будет предусмотрен какой-то иной новый порядок.

Выплата накопительной пенсии раньше выплаты страховой пенсии сгладит социальный эффект от пенсионной реформы, отметил исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев, добавив, что сейчас обращение за накопительной пенсией часто происходит позже общеустановленного возраста.

Согласно действующему законодательству, единовременная выплата пенсионных накоплений предусмотрена в том случае, если накопленные средства составляют 5% и менее от размера страховой пенсии, напомнил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. «С нашей точки зрения, такая мера целесообразна — РАНХиГС даже ранее предлагал оказать подобную материальную помощь лицам, которые попадают под программу повышения пенсионного возраста», — заключил Горлин.

РБК направил запросы в ЦБ, Минфин и Минтруд с просьбой прокомментировать инициативу «Единой России», но ответа не получил.