ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБК
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,36 66,42 EUR Нал. 78,30 76,21 USD Бирж. 67,11 +0,08 EUR Бирж. 77,09 +0,39 USD ЦБ. 67,18 +0,31 EUR ЦБ. 76,72 +0,54 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6300,80 -196,40 IMOEX 2272,49 +0,77% RTSI 1065,34 +1,20% Brent 72,14 +0,60% DJIA 25758,69 +0,35% Nasdaq 7821,01 +0,06%
Пенсионеров подведут под возраст
Лента новостей
Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 03:14, РБК и Сбербанк Трамп счел опасным автономное управление контентом со стороны соцсетей 02:59, Технологии и медиа Брат отравившегося в Эймсбери сообщил о новой госпитализации родственника 02:21, Общество В ООН ответили на заявление Лаврова о «секретной директиве» по Сирии 02:20, Политика Три человека пострадали при стрельбе возле станции метро в Лондоне 01:43, Общество В конгрессе США заподозрили советника Трампа в связях с Бутиной 01:35, Политика Трамп рассказал о «вероятной» встрече с Ким Чен Ыном 01:13, Политика «Калашников» презентовал гражданский электромотоцикл и робота «Игорёк» 00:47, Политика Диск Eagles обошел Thriller Джексона и стал самым продаваемым в истории 00:28, Общество Трамп обвинил власти Китая и ЕС в манипуляциях с их собственными валютами 00:00, Экономика Трамп назвал условия снятия санкций с России 20 авг, 23:51, Политика ООН приспустит свои флаги по всему миру в знак траура по Кофи Аннану 20 авг, 23:47, Политика Обрушение моста в Генуе попало на запись камер видеонаблюдения 20 авг, 23:21, Общество Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 20 авг, 23:02, РБК и Microsoft СМИ сообщили о просьбе Валерия Меладзе о гражданстве Грузии 20 авг, 22:33, Общество Житель Калифорнии обвинил Google в слежке за передвижениями пользователей 20 авг, 22:31, Общество «Динамо» разгромило «Уфу» и одержало первую победу в чемпионате России 20 авг, 22:09, Спорт СК возбудил дело из-за фото губернатора в посте депутата Госдумы 20 авг, 22:05, Политика Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 20 авг, 22:01, РБК и Сбербанк В Ступино пятилетний ребенок погиб в запертой машине 20 авг, 21:51, Общество Мобилизация по-турецки: почему поддержка Эрдогана не падает из-за кризиса 20 авг, 21:50, Политика WSJ узнал об охране Набиуллиной в здании ЦБ 20 авг, 21:46, Общество Власть инвестиций: почему Россия добивается возвращения беженцев в Сирию 20 авг, 21:42, Политика Прокурор предложил вернуть Януковича на Украину при помощи спецназа 20 авг, 21:41, Политика Опубликовано видео с места нападения на полицейских в Чечне 20 авг, 21:34, Общество «Транснефть» объяснила задержку с переездом в новый офис чемпионатом мира 20 авг, 21:16, Бизнес Владелец Forbes объявил о роспуске редакций Geo и «Gala Биография» 20 авг, 21:10, Технологии и медиа Министерство транспорта Италии полгода знало о проблемах с мостом в Генуе 20 авг, 20:59, Общество
Пенсионеров подведут под возраст
Газета № 139 (2863) (2108) 20 авг, 16:53
0
Пенсионеров подведут под возраст
Генсовет «Единой России» обсудил предложения регионов по пенсионной реформе
Единороссы подготовили смягчающие предложения к повышению пенсионного возраста. Одно из них — выплачивать накопительные пенсии в старых границах возрастов. В среднем это около 300 руб. в месяц в расчете на 19 лет выплат
Занятие йогой в парке "Ангарские пруды". 26 июня 2018 года (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Выплаты по-старому

Генсовет «Единой России» 20 августа обсудил поступившие из регионов предложения, касающиеся повышения пенсионного возраста. Часть из этих предложений будет передана в правительство и направлена президенту России Владимиру Путину. Все инициативы, которые будут прорабатываться в рамках пенсионной реформы, председатель генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил объединить «в единый систематизированный и понятный документ, по сути — Пенсионный кодекс». В частности, речь идет о предложенном ранее сохранении социальных льгот и выплат для будущих пенсионеров с прежних пенсионных возрастов.

Новая инициатива единороссов — выплата накопительной пенсии мужчинам и женщинам по достижении пенсионного возраста в старых границах 60 и 55 лет соответственно в соответствии с ранее заключенными с пенсионными фондами договорами. «Предлагается обеспечить право граждан на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорам. То есть в этой части граждане смогут получить свои накопления по-прежнему в 55 и 60 лет. Эти деньги должны быть отданы людям», — отметил Турчак.

Власти обсудят сохранение льгот в старых границах пенсионного возраста
Экономика

Согласно внесенному в Госдуму в середине июня правительственному законопроекту о повышении пенсионного возраста, возраст выхода на пенсию у женщин увеличится до 63 лет, у мужчин — до 65 лет. Повышать возраст планируется поэтапно — на один год каждый год, реформа начнется в 2019 году и завершится к 2034 году​.

