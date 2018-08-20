Второе место на троих

«ФК Открытие» завершил создание объединенного НПФ

Санируемый банк «ФК Открытие» завершил объединение трех своих пенсионных фондов на базе НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант». Объединенный НПФ с активами 585,6 млрд руб. станет вторым по величине после НПФ Сбербанка

Фото: Андрей Любимов / РБК

Три в одном

НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» сообщил о завершении реорганизации фонда — к нему присоединились НПФ электроэнергетики и НПФ РГС. Деятельность этих двух фондов была прекращена 17 августа с внесением соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Новый фонд будет обслуживать 7,9 млн человек.

Права и обязанности присоединяемых фондов в полном объеме перешли к НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант». Клиентам присоединенных НПФ не потребуется перезаключать договоры об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении, сказано в сообщении «ЛУКОЙЛ-Гарант». Все они смогут пользоваться услугами и сервисами на сайте НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант».

Все три НПФ принадлежат банку «ФК Открытие» и в конце августа 2017 года вошли в периметр его санации. В пресс-службе «ФК Открытие» РБК сказали, что унификация процессов в рамках одного фонда позволит повысить качество работы с клиентами и сконцентрировать усилия объединяемых НПФ в части розничного и корпоративного бизнеса.

О планах «ФК Открытие» объединить свои НПФ стало известно в начале 2018 года — 30 января фонды подали ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Как сообщал РБК, новый фонд должен был стать самым крупным на рынке пенсионных накоплений и управлять активами почти в 600 млрд руб. Но в итоге обогнать лидера — НПФ Сбербанка — объединенному НПФ не удалось. По данным отчетности, активы НПФ Сбербанка на 1 июля достигли 608,4 млрд руб., а у НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» их величина составляет 585,6 млрд руб.

В ближайший год обогнать по активам НПФ Сбербанка новому фонду вряд ли удастся, считают в рейтинговом агентстве АКРА. «Были рассуждения, что после объединения «ЛУКОЙЛ-Гарант» может стать лидером на пенсионном рынке. Однако, поскольку проходила чистка портфелей пенсионных фондов «ФК Открытие», стоимость их активов снизилась. Пока догнать и обогнать по этому показателю НПФ Сбербанка будет трудно. Нужно, чтобы новый фонд регулярно показывал хорошую доходность», — сказал директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин.

Десятки лет на возврат

Объединение трех НПФ — это в первую очередь сокращение издержек на управление, отметили Ногин и Алексей Денисов, исполнительный директор Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), в которую входит «ЛУКОЙЛ-Гарант». «По моим подсчетам, общие и административные расходы объединенного НПФ могут сократиться как минимум в два раза», — сказал эксперт АКРА. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Общие и административные расходы только «ЛУКОЙЛ-Гаранта» в первом полугодии составили 435,9 млн руб., следует из его отчетности. Последняя отчетность двух других фондов недоступна из-за модернизации сайтов в связи с прекращением их существования.

У всех НПФ, как и у отправленного на санацию «ФК Открытие», — проблемы с плохими активами, что потребовало многомиллиардных вложений со стороны ЦБ. Фонды уже получили от регулятора 42,9 млрд руб., о выделении им дополнительной финансовой помощи в размере 31,8 млрд руб. ЦБ объявил в конце июня. Кроме того, на выкуп непрофильных и проблемных активов с балансов НПФ частично пойдут и предоставленные Центробанком депозиты на 73,8 млрд руб. банку «Траст», на базе которого создается фонд непрофильных активов.

Вложения, сделанные ЦБ, чтобы помочь НПФ избавиться от плохих активов, вернуть в ближайшей перспективе вряд ли будет возможно, сказал управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Теоретически потраченные на помощь деньги вернуть можно, «но для этого понадобятся десятки лет», поддержал его Ногин.

На рынке без перемен

В приоритете у объединенного НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» — повышение финансовой устойчивости, а значит, избежание вложений в плохие активы. «Новых убытков у объединенного НПФ быть не должно. ​Поскольку регулирование со стороны Банка России ужесточается, вкладывать средства в ненадежные активы фонды уже не рискуют», — отметил Митрофанов.

Ужесточение требований ЦБ к НПФ — еще один фактор, толкающий пенсионные фонды к объединению. Эта тенденция существует на рынке уже несколько лет, ​добавил руководитель комитета по развитию малых и региональных фондов АНПФ Алексей Морозов.

«Особых опасений в связи с этим у малых фондов нет. Небольшие НПФ вполне спокойно сосуществуют вместе с крупными. При этом, конечно, есть риск, что клиенты будут отдавать предпочтение более крупным фондам, хотя это бывает довольно редко», — пояснил Морозов.

Существенных изменений на рынке НПФ после появления нового объединенного фонда не произойдет, уверены в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». «Да, формально фонды существовали отдельно, но центр принятия решений на акционерном уровне был единым для всех трех НПФ. Минусов от объединения не вижу ни для НПФ, ни для клиентов», — сказал Павел Митрофанов.

«Единственный минус — снижение количества игроков на рынке. Он становится более монополизированным», — отметил Алексей Денисов из АНПФ.