По данным ЦБ, на конец первого квартала в НПФ находится более 2,5 трлн руб. пенсионных накоплений граждан, под управлением ВЭБа по итогам второго квартала — почти 1,7 трлн руб. средств «молчунов», не переведших средства ни в НПФ, ни в управляющую компанию. Пенсионные накопления граждан, на которые ранее направлялись 6 из 22% страховых взносов, не пополняются с 2014 года. Они были заморожены в связи с дефицитом пенсионной системы. В декабре 2017 года президент подписал закон о продлении заморозки пенсионных накоплений до 2020 года.​

Коллизия в реформе

В Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) считают, что если государство изменит возраст выхода граждан на пенсию, то при выплате накопительных пенсий должны действовать параметры, которые были зафиксированы в законе на момент заключения договора между НПФ и клиентом. «Закон не должен иметь обратной силы», — заявил РБК президент НАПФ Константин Угрюмов.

C точки зрения норм действующих договоров по пенсионному обеспечению это правильное и логичное предложение, так как сейчас не ясно, каким образом будут выплачиваться пенсионные накопления — по новому возрасту или по нынешнему, отметил исполнительный директор Ассоциации негосударственн​ых пенсионных фондов Алексей Денисов. «Если решат выплачивать накопления по старому возрасту, будет установлен один порядок, и он будет ясен как для НПФ, так и для клиентов», — пояснил он.

Как Госдума одобряла повышение пенсионного возраста
Экономика

Расчет выплат пенсионных накоплений очень индивидуален для каждого человека, но если говорить об их среднем размере, то он может выглядеть так: при среднем счете на 60–70 тыс. руб. и периоде дожития, составляющем 19 лет, гражданин может рассчитывать чуть больше чем на 3 тыс. руб. в год, или около 300 руб. в месяц, подсчитал управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, для получателя будет существенна только единоразовая выплата всей суммы пенсионных накоплений.

Предложение генсовета «Единой России» носит рекомендательный характер, отметил эксперт, пока не ясны детали: предполагаются ли единовременные выплаты или пожизненная пенсия, или же вообще будет предусмотрен какой-то иной новый порядок.

Выплата накопительной пенсии раньше выплаты страховой пенсии сгладит социальный эффект от пенсионной реформы, отметил исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев, добавив, что сейчас обращение за накопительной пенсией часто происходит позже общеустановленного возраста.

Согласно действующему законодательству, единовременная выплата пенсионных накоплений предусмотрена в том случае, если накопленные средства составляют 5% и менее от размера страховой пенсии, напомнил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. «С нашей точки зрения, такая мера целесообразна — РАНХиГС даже ранее предлагал оказать подобную материальную помощь лицам, которые попадают под программу повышения пенсионного возраста», — заключил Горлин.

РБК направил запросы в ЦБ, Минфин и Минтруд с просьбой прокомментировать инициативу «Единой России», но ответа не получил.

Что еще предлагает «Единая Россия»

  • Большой блок предложений единороссов касается сохранения льгот для лиц, достигших нынешнего пенсионного возраста. Речь идет о льготах на проезд в общественном транспорте, по оплате коммунальных услуг, а также о праве на получение скидок в магазинах. Вопрос о сохранении льгот для людей нынешнего пенсионного возраста стоит обсудить «с социально ответственными хозяйствующими субъектами», отметил председатель генсовета «Единой России» Андрей ​​​Турчак.
  • Фракции «Единой России» в Госдуме поручено также подготовить внесение в проект закона о повышении пенсионного возраста нормы, предусматривающей досрочное установление страховой пенсии по старости лицам, имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 42 и 37 лет (соответственно для мужчин и женщин). В перспективе фракции также поручено обеспечить «законодательное закрепление» ​предоставления работникам старшего возраста (мужчинам, достигшим 60 лет, и женщинам, достигшим 55 лет) дополнительного отпуска с сохранением среднего заработка и ​возможности ежегодного прохождения в рабочее время диспансеризации, оплачиваемой за счет средств работодателя.
  • Предлагается сохранить за женщинами старше 55 и мужчинами старше 60 лет право на бесплатную диспансеризацию и предоставление дополнительного отпуска для прохождения переквалификации. Единороссы также предлагают не повышать пенсионный возраст для представителей коренных малочисленных народов Севера.
  • Лицам, достигшим предпенсионного возраста, должны быть обеспечены рабочие места, в том числе за счет средств федерального бюджета, пособия по безработице для них должны быть существенно повышены. Наконец, правительству предложено утвердить порядок направления в доход Пенсионного фонда денежных средств, конфискованных в соответствии со вступившими в законную силу приговорами суда по коррупционным преступлениям, а также средств, вырученных от реализации конфискованного у коррупционеров имущества.​
  • Партия, по словам Турчака, также считает, что государственное пенсионное обеспечение должно быть сохранено. Эти слова прозвучали на фоне​ заявлений спикера Госдумы Вячеслава Володина, на прошлой неделе рассказавшего, что дальнейшее существование государственных пенсий находится под вопросом.
Авторы: Наталья Галимова, Екатерина Литова, Анастасия Князева, Евгений Калюков.
Теги: пенсионная реформа , повышение пенсионного возраста
Материалы по теме
Турчак назвал «не вопросом для дискуссий» сохранение госпенсий Политика
«Единая Россия» поручила отменить пенсионные льготы думцев и сенаторов Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter